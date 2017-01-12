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 "Налицо грубое пренебрежение правилами русского языка", - на российском федеральном канале обсуждают нашумевший хэштег #сказочноебали. ВИДЕО

Хэштег #сказочноебали российской модели Натальи Горчаковой стал предметом обсуждения на одном из главных пропагандистских каналов РосТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произнести вслух хэштег со скрытым матерным смыслом ведущие не решились, однако назвали подпись к фотографии никому неизвестной до сегодняшнего дня модели "грубым пренебрежением правилами русского языка". Разобраться в самом хэштеге и в том, был ли умысел у Горчаковой, которая действительно отдыхает на Бали, пропагандисты "русского мира" призвали нескольких специалистов-филологов. Единого мнения среди них не было.

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Мы вот пишем - Хуйлопидарас и считаем, что это верно с любой точки зрения!
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Во Владимирской области ребенку сменили имя Расул на Путин 12 января 2017
Семья из Александровского района Владимирской области сменила имя своего двухлетнего сына Расула на Путин, сообщила РИА Новости заведующая александровским ЗАГСом Екатерина Белоус.
По словам собеседницы агентства, в органы ЗАГС обратился семья Джураевых, пожелавшая сменить имя своему двухлетнему сыну Расулу. Родители решили, что имя у сына должно быть Путин.
"Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Но проживают они у нас, и имеют право обратиться к нам о смене имени ребеночку… Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем - его зовут Путин Джураев", - сказала собеседница. Полное имя ребенка - Путин Джахонгирович Джураев.
По информации местных СМИ, семья Джураевых родом из Таджикистана, проживают в деревне Легково Александровского района, сменить ребенку имя придумал его дедушка, большой поклонник президента РФ.
https://ria.ru/society/20170112/1485552074.html
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Дали такую погремуху, чтобы этого Расула менты не били. А так менты подойдут, глянут паспорт, а там имя путен и всё, у ментов ступор!
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у меня сосед был царство небесное и у него на одной стороне наколка сталина на другой ленина. так его еще больше били, что бы не позорил великих кормчих колхоза. мусорам наплевать, лишь бы поколотить кого.
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А на левой груди профиль сталина
А на правой Маринка анфас.
(С)
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Учите классику. Черпайте вдохновение из первоисточников.
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не знаю, петухам давали в лагерях женские имена и у членина имя ленка. первоисточник это история КПСС, что ли?
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А ведь они наверняка тоже считают себя русскими, выходцами из Таджикистана, эти Джахонгировичи .... На месте ребенка, я бы когда вырос, спросил: кого это родители так сказочно повеселить хотели
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Когда этот джураев подрастёт, он будет очень благодарен родителям-недоумкам за то, что его все будут звать хуйло.
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Надо было Педераст (ПЕредовое ДЕло РАдует СТалина).
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Видно этому дедушке пришили половые органы бабушки и он стал полным идиотом.
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Та фигня это.
Вы, главное, скажите когда будете показывать "Лебединое Озеро"?!!
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Все заждались, даже те, кто не любит балет!
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Грамотеи блин. Между первым и вторим слогом нет буквы А. И первое слово ПРАВИЛЬНО.
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ВЛАДИМИР ГОЛЫШЕВ: раз говорили о морали и это значит, что реальную причину катастрофы никто выяснять не хочет, а хотят это дело как-то замылить и замолчать.
При этом любой здравомыслящий человек, представляя себе картину происшедшего, скажет, что речь безусловно идет о взрыве на борту, который произошел чуть ли не сразу после вылета самолета из аэропорта Сочи.
По ряду причин эта версия совершенно неприемлема для Кремля, а это означает, что расследование никто проводить не хочет. Эту тему все хотят замолчать. То есть это двуходовка. Первый этап - перевести вопрос о самом происшествии на вопрос, кто правильно или неправильно скорбит, а второй этап - замолчать. Вот и замолчали.
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Ну, звісно.
Там, де пісня про вохуїтєльні штани 3 місяці була на піку чартів, там хештек про казковуєблю буде девізом країни.
Расія, чьо!
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Видимо горчакову именно так и оприходовали на Бали. Но сказочно - это никак не соотносится с кацапсинскими имбецилами. Там всё больше дико, мрачно, отвязно, паскудно, извращенно... Теперь, горчакова, идиотка ты парашинская, можешь формировать прайс на свои услуги
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Просто она хотела выразить, что её #сказочнодрали
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не взять, не дать...

