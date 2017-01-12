 700 Центров предоставления административных услуг будут открыты в этом году, - вице-премьер Зубко. ВИДЕО

"Очень тихо, спокойно, но у нас сегодня открываются Центры предоставления административных услуг фактически по всей стране, начиная с объединенных территориальных громад, РГА, областных центров. И план сегодня стоит в том числе до 700 Центров предоставления админуслуг за этот год", - заявил Геннадий Зубко.
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Он также отметил, что на следующий год запланировано внедрение подобных Центров по всей стране.
Ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что бюджетная децентрализация увеличила местные бюджеты в 2016 году на 44 млрд гривен.
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