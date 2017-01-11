 Военнослужащих с бессрочными контрактами начнут увольнять в запас с апреля, - Генштаб. ВИДЕО

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"С марта 2014 года все, кто вступал в ВСУ в добровольном порядке, изъявлял желание заключать контракты, могли заключать контракты на срок до окончания особого периода. Из-за того, что период затянулся, эти контракты также стали с неограниченным сроком действия", - отметил он.
По информации Андрусяка, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усовершенствования порядка прохождения военной службы" бессрочные контракты заменены на новые с определенными сроками действия: для военнослужащих рядового состава - 3 года, сержантского и старшинского состава - от 3 до 5 лет, офицерского состава - от 5 до 10 лет. "Эта норма распространяется на военнослужащих, которые заключили контракты до окончания особого периода и выслужили не менее 24 месяцев. Они приобретают право на увольнение или могут продолжать военную службу по новому контракту", - добавил он.
Кроме того, по его словам, этим законом урегулировано действие контракта другой категории военных - тех, которые заключили до 2014 года обычные контракты с определенными сроками действия, действие которых закончилось и было автоматически продлено до окончания особого периода. "Законом предусматривается возможность уволиться таким людям при условии, что срок действия этих контрактов был продлен до окончания особого периода и срок действия продленного контракта составляет не менее 18 месяцев", - отметил Андрусяк.
"Что касается порядка увольнения таких военнослужащих. В Генштабе будет отработан график увольнения таких военнослужащих, и в течение 2017 года с равномерным распределением военных по месяцам, начиная с апреля, будут осуществляться эти увольнения. При этом мы будем учитывать, чтобы не потерять боеспособность боевых военных частей", - заявил он.
Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усовершенствования порядка прохождения военной службы". Закон предусматривает, что военнослужащие, которые заключили контракт в особый период, могут по желанию уволиться или продолжить службу по новому контракту. 4 января Президент Петр Порошенко подписал этот закон.
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а не то дерьмо на 1 страничке которое они предлагают
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