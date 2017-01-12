 Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. ВИДЕО

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"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе в качестве главы председателя ОГА,Максима Степанова, - это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя ОГА. Человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроенный на себя четкие обязательства и их выполнять", - сказал Порошенко.
Порошенко отметил, что Степанов - не только хозяйственник, но и общественный деятель.
Напомним, 7 ноября глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили публично заявил о своем решении подать в отставку. Среди главных причин одесский губернатор назвал нежелание власти бороться с коррупцией и проводить реформы.
Президент Петр Порошенко заявил, что решение главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили об отставке и переходе к оппозиционной деятельности может быть осуществлено в демократическом государстве. "Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и начать политическую активность в Украине после проигрыша в грузинских выборах ", - отметил Порошенко.
9 ноября глава государства подписал указы об официальном увольнении Саакашвили с должностей главы Одесской ОГА и советника Президента.
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"Зря ты, Федя, для меня
Мой народ - моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?"
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очередной проходной?технический?договороспособный.....с пидрах.ем и трухой?
Пользуясь возможностью,хочу спросить........а иде "правый сектор" в Одессе?как-то не видно-слышно.С ними было спокойнее-)))),а то возникает чувство незащищенности и что все опять вернулось на круги своя.......как до Майдана.
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Только непонятно - где это все. И в чем виноват Саакашвили . В том, что хотел сделать для нас же трассу на Рени? А то, что увеличились доходы с таможни после Саакашвили - так давайте наркотой торговать- так вообще денег заработаем!
Сплошная брехня. Прост противно слушать.
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зы. кэш интернета - бааальшая сила
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С декабря 2011 г. Максим Степанов работает директором полиграфкомбината "Украина". Это госпредприятие занимается, среди прочего, печатью паспортов, водительских прав и других официальных документов.
В частности, именно полиграфкомбинату "Украина" было поручено изготовление биометрических паспортов нового образца, в связи с чем предприятие и его руководитель оказались в центре скандала.
Критики утверждали, что цена на документ формируется непрозрачно и что в процессе изготовления паспортов присутствует коррупционная составляющая.
Как отмечает "Радіо Свобода", Максим Степанов имеет общий бизнес с олигархом Леонидом Юрушевым, который определенное время финансировал избирательные кампании политических проектов Арсения Яценюка и считается приближенным к нему.
Семья Юрушевых владеет в Киеве несколькими гостиницами, в т.ч. пятизвездочным отелем "Интерконтиненталь", расположенным неподалеку от Михайловского Златоверхого собора.
Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО "Республиканский правовой союз". Другим учредителем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%. Третьим учредителем и директором фирмы является Игорь Степанов - родной брат Максима Степанова.
Этот миллионер то же рвется во власть, шобы заботиться о простых одеситах. :D
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У заставы Ильича
Жил высокий гражданин,
По прозванью Каланча,
По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.
Уважали дядю Стёпy
За такyю высотy.
Шёл с работы дядя Стёпа -
Видно было за верстy.
Дядя Степа Михалков Сергей
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та не ссы, назови его по имени
или ссыш?
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