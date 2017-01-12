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 "Ум у вас в голове есть?", - патрульные Запорожья применили оружие при задержании пьяных мужчин, показавших неприличный жест и пытавшихся скрыться на ВИП-внедорожнике. ВИДЕО

Во время преследования правонарушителей Запорожье патрульные применили табельное оружие и задержали их

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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В сообщении отмечается: "11 января, на площади Маяковского, двое мужчин своеобразно отреагировали на появление патруля - выругались нецензурной бранью и показали инспекторам неприличные жесты.

После этого мужчины сели в автомобиль Toyota Highlander и на большой скорости уехали с площади.

Началось преследование, во время которого беглецы не реагировали на требования патрульных об остановке. Нарушители несколько раз подвергали опасности других участников дорожного движения и столкнулись с бордюрным камнем.

"Автомобиль вошел в поворот на улице Ватутина, выехал на обочину и чуть не сбил нашего коллегу", - рассказывает один из патрульных полицейских. Чтобы остановить автомобиль путем его повреждения, патрульные решили применить табельное оружие. Только после того, как полицейские попали в три колеса Toyota Highlander, автомобиль остановился.

Водителя и пассажира 23 и 24 лет задержали. За свои действия водитель получил от патрульных административные протоколы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ведь у мужчины обнаружили 1,05 промилле алкоголя в крови, по ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке), по ст. 124 (Нарушение ПДД повлекшее ДТП). На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции".

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Мозги, это не обязательный гаджет и в комплект к джипу не входят!
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Не поліція,а клоуни.Ім палець покажи,і вони будуть ганятися за тобою.
квАков-убейся!
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засунь себе палец в причинное место, если некуда его деть...
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у них токо спинной мозг - взять в руки пляшку, донести до рта и выпить...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ум у вас в голове есть?", - патрульные Запорожья применили оружие при задержании пьяных мужчин, показавших неприличный жест и пытавшихся скрыться на ВИП-внедорожнике. ВИДЕО
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