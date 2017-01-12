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Все про:назначение (1272) ОГА (1219) Одесса (5264) Порошенко (10350) Саакашвили (1635) Степанов Максим (2)

 Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко представил Максима Степанова в качестве нового главы Одесской облгосадминистрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

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"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе в качестве главы председателя ОГА,Максима Степанова, - это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроенный на себя четкие обязательства и их выполнять", - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что Степанов - не только хозяйственник, но и общественный деятель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самая большая проблема Саакашвили, что он не создал сильной команды, которую имел в Грузии", - Омелян

Напомним, 7 ноября глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили публично заявил о своем решении подать в отставку. Среди главных причин одесский губернатор назвал нежелание власти бороться с коррупцией и проводить реформы.

Также читайте: Мне два раза Порошенко предлагал быть премьером. Я ему сказал, что у меня амбиции больше, - Саакашвили

Президент Петр Порошенко заявил, что решение главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили об отставке и переходе к оппозиционной деятельности может быть осуществлено в демократическом государстве. "Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и начать политическую активность в Украине после проигрыша в грузинских выборах ", - отметил Порошенко.

9 ноября глава государства подписал указы об официальном увольнении Саакашвили с должностей главы Одесской ОГА и советника Президента.

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ne дeмоnизируйтe Стeпаnова)))eсли у neго что и ne получится, то вы должnы зnать это Портnов)))
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Каждому танцору при власти, всё время что-то мешает
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Мафія отримала Одеську область на пограбування, це плата мафії від порошенка за допомогу в усуненні Саакашвілі та його команди! Потрібні негайні дострокові вибори Президента та Верховної Ради!
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михо никто саака молча жует галстук в стороне...
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Про галстук и жует это только в ольгино,но ты тупая плесень выпущенная из дурки так палишь стеця
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Холодницкий о допросе Онищенко: Нет фактов, просто бла-бла-бла
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а в Киеве Горган,который был Лялькой,при чем ни у кого-нить ,а у Медведчука???
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ну пользы от визита Порошенко в Одессу одна спасибушку что мэр сепаратист по совместительству кое как почистил основные дороги.. от снега... а в остальном я вчера сказал и повторю купили бы билет Степанову на поезд и отправили бы работать..
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Хоть бы про те конкурсы не вспоминал. Профанация одна.
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О врёт то врёт. Заливает то как. А бакс то уже 28. И это при лучшем банкире гонтаревой. А если бы банкир был бы немного хуже. Скоко тода был бы бакс. А скоко на этот год в бюджете то заложен курс. А гарант всё балаболит и балаболит. И толку ему от этого. Мы же не в рашке живём и картинке то не верим.
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спросил...

