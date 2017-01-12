 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг. ВИДЕО (обновлено)

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"С помощью беспилотников над Новогригорьевкой, которая сейчас контролируется "ДНР", мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. В этом случае 31 артиллерийский снаряд был выпущен", - отметил Хуг.
По его словам, довольно часто патрули не имеют возможности приехать на место происшествия, поэтому мониторинг и контроль ситуации осуществляют с помощью камер и беспилотников.
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мы молниеносно вернем технику и вооружение на позиции, - Порошенко. ВИДЕО
Украина готова молниеносно вернуть на позиции отведенную от линии разграничения на Донбассе военную технику, если пророссийские боевики нарушат перемирие.
Как сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко к украинцам.
"Будьте уверены, что мы нашу технику и вооружение перемещаем согласно специально продуманному плану. Этот план позволяет молниеносно вернуть ее на позиции, если россияне и их наемники решат нарушить перемирие. То, что мы умеем оперативно реагировать на подобные вызовы, мы уже демонстрировали не раз", - отметил Порошенко.Источник:http://censor.net.ua/v355808
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интересно, куда стреляют?
ближайшие укрофашисты за 35 километров
обсе куча уродов
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