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Все про:суд (19837) Торнадо (68)

 Конфликт Глебова с бывшим командиром "Торнадо" Онищенко во время заседания суда: "Что ты мелешь? Это надо кому-то? В том, что ты бык, виноват только ты". ВИДЕО

В сети появилось видео вчерашнего заседания суда по делу роты "Торнадо", во время которого начался конфликт между одним из подозреваемых Максимом Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Торнадовцу" Глебову, лишившемуся уха в Лукьяновском СИЗО, оказывают медпомощь в боксе изолятора. ВИДЕО камер наблюдения



Как сообщалось ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что рассматриваются две версии произошедшего: по одной - потерпевший порезал себя сам, по другой - его порезали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст отрицает бездействие охраны Лукьяновского СИЗО во время инцидента с "торнадовцами": "Говорить, что кто-то закрылся, сидел испуганный - это не соответствует действительности"

Напомним, 11 января Максим Глебов дал показания в суде, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошел в конфликт, а во время конвоирования их в Лукьяновское СИЗО Глебов попытался отрезать себе ухо. Уже на территории СИЗО заключенные требовали врача к пострадавшему.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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тебе не пох? он бывалый зЭк, сидел и раньше.
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НО с ушами. Совершено преступление НУ конечно ПОХ. Ну мы же Украинцы. ДА ? (убивают, грабя. А плевать)
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Где МУСОРА там всегда мутно. (как говорится хороший Мент -Уволенный мент)
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Эх Артурко ... А они воевали за тебя , херой ты диванный .
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это не дает им право вести себя как животные... не так ли?
Представь, подходит АТОшник к тебе и говорит "раздевайся" - ты его " ты чего это" - а он ""я в АТО воевал, раздевайся!"
И ты раздеваешься....

Удачи....
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"Шахтарск" еще как воевал.
Онищенко же тогда рассказывал на "Эспрессо", шо сначала город обстреливает артиллерия ВСУ, потом туда заходит "Шахтарск" и зачищает...
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А они воевали за тебя..


за зубы золотые с трупов они воевали
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оНИ ГРАБИЛИ И УБИВАЛИ ДЛЯ СЕБЯ. нЕ МЕЛИ ХЕРНИ -АДВОКАТ СРАНЫЙ
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Ага,и ПС ,Донбасс,ОУН,Айдар так ваще наркоманы- так петУх ? Засунь язык в жопу -матиосник защеканный, токо Нац Гвардия с Толей Матиосом и авакяном воевало? так дырявый?
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Взрывами ваших ватных пердаков диванные удовлетворен!
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А 25 бригада вообще отказалась воевать, Пастор ее расформировать хотел.
На таких, как Онищенко (Абельмас) и держится Украина!
Его имя будет вписано золотыми буквами в ее историю, рядом с Бандерой, Шухевичем и остальными героями!
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Моторола воевал за сепаров, а уголовники массово выпущенные по турчиновской амнистии 2014 года - за Едину Украину.
Героям слава!
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к сожалению долгое влияние "братского" народа затронуло и менталитет наших украинцев,наши животные практически уподобились своим калегам и так же пьют,разгаваривают матом,гадят там где живут и не уважают других людей...
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Абальмас самый толковый прокурор похоже там.
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Я не знаю, справедливо ли обвинение против этих представителей "Торнадо" или это преступная власть барыги прессует патриотов, но точно знаю одно - поведение этих людей в зале суда сродни поведению гопников в подворотне.
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Alexandr Slavich,я больше 40 лет прожил в городе ,который контролировала банда Абильмаса....Шахтерск называется.....Абильмас(Онищенко-это фамилия жены Абильмаса)-редкостная мразь....на его руках крови -мама не горюй...и это еще до войны....например,погибших на его нелегальных копанках просто выбрасывали в ставки...меня просто умиляют рассказы про святых патриотов с роты "Шахтерск"-"Торнадо"....костяк там был-просто БАНДИТЫ....
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Дело там мутное.Но ведут себя торнадовцы как обычные уголовники.
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Толик,твое мнение меня абсолютно не интересует.
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если не интересует зачем ты на него обращаешь внимание и комментируешь?
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Мурза, ты мне про Урал гутаришь? Ты забыл где родина ТЮРКОВ?
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кацап Глебов не выдержал давления уродов Матиоса, и начал оговаривать своих товарищей. Кацапы они вообще слабые духом, и предательство у них в крови... прошу не считать это оскорблением, это простая констатация факта. Впрочем, именно от них я, например, верности украинцам и Украине и не требую. Так что Бог им судья.
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Онищенко, теперь понятно, почему на Донбассе ненавидят Украину

