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"Налицо грубое пренебрежение правилами русского языка", - на российском федеральном канале обсуждают нашумевший хэштег #сказочноебали. ВИДЕО
Хэштег #сказочноебали российской модели Натальи Горчаковой стал предметом обсуждения на одном из главных пропагандистских каналов РосТВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произнести вслух хэштег со скрытым матерным смыслом ведущие не решились, однако назвали подпись к фотографии никому неизвестной до сегодняшнего дня модели "грубым пренебрежением правилами русского языка". Разобраться в самом хэштеге и в том, был ли умысел у Горчаковой, которая действительно отдыхает на Бали, пропагандисты "русского мира" призвали нескольких специалистов-филологов. Единого мнения среди них не было.
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Семья из Александровского района Владимирской области сменила имя своего двухлетнего сына Расула на Путин, сообщила РИА Новости заведующая александровским ЗАГСом Екатерина Белоус.
По словам собеседницы агентства, в органы ЗАГС обратился семья Джураевых, пожелавшая сменить имя своему двухлетнему сыну Расулу. Родители решили, что имя у сына должно быть Путин.
"Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Но проживают они у нас, и имеют право обратиться к нам о смене имени ребеночку… Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем - его зовут Путин Джураев", - сказала собеседница. Полное имя ребенка - Путин Джахонгирович Джураев.
По информации местных СМИ, семья Джураевых родом из Таджикистана, проживают в деревне Легково Александровского района, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.
https://ria.ru/society/20170112/1485552074.html
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А на правой Маринка анфас.
(С)
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Вы, главное, скажите когда будете показывать "Лебединое Озеро"?!!
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При этом любой здравомыслящий человек, представляя себе картину происшедшего, скажет, что речь безусловно идет о взрыве на борту, который произошел чуть ли не сразу после вылета самолета из аэропорта Сочи.
По ряду причин эта версия совершенно неприемлема для Кремля, а это означает, что расследование никто проводить не хочет. Эту тему все хотят замолчать. То есть это двуходовка. Первый этап - перевести вопрос о самом происшествии на вопрос, кто правильно или неправильно скорбит, а второй этап - замолчать. Вот и замолчали.
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Там, де пісня про вохуїтєльні штани 3 місяці була на піку чартів, там хештек про казковуєблю буде девізом країни.
Расія, чьо!
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Это как,-ангина а критические дни?
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Так что все правильно она написала)
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Фигня все это. Наступление на права рАссЕйскАГо народца свободно изъясняться.
Вот, например, если кацап хорошо владеет интонацией, то фразой "Ёб твою мать!" он может и поругать, и похвалить, и поздороваться, и, даже, выразить соболезнование...
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пламенная НЕМЕЦКАЯ ПОЦтрийотка РАБссии Роза Люксембург,1918 год...
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Российскую межконтинентальную ракету «Сармат» невозможно сбить, ибо никто не знает, куда она полетит, даже расчет, который её запустил.
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Все глядел бы и глядел бы, любовался на неё б."
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в 1967 или 1968 году меня и мой батальон снимали в киноэпопее Освождение Юрия Озерова,брата всемирного футбольного брехуна Николая Озерова,дело было в Кенигсберге,дали нам за лежание в грязи по 10 рублёв...,изображали мы тогда типа штурм крепости Кенигсберг... и драпание немцев оттуда..,зрелище было потрясающе ПОЗОРНОЕ..
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Трамп ещё не президент, а репутация у него пока ещё лучше чем у Путина, но уже хуже чем у той проститутки из отеля Ritz-Carlton
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Челябинский сайт снял сюжет о первом клиенте нового вытрезвителя. От дыхания мужчины перестал работать алкотестер
https://tjournal.ru/39685-nerabotaushii-alkotester-i-tri-litra-vodki-suzhet-o-pervom-kliente-chelyabinskogo-vitrezvitelya …
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Купил доху я, на меху я,
Но видит Бог,- дал маху я,
Доха не греет ...
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"Сказочноебутово". Или что то вроде того. Про Бутово.
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