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 На похоронах бывшего президента Ирана скандировали "Смерть России". ВИДЕО

иран похороны рафсанджани

В Тегеране во вторник, 10 января, состоялись похороны бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани, ушедшего из жизни на 83-м году жизни. В траурной церемонии приняли участие сторонники умеренного лагеря, лидером которого считался покойный политик.

Реформаторы превратили прощание с Рафсанджани в массовый протест против России, союзником которой Иран выступает в гражданской войне в Сирии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSru Israel.

Присутствующие на похоронах скандировали "Смерть России" вместо традиционных для иранских манифестаций выкриков "Смерть Америке", сообщает Al Arabiya. Крики были настолько громкими, что иранское государственное телевидение, которое вело прямую трансляцию с места событий, было вынуждено перекрыть живой звук траурной музыкой.

Протестующие выступали против участия Ирана в сирийской гражданской войне, отмечает. Россию они обвиняли в страданиях сирийцев.



До двух миллионов скорбящих заполнили улицы Тегерана в траурный день. Рафсанджани похоронили рядом с могилой лидера Исламской революции 1979 года великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Мавзолей основателя Исламской Республики находится на юге Тегерана.

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Хашеми Рафсанджани скончался 8 января после сердечного приступа. Ему было 82 года. Рафсанджани был одной из ключевых фигур в ходе революции 1979 года, после которой Иран стал Исламской Республикой. После революции он вошел в состав переходного революционного правительства, а в 1980 году стал первым спикером Меджлиса.

Рафсанджани возглавлял Иран с 1989 по 1997 год и стал первым президентом, который покинул этот пост по истечении полномочий. В годы правления Рафсанджани был достигнут значительный прогресс в ядерной и ракетной отраслях.

В 2005 году он также выдвигал свою кандидатуру, но проиграл выборы Махмуду Ахмади Нежаду, после чего стал его открытым критиком. Рафсанджани призывал освободить политических узников и требовал большей свободы.

С 2006 года входил в Совет экспертов Ирана - специальный орган, избирающий высшего руководителя страны. Сейчас этот пост занимает Али Хосейни Хаменеи.

В последние годы жизни Рафсанджани занимал пост главы Совета по определению политической целесообразности, следящего за соблюдением конституции. Его задачей было разрешение конфликтов между парламентом и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Рафсанджани считался одним из самых влиятельных госдеятелей Ирана, а также одним из богатейших людей в республике.
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и правильно делают. а теперь от слов к делу....
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Я разве виноват что ему это нравится? Это скорее позитив, чем негатив!
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что то затевают, сто пудов, русофобию видимо.
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Ну шо кацапов можно поздравить похоже 17-18 годы станут последними для этого недорозумения
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Хтросделанный многоходовочка опять обделался. Столько лет прикармливал Иран, амерам назло ядреную программу двигать помогал, АЭС строил. И опять - черная неблагодарность и гнусная русофакия.
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Скоро весь мир будет скандировать: "Смерть России!"
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Сирийцы скоро организуют ШАХИД-ТУРЫ в московию, вот посмеемся!!!
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там в іранців в війні в сирії свої інтереси - розширення території ірану і вихід до моря, і все це задля розширення торгівлі. за часи санкцій сша проти ірану він достатньо зміцнів, як в військовому відношенні так і в економічному - а саме налагодив виробництво практично усіх товарів і ірану необхідні нові ринки збуту. якщо задумане іраном вдасться, то він стане чи не найсильнішою країною в регіоні.
за асада воюють сирійці ( кілька десятків тисяч армії). козломорді орки, хезбула і іранський спецназ. саме іранський спецназ є найбільшою силою. І якщо іранці вийдуть із війни чи домовляться з іншою стороною, то асаду, козломордим і хесбула настане кінець -- причому швидкий і болісний.
особисто для мене стало несподіванкою таке ставлення іранців до козломордих. Але як казав один герой фільму -- ВОСТОК ДЄЛО ТОНКОЄ... СЬОГОДНІ іранці воюють з москалями проти ССА. а завтра іранці почнуть різать голови козломордим..
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Русофобия набирает обороты по всей планете и это радует!

Как сообщает "Российский Диалог", мать и ее две дочери - гражданки Великобритании, а также гражданка Мальты были пьяны и напали на россиянку без никаких аргументированных причин.

Сначала женщины начали оскорблять 27-летнюю россиянку, а затем решили перейти от угроз к расправе. Они набросились с кулаками на девушку и принялись избивать ее. После того, как охрана выставила их из заведения, конфликт продолжился с новой силой уже за пределами ночного клуба.

Шокированные очевидцы немедленно вызвали правоохранителей. Полицейские, приехавшие на место происшествия задержали всех зачинщиц драки.

Россиянке понадобилась помощь медиков. Она была госпитализирована в ближайшую больницу. Степень тяжести полученных травм все еще остается неизвестна. Отметим, что в Европе русофобия набирает все больше оборотв с подачи депутатов Европарламента и Вашингтона.
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Штат Нью Гемпшир собрался запретить у себя русскую водку.
Рашкасми уже заверещали и всех обвиняют в русофобии и истерике.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНа похоронах бывшего президента Ирана скандировали "Смерть России". ВИДЕО
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