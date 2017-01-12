 "Торнадовцу" Глебову, лишившемуся уха в Лукьяновском СИЗО, оказывают медпомощь в боксе изолятора. ВИДЕО камер наблюдения

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Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что рассматриваются две версии произошедшего: по одной - потерпевший порезал себя сам, по другой - его порезали.
По данным источника Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, следствие рассматривает версию о том, что ухо Максиму Глебову пытался отрезать бывший командир роты "Торнадо", арестант Руслан Онищенко.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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Уголовные дела против бойцов ТОРНАДО появились после того, как добробаты начали останавливать поезда с контрабандой http://gordonua.com/news/localnews/komandir-tornado-ahilles-na-emociyah-posle-suda-byl-sorvalsya-otrezal-sebe-uho-foto-incidenta-i-postradavshego-168683.html …
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под бомбежкой
наблюдал лично зверства торнадовцев?
может они тебя лично питали?
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- Докучаевск, Старобешево, Красногоровка, Иловайск, Марьинка, Пески, Оленівка и т.д.
2014 г. июль - сентябрь
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режим хряка вальцмана, такой же, как и хряка януковича.. только поросенко - трусливее, циничнее, жаднее..
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а еще некоторие люди себе защивают рот или обливают бензином и подпаливают
- слихал про такое?
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Раскололся на допросе, оклеветал побратимив....
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если сильная нация - вистоит
если нет, ярмо на шею
но я думаю украинци вистоят ... ибо как говорит древняя мудрость
- когда украинец родился, жид заплакал
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живьем ..
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Рабогатевшие пенсионеры опять доллары скупают?
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