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 "Медленно! На колени! Кого ты убивать собрался?!", - патрульные задержали в Кривом Роге пьяного мужчину, угрожавшего убить собственного месячного ребенка. ВИДЕО

Патрульные полицейские Кривого Рога задержали нетрезвого мужчину, который угрожал убить свою новорожденную дочь с помощью пилы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, патрульные получили тревожное сообщение об опасности, которая грозила месячному ребенку и его 19-летней матери днем 11 января. Женщина позвонила на "102" и рассказала, что к ней в квартиру по улице Ухтомского пришел ее 27-летний муж в нетрезвом виде и начал угрожать ей ножовкой. Затем он избил женщину и вытолкал ее из квартиры. В жилище он остался один с ребенком. Мужчина кричал, что расправится с младенцем пилой.

Полисмены с разрешения хозяйки зашли в квартиру и задержали злоумышленника, который держал ножовку рядом с девочкой. Его доставили в Терновское районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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Интересно, что ему впаяют.... я подозреваю, строгий выговор...
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Суку на кол посадить нужно, но у нас садят тех кто превысил меры необходимой самозащиты. Мне вот просто интересно на хера таким уродам жить вообще, какая польза от них?
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мусора такие же)) - ты кому? ты что? )) молча арестовали ,отвезли в участок,далее дознание,следак,суд... к чему эти все - ты че?? ты куда? )) ты кто?)) тупое мусорское мычание
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Звичайний людський фактор. Підвищена дратівливість при затриманні злочинця - це нормальне явище, бо адреналін робить свою справу. Мовчки, без емоцій - це тільки робокопи у кіно, або спецура, що пройшла і вогонь, і воду і мідні труби. А це звичайні люди, які пройшли лише первинну підготовку.
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В АТО ссуку на передовую для перевоспитания. Что бы жизнь свою и близких научился ценить.
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у нас там в АТО лучшие, а это отброс общества, мы же не кацапы, это у них такие на дамбас едут.
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А может быть просто у вас с чувством юмора не сложилось?
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У вас есть дети? С мужем разводится не собираетесь и имущество распиливать?
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Зачем вы ставите вопросительный знак? Поставьте восклицательный!
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Я просто не понимаю как можно шутить и смеяться в подобной ситуации. Посмотрите серию фильмов "Пила" - для вас отличная комедия.
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Мабуть, зрозумів, шо не варто свої гени продовжувати)

Тількі опіздав з прізрінням.
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В АТО его отправить, чтобы не терроризировал своих родных. И будет он там голыми руками или пилой уничтожать российских фашистов оккупантов и их холуёв продажных бандитов сепаратистов оккупированной бандитской резервации лугандония ( длнр) .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Медленно! На колени! Кого ты убивать собрался?!", - патрульные задержали в Кривом Роге пьяного мужчину, угрожавшего убить собственного месячного ребенка. ВИДЕО
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