Это как,-ангина а критические дни?
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обсуждают какую то херню - мало ли что могла сказать девка когда ее отымели на Бали
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ипать филологи))) Бали - мужского рода, это остров. А вот автор хэштэга имел в виду именно то, о чем все подумали.
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це сама найбільша проблема там. але не треба нам цього лайна на нашому телебаченні.
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Нас имели с Гексогеном у Маскве,на Гурьяновой КаШирке,а теперь без вазелина...,заезжают у Норд Ост,а затем детьми Беслана у БУЙнакс у Волгодонск и Волгоград...,а с Рязанью пролетели мы,что СТЕРХи корабельные верфи...,Кузя Ад Рулит,словно КацаПсинский Монолит....
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#сказочно-ебали - потому она и на Бали ))
Так что все правильно она написала)
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Какой ещё умысел у "кацапской модели" горчаковой. Дура просто написала свои впечатления, а вместо того, чтобы возмущаться просто не нужно смотреть кацап-дебил-ТВ. У них там, кроме дегенератов, никого не показывают.
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"Налицо грубое пренебрежение правилами русского языка", - на российском федеральном канале обсуждают нашумевший хэштег #сказочноебали.

Фигня все это. Наступление на права рАссЕйскАГо народца свободно изъясняться.
Вот, например, если кацап хорошо владеет интонацией, то фразой "Ёб твою мать!" он может и поругать, и похвалить, и поздороваться, и, даже, выразить соболезнование...
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Пройдут года,а мы так и не сумеем построить сколько нибудь нормальное КОММУнистическое общество,всё погрязнет во ЛЖИ,ЛИЦЕМЕРИИ и бандитизме...
пламенная НЕМЕЦКАЯ ПОЦтрийотка РАБссии Роза Люксембург,1918 год...
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Да уж... СКАЗОЧНОЕ БАЛИ. Но умысел все же был, так как Бали - это остров. Значит сказочнЫЙ.
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у сказочных рашкованов до сих пор сказочная ностальгия по временам когда их #сказочное-бали в сэсэсэре все, кому не лень
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Почему РАБссиянцы так любят немцев более 150 лет?Карл Маркс,Фридрих Энгельс,Роза Люксембург,Клара Цеткин,Адольф Гитлер,Эрнст Тельман,Эрих Хоннекер,Маркус Вольф...,да простят меня те НЕМЦЫ кого не упомянул..
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Ну провела дівчина час на острові з балійськими пацанами, ну навіщо так заздрити щоб по зомбоящику показувати?
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Москалі не ругаються матом ,вони на ньому розмовляють. А путін-Ху#ло!
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В країні, яка вимагає купувати у неї газ для того щоб були кошти для купівлі дров для убогого населення, обмірковує як на Балі драли якусь кацапку..... #Дебіли...ля
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Порошенко vs Путин ‏@Yanukovich2012 14 ч.14 часов назад
Российскую межконтинентальную ракету «Сармат» невозможно сбить, ибо никто не знает, куда она полетит, даже расчет, который её запустил.
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"Ах у Веры, ах у Инбер что за глазки, что за лоб!
Все глядел бы и глядел бы, любовался на неё б."
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хвастаюся...
в 1967 или 1968 году меня и мой батальон снимали в киноэпопее Освождение Юрия Озерова,брата всемирного футбольного брехуна Николая Озерова,дело было в Кенигсберге,дали нам за лежание в грязи по 10 рублёв...,изображали мы тогда типа штурм крепости Кенигсберг... и драпание немцев оттуда..,зрелище было потрясающе ПОЗОРНОЕ..
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Вот и новояз на мордоре будут вводить. Прекрасно!
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Степан Демура ‏@demura_stepan 21 ч.21 час назад
Трамп ещё не президент, а репутация у него пока ещё лучше чем у Путина, но уже хуже чем у той проститутки из отеля Ritz-Carlton
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TJ ‏@tjournal 15 ч.15 часов назад
Челябинский сайт снял сюжет о первом клиенте нового вытрезвителя. От дыхания мужчины перестал работать алкотестер
https://tjournal.ru/39685-nerabotaushii-alkotester-i-tri-litra-vodki-suzhet-o-pervom-kliente-chelyabinskogo-vitrezvitelya …
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лучше-бы рашистские филологи, обсудили аббревиатуру "ПТНПНХ"
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Тут нечего обсуждать. Она - интернациональная.
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Себя от холода страхуя,
Купил доху я, на меху я,
Но видит Бог,- дал маху я,
Доха не греет ...
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Читал про эту срамоту. В обсуждениях понравилось
"Сказочноебутово". Или что то вроде того. Про Бутово.
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на телеканале ВАТА TV,Витя Литовченко в Ютубе рассказывает про Мудаков типа ОБРОЧЕНЦЕВ Труплера :D
Хотите ПОРЖАТЬ,заходите...
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Наш Пидрахуй был Пидрахуем до того, как это стало мейнстримом.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Налицо грубое пренебрежение правилами русского языка", - на российском федеральном канале обсуждают нашумевший хэштег #сказочноебали. ВИДЕО
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