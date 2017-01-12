 Офицер 93-й бригады Валерий Матвийчук выступил с критикой президента Порошенко. ВИДЕО

"Есть три стадии в жизни - деньги, власть и слава. Первое у Порошенко есть. Сейчас он застрял на второй стадии и она его убивает. Янукович с проблемами говорил на одном языке, а другой свободно - на нескольких. Больше разниц между ними не вижу. Янукович брал нахрапом, а сейчас все делается тонко. Порошенко - страшнее предшественника", - отметил офицер с позывным Дорожник.
Он уверен, что если Янукович не дал команды стрелять по Майдану, то Порошенко такую команду даст. По словам военного, экс-легитимного можно было просчитать, а Порошенко невозможно, потому что он умнее предшественника. И это несет большую опасность для Украины.
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А про бізнес Чичоткіна, зятя Тимошенко в окупованому Криму що скажеш?
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Ну во-первых, вата рассчитывает именно на ту реакцию, которая последовала. Вот прислушайтесь к себе после
прочитанной информации ватного запугивания. Какая у вас реакция? На эту реакцию и рассчитывает вата.
Не нужно на нее вестись, то есть не изменять свое мнения после вброса. Потому что она и может быть целью запугиваний.
2-е. Если гопник начинает пугать, то это значит что украина достигла некоторого военного успеха. Потому что на реально
слабых даже гавкать не будут, потопчут как сентябре 14го. Оказалось и этого не смогли.
Когда гопник пугает, он уже боится. Значит армия украины достигла кое-чего.
Показатель нормальной армии украины будет, когда вата будет отдавать земли, чтобы
дружить, или платить за ненападение. Как китаю например. Сильным ватный мусор земли "дарит" сам.А на слабых нападет,
а полусильных пугает.
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3 любимые занятие недосцаря
1. Имитация выборов
2. Имитация референдумов.
3. Глушить носителей ватного языка. Ну вот как травить буярычником или взрывать самолеты со своей пропагандой на канун года, а потом долго вместе
с журнашлюхами жевать, жевать и жевать. Конец 16, чтобы отвести выводы и причину этих выводов нужно просто дать
что пожевать журнашлюхам. Задача успешно выполнена, о проблемах и причине проблем недосцаре совсем забыли.
Профит епта. И чтобы все выглядело как реально нужно мочить своих же, чем больше ватных, тем более реально.
грядет 17-й, а недосцарь буйно помешан на афонах и проч забобонах. Чтобы легче было врать нужно вату мочить почаще.
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Микс - Radetzky Marsch Military Parade 2016 HD 720p (The Old Prussian Tradition)YouTube
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Неблагополучна бригада...
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Не розхитуйте ситуацію, ато Путін нападе
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Ще у 2005 році.
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где альтернативный кандидат?
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масковский царь?
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Власть, как и раньше, продолжает «спать в одной кровати» с бизнесом.
Об этом заявил первый президент Леонид Кравчук в интервью «Фактам».
Комментируя электронные декларации чиновников и колоссальные потери Украины в человеческом эквиваленте, он отметил: «Удивился, насколько примитивны их взгляды и желания. Все эти коллекции часов, икон, огромные суммы наличных денег под подушкой. Они думают не о стране, а о своих карманах».
«Когда я лет 15 назад был народным депутатом, масштабы политической коррупции были поменьше, но уже тогда было ясно, с какими большими деньгами играются политики. И сегодня я пофамильно знаю, кто и сколько заносил денег партийным боссам и Президенту, чтобы попасть на проходные места избирательных списков рейтинговых политических сил. Документальных подтверждений этому у меня, к сожалению, нет, а презумпцию невиновности пока никто не отменял. Поэтому я даже Януковича не называю предателем и вором, пока не будет решения суда», - сказал он.
Пока бизнес не отделят от власти, порядка в стране не будет, считает Кравчук.
«К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас появляются «онищенки» и другие люди, компрометирующие всю власть и снижающие ее авторитет. Власть не думает о том, что украинцы гибнут от российских пуль и продолжают вести бизнес с Россиянами, финансируя таким образом войну», - отметил первый президент.
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