"Зря ты, Федя, для меня
Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?"
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У назначавшего ебальник опухший, как у алкаша.
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Послужной список то шо надо,нашчеловекМаксим Степанов в 1999-2001 годах был замгендиректора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", следующие два года - замгендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече".Далее, с 2003 года по 2004 год, Степанов занимал пост замглавы Государственной налоговой администрации Украины, а в последующие четыре года - главы совета директоров ООО "Республиканский правовой союз".С 2008-го до весны 2010 г. он работал первым заместителем тогдашнего губернатора Николая Сердюка, который получил свою должность благодаря тому, что родился там же, где и Виктор Ющенко - в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области.С декабря 2011 г. Максим Степанов работает директором полиграфкомбината "Украина". Это госпредприятие занимается, среди прочего, печатью паспортов, водительских прав и других официальных документов. В частности, именно полиграфкомбинату "Украина" было поручено изготовление биометрических паспортов нового образца, в связи с чем предприятие и его руководитель оказались в центре скандала. Критики утверждали, что цена на документ формируется непрозрачно и что в процессе изготовления паспортов присутствует коррупционная составляющая. Сам Степанов эти обвинения категорически отрицал, утверждая, что попытки дискредитировать полиграфкомбинат "Украина" - это либо заказ, либо непонимание вопроса.
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мля,все не такое,не там работал...надо было взять простого гарсию и назначить
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Где хоть слово не такой,ты на зраде уже помешан ,сосок трухано-стецькивский,прохмелись или закусывай,надо же знать его путь,в новости то нет,та тебе оно и не к чему,скажут лизать,а какая разница кому
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так шо не так в пути?или ты жылаешь совсем без путя?так он тогда,губер,непутевым будет... .ну а насчет лизать-я уже не раз говорил...чисто кацапская привычка.не будь как кацап,используй мозги
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Гыг,не попади в лужу,этот чел коломойского,не ровен час обсирать придется,как то неудобно будет,а по поводу кацапа,ты же и есть латентный и этого не отрицаешь никогда
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а ывще чужие фантазии не отрицаю...то проблемы фантазирующего :D .не думаю что коломойского,скорее НФ
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Это уже который за 3 года?
очередной проходной?технический?договороспособный.....с пидрах.ем и трухой?
Пользуясь возможностью,хочу спросить........а иде "правый сектор" в Одессе?как-то не видно-слышно.С ними было спокойнее-)))),а то возникает чувство незащищенности и что все опять вернулось на круги своя.......как до Майдана.
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Послушать речь Порошенко, так во всем виноват Саакашвили. Только он ушел, так стало 'все хорошо'. Сплошная ложь и самопиар, сплошное Я - мои реформы, мои дороги, мои результаты.
Только непонятно - где это все. И в чем виноват Саакашвили . В том, что хотел сделать для нас же трассу на Рени? А то, что увеличились доходы с таможни после Саакашвили - так давайте наркотой торговать- так вообще денег заработаем!
Сплошная брехня. Прост противно слушать.
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О что оно саака михо зробил КРИЧАЛО год только БАРЫГА...и галстук жевало..в палатке..
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сер, вам не надоело самого себя обсерать?
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шо,зраду портят?такая зрада-назначили главу обладминистрации-и обязательно же найдется такой,кто скажет-давайте посмотрим на его работу.фуле там смотреть?надо сразу зрада орать
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Рекомендую вам вспомнить ваши коменты времен овоща. По сути ничего не изменилось, разве что заказчики ваших "страданий"
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себе ченить порекомендуй,рекомендец...и где это ты мог читать мои коменты?на каком ресурсе?нука ,колись
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"ченить" - это ВЫ вашему соседу, как аргумент выпить... А я с ВАМИ ничего обсуждать не намерен, ибо оды порошенко я не пою, а пью лишь по праздникам.
зы. кэш интернета - бааальшая сила
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так чо там по моим коментам,кацапырло?давай по взрослому-дата,тема,время поста,ресурс на котором ты его прочел...давай,словоблуд .
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О уже все повылазили на панель. Видно, таки авторитет Саакашвили страшит Порошенко не на шутку.
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А что сделал сам Порошенко-не для себя /здесь всем ясно/, а для страны?!
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Людина, яка вже була заступником голови ОДА, буде відтворювати те що вже було, а якщо почне проявляти ініціативу, то гарант його здасть, як і всіх інших реформаторів.
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А где его е-декларация? На сайте https://declarations.com.ua такого нет. А президент сказал, что он работал чиновником.
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В прямом эфире, по назначению этого пуделя, порох как может гадит на саакашвили. Петюня, очень скоро саакашвили будет гадить на твою политическую могилу
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Степанов... Труханов... Все "нужные" люди... Вот только кому? Да кому угодно, кроме "простых украинцев" Одессы, Одесщины и Украины в целом, не имеющих "паталогии" типа "вата головного мозга"! Ведь правда же, самый главный "рулевой" Украины?
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С декабря 2011 г. Максим Степанов работает директором полиграфкомбината "Украина". Это госпредприятие занимается, среди прочего, печатью паспортов, водительских прав и других официальных документов.
В частности, именно полиграфкомбинату "Украина" было поручено изготовление биометрических паспортов нового образца, в связи с чем предприятие и его руководитель оказались в центре скандала.

Критики утверждали, что цена на документ формируется непрозрачно и что в процессе изготовления паспортов присутствует коррупционная составляющая.

Как отмечает "Радіо Свобода", Максим Степанов имеет общий бизнес с олигархом Леонидом Юрушевым, который определенное время финансировал избирательные кампании политических проектов Арсения Яценюка и считается приближенным к нему.
Семья Юрушевых владеет в Киеве несколькими гостиницами, в т.ч. пятизвездочным отелем "Интерконтиненталь", расположенным неподалеку от Михайловского Златоверхого собора.
Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО "Республиканский правовой союз". Другим учредителем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%. Третьим учредителем и директором фирмы является Игорь Степанов - родной брат Максима Степанова.

Этот миллионер то же рвется во власть, шобы заботиться о простых одеситах. :D








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В доме восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин,
По прозванью Каланча,
По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.
Уважали дядю Стёпy

За такyю высотy.
Шёл с работы дядя Стёпа -
Видно было за верстy.

Дядя Степа Михалков Сергей
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Мутная личность, из списка в 31 кандидат можно было выбрать и лучше (только кто его нахер выбирал) Половина статистов
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шо питро -наша песня хороша.начинай с начала?ну у растоу вжэ нэ втэчеш!!!!!!!!
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у тебя есть альтернативный кандидат?
та не ссы, назови его по имени
или ссыш?
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Очень удачное назначение . Смотрел по кацапскому первому каналу эту новость . Очень хвалили Степанова . И ФСБ хвалило и ГРУ . Говорят деловой и нужный руководитель .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. ВИДЕО
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