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Все про:армия (7233) Порошенко (10350) Янукович (32024)

 Офицер 93-й бригады Валерий Матвийчук выступил с критикой президента Порошенко. ВИДЕО

Украинцам стоит остерегаться нынешнего Президента Украины Петра Порошенко, ведь он опаснее Виктора Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал офицер 93-й бригады Валерий Матвийчук с позывным Дорожник в интервью журналу "Країна".

"Есть три стадии в жизни - деньги, власть и слава. Первое у Порошенко есть. Сейчас он застрял на второй стадии и она его убивает. Янукович с проблемами говорил на одном языке, а другой свободно - на нескольких. Больше разниц между ними не вижу. Янукович брал нахрапом, а сейчас все делается тонко. Порошенко - страшнее предшественника", - отметил офицер с позывным Дорожник.

Он уверен, что если Янукович не дал команды стрелять по Майдану, то Порошенко такую команду даст. По словам военного, экс-легитимного можно было просчитать, а Порошенко невозможно, потому что он умнее предшественника. И это несет большую опасность для Украины.
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У Вони ботів нема. Це у мінстеця 30 000 тролєй за наші гроші, що відбілюють Пройдисвіта і кидають брудом у його конкурентів
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А, ну справді! Юля ж бідна як церковна миша. Я й забув.
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Не бідна, але і не олігарх, як Порошенко. І від Держави отримує всього лише депутатську зарплатню. І бізнеса не має. А чоловік вимушений перевести бізнес за кордон від репресій влади. Тож мульку про "церковну мишу" треба Гонтаревій росказувати
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Чекай, тобто чоловік Тимошенко не сплачує податки в Україні?
А про бізнес Чичоткіна, зятя Тимошенко в окупованому Криму що скажеш?
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Не более как субъективные домыслы в суде такие голословные цитаты к сведению не принимаются. Остается только сожалеть о судьбе этого смелого офицера.Выборы впереди будет много кандидатов и с чем сравнить.
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Ну, человек просто поделился тем, как ощущает реальность, окружающую его. Вопрос здесь в другом, сколько людей на фронте именно так ощущают происходящее в Украине.
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Не знаю,как на фронте, но в тылу именно так и ощущают. И вернувшиеся с фронта тоже.
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Воин прав. А оспаривают факты только шоколадные тролли. Мы же порошенка наблюдаем 3 года, и можем сопоставить его обещания и реальность вещей. Единственное обещание порошенко всё же выполнил. Народ Украины стал жить по-новому, нищий и безправнее прежнего
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Ну а за каво ти? Каво відіш Прєзідєнтам України?
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Я могу сказать, кого не вижу. Порошенко уж точно нет. Более того, если несколько сменить тему, вижу Порошенко после окончания его каденции на скамье подсудимых. Потому, как у нас как только кто-то становится бывшим, то сразу же перестает быть героем и почему-то вдруг открываются все его злоупотребления и даже предательства.
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Та ВЫ на пАРаша наблюдайте за пупком как он вас имеет..
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а ваша рф процветает,особенно в деревнях наблюдают))))))
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А в чём увеличилась беСправность, аргументный Вы наш?
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Почаще(уже 2-й раз) стали появляться ватные запугивания, что будут бомбить бомбардировщиками украину.
Ну во-первых, вата рассчитывает именно на ту реакцию, которая последовала. Вот прислушайтесь к себе после
прочитанной информации ватного запугивания. Какая у вас реакция? На эту реакцию и рассчитывает вата.
Не нужно на нее вестись, то есть не изменять свое мнения после вброса. Потому что она и может быть целью запугиваний.
2-е. Если гопник начинает пугать, то это значит что украина достигла некоторого военного успеха. Потому что на реально
слабых даже гавкать не будут, потопчут как сентябре 14го. Оказалось и этого не смогли.
Когда гопник пугает, он уже боится. Значит армия украины достигла кое-чего.
Показатель нормальной армии украины будет, когда вата будет отдавать земли, чтобы
дружить, или платить за ненападение. Как китаю например. Сильным ватный мусор земли "дарит" сам.А на слабых нападет,
а полусильных пугает.
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Что такое ватный недосцарь. Это сцарь лжи, имитации, ну и любитель крови, особенно носителей ватного как у коровы языка.
3 любимые занятие недосцаря
1. Имитация выборов
2. Имитация референдумов.
3. Глушить носителей ватного языка. Ну вот как травить буярычником или взрывать самолеты со своей пропагандой на канун года, а потом долго вместе
с журнашлюхами жевать, жевать и жевать. Конец 16, чтобы отвести выводы и причину этих выводов нужно просто дать
что пожевать журнашлюхам. Задача успешно выполнена, о проблемах и причине проблем недосцаре совсем забыли.
Профит епта. И чтобы все выглядело как реально нужно мочить своих же, чем больше ватных, тем более реально.
грядет 17-й, а недосцарь буйно помешан на афонах и проч забобонах. Чтобы легче было врать нужно вату мочить почаще.
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а нафик он кому нужен с ватной головой..
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бла бла бла быка с серьгой запряженного...
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93 бригада- це та сама де офіцери бухають і погрожують рядовим- скандал не так давно був, де сєпар убив офіцера і втік до терористів?
Неблагополучна бригада...
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Матвийчук Офицер а не иудаполукровок Порох зарабатывающий милионы на крови ребят ведя бизнес с окупантом агресором
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Судячи з прізвища, ти кацап?
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мля хто мене банить, ей сцикуни, дайте нормально висратись на сайті, ато всім можна, а мені ні?
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"висратись на сайті" - це образно, бро, розумієш? а в нас туалети, для ясності параші то на північ...
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Жеманная кривляка. Говорит, а сам любуется собой. Ни один вменяемый украинец не скажет "нацики".
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не мішай ура патріотам сцять кипятком, інакше в порохоботи запишуть і страшний бан нашлють
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А, Вонаботів все одно не перекричать. Так що спи спокійно.
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ты прав кацатрол...нормальных людей больше чем соевых сосалок...
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А до чого тут Вона? Що, порохоботи так її бояться, що ссуться кипʼятком щоб Вона. Бо кожного разу, як народ обговорює поведінку цинічного слєпооффшорного бариги, так одразу хтось знаходиться та Вону згадує. При чому імʼя її, як в "Гарі Поттері", не промовляють. Про Волон-Де-Морта теж казали Він, або той, чие імʼя не можна промовляти.
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Мне вот интересно хотел ли Порошенко быть президентом или его заставили ?
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Згідно плану Кремля Президентом мала стати Тимошенко.
Ще у 2005 році.
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І тому Юля всими силами підтримувала Миздобула, хоч і була душою Майдана?
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Після смерті лідера помаранчевої Революції цого місце мала зайняти його права рука.
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Дружище. Ты совсем чокнулся из-за Юли. Это потому что она хихикала, не?
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кремль поменял планы и решил поставить петра липецкого
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Ні. США з Європою пересрали плани Кремля і поставили Порошенка.
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Його фінансові справи йшли вниз і він майже збанкротував. А тепер він не знає, куди долари пхати
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я согласен на 10%
где альтернативный кандидат?
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не нужен Украине президент ! совсем не нужен !
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договаривай, кто нужен?
масковский царь?
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парламент с открытыми предвыборными списками
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цари нужны рабам ! типа порососов и другого быдла
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наконец то.а то меня из-за питра банили .стэцьки -ваш выход ущербные
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Когда же тебя то банить успели, если ты совсем недавно зарегистрировался тут?
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Беречься теперь дядька надо..ой беречься..
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Еще одно говнометное уебище выползло..Дас команду стрелять и правильно сделает. Ибо бунт во время войну должен быть подавлен нещадным образом. Умнее предшественника. Тебе видно понравились президенты дебилы и уголовники ну дак поедь к овощу на рублевку и поцелуй его в дупу, кормильца безхитросного. В чем проблема? И самое главное. Предложи альтернативу.. Молчишь, значит найух пошел..
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Сепарским душком потянуло от этого видео, порох, нацики, а вот путин- это Вова.
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Порошенко и Яценюк с народом на одном Майдане стояли??? В следующий раз, если он будет, надо смотреть кто с тобой!!!
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зачем спорить если исходя их теории Мерфи несчастье уже произошло
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Нацики,заградотряд,яник приказу не давав,журнал "країна" -що тут ще не ясно
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это жжжжжжж, не спроста!