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Якщо то бидло так себе веде в суді то як воно себе вело зі з броею в руках на волі...чомусь в мене нема сумніву в тому в чому їх обвинувачують...які це нахер патріоти звичайна перефарблена бикота і гопота
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война есть война, и во фраках с галстуками-бабочками не воюют... люди жесткие там встречаются и нередко ограниченные в развитии... Не знаю, как правильно реагировать, потому что пока нужно было мясо на фронте именно таких быков использовали, а теперь все хотят говно в белых перчатках убрать... херово все это выглядит
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То есть , ты предлагаешь, нам, жителям ДНР епать хохлов?
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я предлагаю жителям денеэрь завалить свое ебало и на хуй, свалить так, чтоб вас не видно и не слышно было, а выебнетесь суки нарветесь на грамотную пулю
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и вот это НЕЧТО, со стадом кацлов (ну шо то ж среднее между хохлами и кацапами) законсервировать в говен полный надо, чтоб харю свою это денеэревськое говно не высовывало
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какое ДНР? ты реально веришь в какую то мифическую республику которую придумали три года назад? проблема тех людей которые себя считают гражданами этой недореспублики в том что это создание нахуй никому не нужно,ни Украине,ни России которая только в своих геополитических интересах использует тупых даунецких ослов как мясо,ни миру который никогда в жизни такое говнотворение не признает,даже Россия не признает на данный момент,так что можна себя "гордо" называть жителем ДНР но от этого говно в конфетку не превратиться
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вообщето наш народ любит из суда сделать цирк. шо потерпевшие. шо судьи шо прокуроры. шо адвокаты. зачем только такие суммы заносить?. пару сотен как шапито не более.
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я не думаю, что кто-то из цензорчан думает, что на брустверах венский хор мальчиков стоит и смычками в кацапов пиздячит! Там нужны люди, которые ярость могут с умом использовать, а вот в обычной жизни они уже пристроиться никогда не смогут - слишком много крови снарядов, оторванных рук ног, голов и вывернутых кишок они видели, для них обычная гражданская жизнь уже очень тяжело воспринимается
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согласен что на фронте на передовой костяк составляют люди из глубинок зачастую даже не имея полного среднего образования нос одной оговоркой эти моральные уроды к тем простым работягам отношения не имеют,это психически больные люди
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а на войне у всех психика вылетает, это ведь нормальная реакция мозга на возможное уничтожение организма.... человек обязан бежать от снарядов, он на рефлекторном уровне будет спасать свою жизнь, и это нормально, но бывают же такие замесы, что бежать некуда... вот тут планка и падает напрочь, что у работяги, что у профессора, что у бандита... люди же все одинаковые в психологическом состоянии, здесь никогда и ничего не менялось
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Сколько уже прошло времени как Матиос выступал и говорил что мол у нас все есть - и свидетели, и пострадавшие, вина доказана и т..д..и т.п... А в оконцовке как мы видим никуя у них нет и весь сыр-бор действительно только из-за остановки Торнадовцами контрабаса в АТО.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКонфликт Глебова с бывшим командиром "Торнадо" Онищенко во время заседания суда: "Что ты мелешь? Это надо кому-то? В том, что ты бык, виноват только ты". ВИДЕО
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