 "Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал", - Порошенко - одесскому чиновнику. ВИДЕО

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"Вы когда потом будете президентом - я Вас приглашу, и Вы выступите вместо меня... извините, я Вам пока слова не давал. Вы назначены указом президента - прошу сесть. Если Вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я Вам предоставлю эту возможность, садитесь", - сказал Порошенко.
После встречи президент позвал "председателя администрации", поднимавшего руку.
"Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале, подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки", - отметил он.
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Вопросы задавали только НАЗНАЧЕННЫЕ жульнолюги!!!!
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Неправ в ФОРМЕ своего посыла. Например, Меркель недовольна тем, как ее помощь разворовывается правительством Украины. Но она не говорит в своем выступлении "заебали, пидарасы, я вам руки отрублю и в жопы позасовываю", она говорит "... мы глубоко обеспокоены недостаточными темпами реформ". Это называтся деловая этика и дипломатия.
Так вот у Пети ее нет
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Тогда и не пи%ди!
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Офигеть! Порошенко на какую должность метит... потом?
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- Я задал вопрос, я представитель СМИ и я требую ответа. Вот и все. Я имею право. Это моя позиция и мой вопрос. А вы идите и там требуйте. Руки уберите! Я сейчас полицию вызову! Ты кто такой? Уберите руки! Я журналист, задал вопрос. И я требую ответа, - заявил журналист. В итоге его вывели из зала.
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Зрада! Зрада! Зрада!
На пресс-конференции Юлии Тимошенко охранники избили журналиста, устроившего скандал. После неудобного вопроса лидеру "Батькивщины" они вывели одного из участников брифинга из зала, применив к нему физическую силу.
прочитано 6932 раза Во время пресс-конференции лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко произошел скандал. Один из участников брифинга задал неудобный вопрос Тимошенко о ее сотрудничестве с лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком.
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Люди по 55-58 лет прожили на одних условиях, а за месяц до пенсии им говорят, нет, вам еще пiздячить 7 лет для полноценной пенсии в целых 1200 грн
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Именно поэтому ты строчишь из Великобритании. Любить Украину проще на расстоянии.
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Хто-небуть окрім мене звернув увагу, скільки на Цензорі сьогодні нульових акаунтів?
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