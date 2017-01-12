 "Никакого захвата не было, но была попытка доведения до самоубийства", - "торнадовец" Батя об инциденте в Лукяновском СИЗО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашей информации никакого захвата не было, никто не захватывал заложников, полицейских, но была попытка доведения до самоубийства одного из политзаключенных. В знак протеста была осуществлена попытка самоубийства. Сейчас парень находится в больнице скорой помощи. Что случилось, мы точно не знаем. Информация о том, что захватили оружейку - неправда", - сообщил "торнадовец" с позывным Батя.
"Мы успели пообщаться с заместителем начальника СИЗО Савченко, который сообщил, что один из "торнадовцев" нанес себе телесные повреждения, позывной Ахилес. Он признает, что это было сделано в знак протеста, но не говорит, что побудило его это сделать. По нашей информации, его довели до такого состояния, потом представители СИЗО чего-то испугались, закрылись в оружейном отделении и отказывались предоставить ему медицинскую помощь. Потом вызвали скорую и отвезли в больницу", - рассказала глава комитета освобождения политзаключенных Татьяна Блызнюк.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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И преступник Матиос будет осуждён, сразу как сменится воровская власть.
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на такой порно радости дажа прохфесионалка Ольга_К стала путать садизм с мазохизмом
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что уже потеряла связь с реальностью.
попытки гопоты доведения гражданского населения до бунта
завершатся гражданским сопротивлением.
И в соответствии с Конституцией Украины Граждане Украины
используют СВОЁ прямое конституционное право на управление Государством Украина.
референдумы будут уже потом ...
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самоубийство через отрезание себе часть уха это что -то новое...
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теперь заметили?
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мазохизм вывернут наизнанку до садизма
членовредительство до захвата мусоров сизо в заложники
штойто СЫЛЬНО попёрло НЕТАК в бандитской своре
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(11.01.17 23:24) http://censor.net.ua/photo_news/422942/
" между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал и издевался над Глебовым "
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прилепив к этому набору букафф заголовок
Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо
сраку жиколадную, по всему видать, не хило паяльником пригревает
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... Разве не понятно, что под Иловайском отдали на истребление российским солдатам лучшие украинские добробаты? Какой проукраинский президент смог сделать бы такое?
Никакой, только агент Кремля. А Гонтарева? Это ваще полный сюр.
Хочешь развалить экономику страны, развали банковскую систему.
И она это качественно делает.
Протрите глаза и пора уже опустится на землю. Главный враг Украины сидит на Банковой...
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