EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  4418  23
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (485) боевик (17727) ОБСЕ (2165) Донбасс (11817) артиллерия (151) Хуг Александр (200)

 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг. ВИДЕО (обновлено)

Миссия ОБСЕ зафиксировала батарею самоходных гаубиц, стреляющую в направлении Светлодарска.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Загрузка видео...


"С помощью беспилотников над Новогригорьевкой, которая сейчас контролируется "ДНР", мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. В этом случае 31 артиллерийский снаряд был выпущен", - отметил Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг

По его словам, довольно часто патрули не имеют возможности приехать на место происшествия, поэтому мониторинг и контроль ситуации осуществляют с помощью камер и беспилотников.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередная обеспокоенность. Может быть даже глубокая обеспокоенность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нихрена, это уже на озабоченность тянет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мирний план працює. Шоколадники продовжують прославляти свого "кумира".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если перейти по ссылке, то там нет про гаубицы "ДНР". а лишь про "С помощью беспилотников над Новогригортевкой, которая сейчас контролируется "ДНР" мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска". цензор такой цензор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а нейтрально-политкорректный хуг такого не скажет. гаубицы и всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно сказал, а вдруг это стреляют кадровые российские военные. Гаага потом рассудит кто стрелял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так их и без того по телевизору показывают...Там ещё бетонные плиты с оглоблями красуются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если россияне и их наемники нарушат перемирие,
мы молниеносно вернем технику и вооружение на позиции, - Порошенко. ВИДЕО
Украина готова молниеносно вернуть на позиции отведенную от линии разграничения на Донбассе военную технику, если пророссийские боевики нарушат перемирие.
Как сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко к украинцам.
"Будьте уверены, что мы нашу технику и вооружение перемещаем согласно специально продуманному плану. Этот план позволяет молниеносно вернуть ее на позиции, если россияне и их наемники решат нарушить перемирие. То, что мы умеем оперативно реагировать на подобные вызовы, мы уже демонстрировали не раз", - отметил Порошенко.Источник:http://censor.net.ua/v355808
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот ежели поставить вопрос ,на надлежащем уровне, о полезность этой БеСешной конторы, могёт быть они ещё кой-чего начнут замечать?.....глядишь и ордынских ГРУшников начнут выгонять....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо нам, Украини з тих ОБСЕ и ти гугив ! Воно пощитало чи точно соответствует килькисть пострилив килькости вибухив ! А дали шо ??? А ни шо ! Идте краще у Африку стрили там у месних вождив порахуйте ! Благодеетели !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
весь день Алчевск подбрасывает от выхлопов
интересно, куда стреляют?
ближайшие укрофашисты за 35 километров
обсе куча уродов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наверно по мнению ОБСЕ это феерверки на новогодние праздники из гуманитарки ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мирослав Гай15 ч · Наши врезали оркам по полной. ВСУ красавцы. Полный контроль и адекватный ответ. Несмотря на интесивный артобстрел врага, все огневые точки противника тю-тю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В полі стоять .. Вогню у відповідь зовсім не бояться.. Дивне якесь АТО.. Дивні ці перемир'я, відведення артилерії та заборона на відкриття вогню у відповідь.. На черговій сходці знову якусь муйню підпишуть, котрою орки підітруться, а українська влада буде неухильно дотримуватись..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал батарею гаубиц "ДНР", стрелявших в направлении Светлодарска, - Хуг. ВИДЕО (обновлено)
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Донбасс Донецкая область задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Одесса Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия СБУ СИЗО смерть суд США терроризм Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти