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 Военнослужащих с бессрочными контрактами начнут увольнять в запас с апреля, - Генштаб. ВИДЕО

Военнослужащих, заключивших бессрочные контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), начнут увольнять в запас с апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.

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"С марта 2014 года все, кто вступал в ВСУ в добровольном порядке, изъявлял желание заключать контракты, могли заключать контракты на срок до окончания особого периода. Из-за того, что период затянулся, эти контракты также стали с неограниченным сроком действия", - отметил он.

По информации Андрусяка, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усовершенствования порядка прохождения военной службы" бессрочные контракты заменены на новые с определенными сроками действия: для военнослужащих рядового состава - 3 года, сержантского и старшинского состава - от 3 до 5 лет, офицерского состава - от 5 до 10 лет. "Эта норма распространяется на военнослужащих, которые заключили контракты до окончания особого периода и выслужили не менее 24 месяцев. Они приобретают право на увольнение или могут продолжать военную службу по новому контракту", - добавил он.

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Кроме того, по его словам, этим законом урегулировано действие контракта другой категории военных - тех, которые заключили до 2014 года обычные контракты с определенными сроками действия, действие которых закончилось и было автоматически продлено до окончания особого периода. "Законом предусматривается возможность уволиться таким людям при условии, что срок действия этих контрактов был продлен до окончания особого периода и срок действия продленного контракта составляет не менее 18 месяцев", - отметил Андрусяк.

"Что касается порядка увольнения таких военнослужащих. В Генштабе будет отработан график увольнения таких военнослужащих, и в течение 2017 года с равномерным распределением военных по месяцам, начиная с апреля, будут осуществляться эти увольнения. При этом мы будем учитывать, чтобы не потерять боеспособность боевых военных частей", - заявил он.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усовершенствования порядка прохождения военной службы". Закон предусматривает, что военнослужащие, которые заключили контракт в особый период, могут по желанию уволиться или продолжить службу по новому контракту. 4 января Президент Петр Порошенко подписал этот закон.
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Уже на Донбассе нет никаких "сепаров" или "ополченцев", а есть Российские окупационные войска и отряды наемников паРаши
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Круто, не знали, что в Украине есть федеральные трассы https://www.youtube.com/watch?v=zgSMmbDRIG8 … поребрик Вот дока кто на той стороне в ордло...
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Остальное это шум и брехня для сми паРаши..
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обережніше, ти напряму звинувачуєш Порошенка за статтєю 111 ККУ "Державна зрада", бо наявність будь яких військових формувань, що нелегально перебувають на території України ( у т.ч. АР Крим) зобов'язує "гаранта" до негайного введення ВС, відповідно до вимог ст. 4 ЗУ про оборону.
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в ВСУ вообще имеют представление что такое контракт?
а не то дерьмо на 1 страничке которое они предлагают
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВоеннослужащих с бессрочными контрактами начнут увольнять в запас с апреля, - Генштаб. ВИДЕО
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