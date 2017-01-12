 "Медленно! На колени! Кого ты убивать собрался?!", - патрульные задержали в Кривом Роге пьяного мужчину, угрожавшего убить собственного месячного ребенка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, патрульные получили тревожное сообщение об опасности, которая грозила месячному ребенку и его 19-летней матери днем 11 января. Женщина позвонила на "102" и рассказала, что к ней в квартиру по улице Ухтомского пришел ее 27-летний муж в нетрезвом виде и начал угрожать ей ножовкой. Затем он избил женщину и вытолкал ее из квартиры. В жилище он остался один с ребенком. Мужчина кричал, что расправится с младенцем пилой.
Полисмены с разрешения хозяйки зашли в квартиру и задержали злоумышленника, который держал ножовку рядом с девочкой. Его доставили в Терновское районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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Тількі опіздав з прізрінням.
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