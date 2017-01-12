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Все про:инцидент (73) Одесса (5266) Порошенко (10356) чиновник (1229)

 "Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал", - Порошенко - одесскому чиновнику. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко сделал замечание одному из чиновников, присутствующих на представлении нового главы облгосадминистрации Максима Степанова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местный чиновник попытался что-то сказать Порошенко, тот прервался и заявил, что пригласит выступить вместо него, когда тот станет президентом.

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"Вы когда потом будете президентом - я Вас приглашу, и Вы выступите вместо меня... извините, я Вам пока слова не давал. Вы назначены указом президента - прошу сесть. Если Вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я Вам предоставлю эту возможность, садитесь", - сказал Порошенко.

После встречи президент позвал "председателя администрации", поднимавшего руку.

"Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале, подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки", - отметил он.

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Может ты угомонишься? Чего ты на всех кидаешься? Враги кругом мерещатся? Скачи в СБУ!
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А хто в нас найбільше любить Батьківщину?Вірно - пацюки,які з неї дристонули
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"Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал". как это он еще на...й не послал.
Вопросы задавали только НАЗНАЧЕННЫЕ жульнолюги!!!!
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Какие вопросы. Это было представление головы ОДА
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А в сем Порошенко не прав? Эту повестку дня составляли для его рабочего визита в Одессу. Это же в конце концов не пресс-конференция.
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)) Вроде не порохобот, но такую херь пишете...
Неправ в ФОРМЕ своего посыла. Например, Меркель недовольна тем, как ее помощь разворовывается правительством Украины. Но она не говорит в своем выступлении "заебали, пидарасы, я вам руки отрублю и в жопы позасовываю", она говорит "... мы глубоко обеспокоены недостаточными темпами реформ". Это называтся деловая этика и дипломатия.
Так вот у Пети ее нет
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Так Порошенко и сказал. Что не достаточно делал Саакашвили. И новое назначение сделано именно для этого. Спасибо за внимание. Вам бы его на выскочку обратить.
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Украинский комментатор: Сборная России по биатлону отметит серебро "боярышником" -- https://youtu.be/u5CRqwCMirc
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"Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал" - Петр Алексеевич, если он станет Президентом, вряд ли у ему понадобится Вашем приглашение...ему вообще Ваша позиция станет абсолютно не интерестной.
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Порошенко, а кто тебе слово давал? Никто?
Тогда и не пи%ди!
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як гівно не мазюкай всякою солодкою всячиною, один хрін гівном залишиться..... що на те, та на те мухи липнуть аж бігом !
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Подумаешь-типографию ! А теперь - прачечная ! По отмыванию украденных денег !!!
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Это Петя так подражает Трампу, тот тоже слова не дал, только журналисту. Как все-таки Порошенко склонен приклоняться перед силой. Трамп - Президент и вот у Пети появился новый идол.
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Петя -у тебя в штанах! А президент Украины Петр Порошенко!
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Алексеевич забыл добавить. Какой он тебе Петр...
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Ты что орешь, только шепотом, и поклониться не забудь когда произносишь.
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23 ноября, на пресс-конференции лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко вспыхнул скандал. Одного из участников брифинга охрана вывела из зала, когда он потребовал, чтобы лидер фракции "Батькивщина" ответила на его вопрос, сообщил 112 Украина. Мужчина, который представился журналистом интернет-издания "Актуальная правда" спросил у Юлии Тимошенко о ее сотрудничестве с Виктором Медведчуком, который якобы дал ей деньги на организацию митингов, но Тимошенко их так и не организовала.

- Я задал вопрос, я представитель СМИ и я требую ответа. Вот и все. Я имею право. Это моя позиция и мой вопрос. А вы идите и там требуйте. Руки уберите! Я сейчас полицию вызову! Ты кто такой? Уберите руки! Я журналист, задал вопрос. И я требую ответа, - заявил журналист. В итоге его вывели из зала.
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Кремль не согласен с заявлением Тиллерсона о захвате Россией Крыма,в Кремле сказали что по Минской договорённости Донбасс отойдёт Украине,а остров Крым будет кормиться с Кремля. Ватаны доиграются что скоро останутся в начальных границах Московии
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Зато как порохоботы возбудились! Карамельки на все 100% отрабатывают.
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Наоборот. Сегодня для зрадодрочеров праздник. Стока Пороха за день на цензоре много. Работаете ,аж опа в мыле
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Бг-ггг... ОПА по-немецки - дедушка ... Гэть пенсионеров на пенсию... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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В уркаїні прем'єр міністр очолює виконавчу владу в країні по теперішній конституції. Але хіба узурпатора то хвилює... Ох і напрошується кабанчик на озброєний бунт...
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пэтя у нас война? 5 пацанов за 2 дня.ты от оффшоров отвлекайся-или правду народу говори.чмо
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Петя мав розплакатися і і втекти з трибуни!
Зрада! Зрада! Зрада!