Власть, как и раньше, продолжает «спать в одной кровати» с бизнесом.
Об этом заявил первый президент Леонид Кравчук в интервью «Фактам».
Комментируя электронные декларации чиновников и колоссальные потери Украины в человеческом эквиваленте, он отметил: «Удивился, насколько примитивны их взгляды и желания. Все эти коллекции часов, икон, огромные суммы наличных денег под подушкой. Они думают не о стране, а о своих карманах».
«Когда я лет 15 назад был народным депутатом, масштабы политической коррупции были поменьше, но уже тогда было ясно, с какими большими деньгами играются политики. И сегодня я пофамильно знаю, кто и сколько заносил денег партийным боссам и Президенту, чтобы попасть на проходные места избирательных списков рейтинговых политических сил. Документальных подтверждений этому у меня, к сожалению, нет, а презумпцию невиновности пока никто не отменял. Поэтому я даже Януковича не называю предателем и вором, пока не будет решения суда», - сказал он.
Пока бизнес не отделят от власти, порядка в стране не будет, считает Кравчук.
«К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас появляются «онищенки» и другие люди, компрометирующие всю власть и снижающие ее авторитет. Власть не думает о том, что украинцы гибнут от российских пуль и продолжают вести бизнес с Россиянами, финансируя таким образом войну», - отметил первый президент.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОфицер 93-й бригады Валерий Матвийчук выступил с критикой президента Порошенко. ВИДЕО
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