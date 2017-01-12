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 "Никакого захвата не было, но была попытка доведения до самоубийства", - "торнадовец" Батя об инциденте в Лукяновском СИЗО. ВИДЕО

В Лукьяновском СИЗО, где произошел инцидент между правоохранителями и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной роты "Торнадо", один из участников инцидента предпринял попытку отрезать себе часть уха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашей информации никакого захвата не было, никто не захватывал заложников, полицейских, но была попытка доведения до самоубийства одного из политзаключенных. В знак протеста была осуществлена попытка самоубийства. Сейчас парень находится в больнице скорой помощи. Что случилось, мы точно не знаем. Информация о том, что захватили оружейку - неправда", - сообщил "торнадовец" с позывным Батя.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО

"Мы успели пообщаться с заместителем начальника СИЗО Савченко, который сообщил, что один из "торнадовцев" нанес себе телесные повреждения, позывной Ахилес. Он признает, что это было сделано в знак протеста, но не говорит, что побудило его это сделать. По нашей информации, его довели до такого состояния, потом представители СИЗО чего-то испугались, закрылись в оружейном отделении и отказывались предоставить ему медицинскую помощь. Потом вызвали скорую и отвезли в больницу", - рассказала глава комитета освобождения политзаключенных Татьяна Блызнюк.



Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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Матиос вместо того,чтобы самому давным-давно сидеть за всё свои дела,набил застенки добровольцами !
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Так этот Матьиос поймал киллера с тепловизором что через броне стекло пытался лишить чести и достоинства главного прокурвора и родственника сладкого Педи ? Ато так много рассказывали об отравленном ржавчиной нагане коварно спрятанным в приемной Защекина.
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Матиос работал в администрации Януковича. Выполнял преступные приказы и указы преступника Януковича и его окружения. Согласно закону, Матиос подлежит люстрации.
И преступник Матиос будет осуждён, сразу как сменится воровская власть.
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капец.." чегото испугались и закрылись". а когда бунт начнется настоящий. что делать будут?
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Оценивать был или не был захват должен не Батя.
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Я таки не понял - что пару торнадовцев разоружили караул и захватили оружейку ? Прямо шварценегеры какие- то!
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Так они подготовлены и знают недостатки охраны и случаи реальных захватов.
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Если охрана правильно организована то захват не возможен . Только если кто-то из конвоя замешан.
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судя по бредовости материала, никто не говорит правду
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Ждите, скоро porke pig Тоша лупанет правду маткупро спецоперацию путина в СИЗО по дестабилизации жировых прослоек.
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Я очень хочу что бы Торнадовцы стали надсмотрщиками над этой властью после их разгона!!!!!!!!!!!!!
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Тогда инициируйте всеукраинский референдум об изменении Конституции.
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Валерий Коренев 0df2f7de хочет садистские замашки использовать для управления властью Украины
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Да сколько можно слушать чушь от этих жидов и вестись на их утверждения о садистах!
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так жи2 жеж за 3200 усех и усё скупила

на такой порно радости дажа прохфесионалка Ольга_К стала путать садизм с мазохизмом
.
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А кто вас убедил в их садистских замашках????! Эта власть????
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надо не только на цензоре пастись, а другие источники инфы читать
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Вот именно и не читать заангажированных блогеров и продажных политологов которых развелось как собак не резанных.
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во во)сейчас такое время, что никому верить нельзя...бутусову--можно
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так а может он мазохист и садисткие их наклонности как раз ему и подойдут?)
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какие садистские замашки? А что надо было делать с сепарней? Несадистские замашки довели до смерти уже больше 10 тысяч. Надо было расхерачить 152-ми донецкую ОГА весной 14-го вместе с дебильными пенсами, что там тусили, и сохранили бы жизни тысячам.
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гопота так зажралась и прикорытилась,
что уже потеряла связь с реальностью.

попытки гопоты доведения гражданского населения до бунта
завершатся гражданским сопротивлением.
И в соответствии с Конституцией Украины Граждане Украины
используют СВОЁ прямое конституционное право на управление Государством Украина.

референдумы будут уже потом ...
.
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была попытка доведения до самоубийства одного из политзаключенных. В знак протеста была осуществлена попытка самоубийства.Источник: http://censor.net.ua/v422947

самоубийство через отрезание себе часть уха это что -то новое...
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осуществлена не попытка самоубийства, а членовредителство. Читать в школе не научили?
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а вы умете, там же цитата "По нашей информации никакого захвата не было, никто не захватывал заложников, полицейских, но была попытка доведения до самоубийства одного из политзаключенных. В знак протеста была осуществлена попытка самоубийства...- сообщил "торнадовец" с позывным Батя.".Источник: http://censor.net.ua/v422947
теперь заметили?
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в мпятодичках шакало-гнойных всё раком
мазохизм вывернут наизнанку до садизма
членовредительство до захвата мусоров сизо в заложники

штойто СЫЛЬНО попёрло НЕТАК в бандитской своре

.
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весьма показательно КАК цензор "подал произошедшее" час назад

(11.01.17 23:24) http://censor.net.ua/photo_news/422942/

" между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал и издевался над Глебовым "
. ==========

прилепив к этому набору букафф заголовок
Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо

сраку жиколадную, по всему видать, не хило паяльником пригревает

.
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Сын Путина Химикус организовал восстание агентов кремля в Лукьяновском СИЗО. Геращенко.
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Кирпичев (11.01.2017 14:34)

... Разве не понятно, что под Иловайском отдали на истребление российским солдатам лучшие украинские добробаты? Какой проукраинский президент смог сделать бы такое?
Никакой, только агент Кремля. А Гонтарева? Это ваще полный сюр.
Хочешь развалить экономику страны, развали банковскую систему.
И она это качественно делает.
Протрите глаза и пора уже опустится на землю. Главный враг Украины сидит на Банковой...

. ==================
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елена италена чо вы лайкаете, дура я не считаю этих отбросов торнадовцев не то что героями Украины а вообще людьми
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Никакого захвата не было, но была попытка доведения до самоубийства", - "торнадовец" Батя об инциденте в Лукяновском СИЗО. ВИДЕО
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