На пресс-конференции Юлии Тимошенко охранники избили журналиста, устроившего скандал. После неудобного вопроса лидеру "Батькивщины" они вывели одного из участников брифинга из зала, применив к нему физическую силу.
прочитано 6932 раза Во время пресс-конференции лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко произошел скандал. Один из участников брифинга задал неудобный вопрос Тимошенко о ее сотрудничестве с лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком.
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этот отдаст приказ по "народу огонь" и глазом не моргнет!
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а менти що дурні по твоєму...вони ж теж дивляться телевізор...
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ой... а кто же тем беркутам телевизор не показал?
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зараз і відповідь шмальнути можуть...а вони цього не переварюють...щоб за якесь падло бошку підставляти ...так що сьома лінія оборони ...Бориспіль
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...так ...потрібно для початку бути Президентом а не ...отцом -основателем партии лохотронов
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Ну теперь московская зашифрованая мразь тут оторвётся над Президентом Украины.... хотя собаки хорошо знают что у ихнего путлера в таких случаях разговор короткий - всю семью до десятого колена изничтожат под одобрение народа-мутанта
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ПРОХАННЯ ВСЕМ КИЕВЛЯНАМ КОГДА РЕФОРМАТОРИ ПОЧНУТЬ ТЕКТИ З УКР ПЕРЕКРИТИ ДОРОГУ ДО АЭ БОРИСП ЖУЛЯНИ А ТАКОЖ ВСЕ ДОРОГИ И ВСЕМ ДАТИ СЛОВО
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Модератор Цензора! Уже много раз патриоты Украины пишут вам тут про то что Цензор превратился в московскую помойку где 99% постов идёт от ольгинской нечисти с призывами свергать уряд. Модераторы, если вы Украинцы - положите этому конец, баньте эту падаль без жалости, а вы наоборот баните патриотов и приближаете уничтожение Украины смрадной сатанинской московской нечистью
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да эти уряды за одну лишь пенсионную "реформу" следует повесить на гилляку.

Люди по 55-58 лет прожили на одних условиях, а за месяц до пенсии им говорят, нет, вам еще пiздячить 7 лет для полноценной пенсии в целых 1200 грн
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благодари за это путлера и московский народ-ублюдок. Если б не Порошенко и новый Демократический Уряд Украины - уже бы 3 года как московская сатанинская мразь истребила бы народ Украины новым Голодомором
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Быть избранным президентом еще не значит быть президентом.Президент зависит от количества проклятий.Чем меньше проклятий в его адрес,тем лучше президент.
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тогда самый лучший президент путлершвайнер - вся проклятая ольгинская мразь в московии на него молится, а сюда заходит через Украинские айпи проклинать президента и весь новый демократический Уряд Украины
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я дуже ПОВАЖАЮ Пороха ! і візгі ватних гіен на нього мені лише додають поваги до нього! однозначно він НАЙКРАЩИЙ Президент з усіх шо були до ньго!
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Найгірше - в московському сатанатi, тому вся ольгинська падаль пасеться тут і закликає скидати новий демократичний Уряд України
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Новий? Демократичний? Ви себе добре почуваєте?
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А в Украине живется зашибись, ага.
Именно поэтому ты строчишь из Великобритании. Любить Украину проще на расстоянии.
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А мав підти з трибуни і віддати слово чиновнику.
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хотелось бы, чтобы нашелся тот, который лишит харанта право голоса раз и назавжди
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Щось таки буде.

Хто-небуть окрім мене звернув увагу, скільки на Цензорі сьогодні нульових акаунтів?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал", - Порошенко - одесскому чиновнику. ВИДЕО
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