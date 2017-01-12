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Все про:бунт (122) Минюст (1010) СИЗО (858) Торнадо (66)

 "Торнадовцу" Глебову, лишившемуся уха в Лукьяновском СИЗО, оказывают медпомощь в боксе изолятора. ВИДЕО камер наблюдения

В распоряжение Цензор.НЕТ оказалась видеозапись из бокса Лукьяновского СИЗО, в котором пострадал один из подозреваемых "торнадовцев" Максим Глебов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи предоставленной пресс-службой Минюста, видно как Глебову оказываю медицинскую помощь, а потом его увозит скорая помощь.

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Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что рассматриваются две версии произошедшего: по одной - потерпевший порезал себя сам, по другой - его порезали.

По данным источника Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, следствие рассматривает версию о том, что ухо Максиму Глебову пытался отрезать бывший командир роты "Торнадо", арестант Руслан Онищенко.

Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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Boris Borisenko‏@BorisBorisenko5

Уголовные дела против бойцов ТОРНАДО появились после того, как добробаты начали останавливать поезда с контрабандой http://gordonua.com/news/localnews/komandir-tornado-ahilles-na-emociyah-posle-suda-byl-sorvalsya-otrezal-sebe-uho-foto-incidenta-i-postradavshego-168683.html …

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К сожалению, это так. Может, они и виноваты в том, что им инкриминируют. Но ведь получается, что закрой они глаза на эти поезда с контрабандой, то хрен с ними, пусть бы мародерствовали дальше.
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тюрьмы забиты политическими.....под видом уголовников. всем пишут:караул . отрубил головы...а не пишут КОМУ и ЗА ЧТО. Суды проводят в закрытых режимах . эта судебная система далека от правосудия...
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Про звірства торнадівців я за півроку до їхнього арешту писав.
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с окопа, небось писал ?
под бомбежкой
наблюдал лично зверства торнадовцев?
может они тебя лично питали?
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А торнадівці не воювали. І в окопах не були. Вони від лінії фронту за 100 км. були... Ой, за 130.
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согласен, воевал "Шахтерск", Торнадо - нет
- Докучаевск, Старобешево, Красногоровка, Иловайск, Марьинка, Пески, Оленівка и т.д.

2014 г. июль - сентябрь
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уже давно всем адекватным людям все ясно об торнадовцах,если это люди а не проплаченные тролли которые делают из этих моральных уродов мучеников чоколядного режима,один себе ухо отрезает,другой в Днепре двух патрульных убил... просто щирые патриоты
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Залишається незрозумілим - чому ТІ , хто їх тоді набирав не притягнені до відповідальності ?
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а ты , подлый троль , отрежешь себе ухо за шоколад??? что страшнее: всепоглощающая коррупция и прогнившая судебная система, которая разваливает страну и убивает народ , или агрессия из-вне , которая убивает народ и разваливает страну.
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А как он объяснил причину своих действий, зачем он себе ухо отрезал?
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А що воно може пояснити???...................... Краще б - голову собі відрізало!........
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Питання наступне, чому немає вироку у їх справі і їх і надалі маринують в СІЗО, якщо винні? давно мали прокурори це довести і віправити на зону по рішенню суду, або відпустити за недостачі звинувальних доказів.
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Просто нині силовики не можуть визначитись - "звідкіль дує вітер".......... Всі бояться прийняти якесь рішення, щоб завтра не довелось за це відповідати.......... Адже суд над "беркутівцями", це підстава для роздумів................
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довели человека легавые режима вальцмана..
режим хряка вальцмана, такой же, как и хряка януковича.. только поросенко - трусливее, циничнее, жаднее..
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Встретил в Интернете женщину с ником Наташа Ростова и решил стать Пьером Безуховым. Классика...
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в знак протеста
а еще некоторие люди себе защивают рот или обливают бензином и подпаливают
- слихал про такое?
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Совесть замучила....
Раскололся на допросе, оклеветал побратимив....
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антиукраинский пропукинский режим вальцмана мстит Патриотам Украины, будет продолжать сажать Добровольцев, а в тылу - проводить жидовский геноцид украинцев в Украине..
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сами виновати кого пустили к власти ..
если сильная нация - вистоит
если нет, ярмо на шею
но я думаю украинци вистоят ... ибо как говорит древняя мудрость
- когда украинец родился, жид заплакал
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я за поросенко не голосовал.. оно попало в президенты - из-за махинаций охрендовского..
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Судити цих ублюдків, а не "розсосолювати"!!!...........
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может тебя сперва на костре сжечь?
живьем ..
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че на сайте сидите, - все в обменник бегом, уроды тупые!
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вечно под дудку гонтаревой и пороха, как бараны бежите в тот обменник и скупаете всё,,, жрете вы их или что????!!!!!
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А шо там у вас в обменниках?
Рабогатевшие пенсионеры опять доллары скупают?
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да чтобы у европу по без визы ехать, как обещал Барыга.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Торнадовцу" Глебову, лишившемуся уха в Лукьяновском СИЗО, оказывают медпомощь в боксе изолятора. ВИДЕО камер наблюдения
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