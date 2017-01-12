 Конфликт Глебова с бывшим командиром "Торнадо" Онищенко во время заседания суда: "Что ты мелешь? Это надо кому-то? В том, что ты бык, виноват только ты". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что рассматриваются две версии произошедшего: по одной - потерпевший порезал себя сам, по другой - его порезали.
Напомним, 11 января Максим Глебов дал показания в суде, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошел в конфликт, а во время конвоирования их в Лукьяновское СИЗО Глебов попытался отрезать себе ухо. Уже на территории СИЗО заключенные требовали врача к пострадавшему.
Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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http://antikor.com.ua/articles/146374-shabunin_holodnitsjkij_dopomagaje_firtashu_zberegti_kontrolj_nad_ztmk
...
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Представь, подходит АТОшник к тебе и говорит "раздевайся" - ты его " ты чего это" - а он ""я в АТО воевал, раздевайся!"
И ты раздеваешься....
Удачи....
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Онищенко же тогда рассказывал на "Эспрессо", шо сначала город обстреливает артиллерия ВСУ, потом туда заходит "Шахтарск" и зачищает...
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за зубы золотые с трупов они воевали
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На таких, как Онищенко (Абельмас) и держится Украина!
Его имя будет вписано золотыми буквами в ее историю, рядом с Бандерой, Шухевичем и остальными героями!
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Героям слава!
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