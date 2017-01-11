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 Решение о призыве на службу офицеров запаса еще не принято, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк заявил, что решение о призыве на службу офицеров запаса, выпускников военных кафедр, еще не принято.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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Он отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы", который был принят 6 декабря 2016 года и вступил в силу 7 января 2017 года, вводится в период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава (сроком на 18 месяцев).

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"Решение о призыве (офицеров запаса. - Ред) еще не принято", - заявил Андрусяк, добавив, что в случае необходимости в Вооруженные силы будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.

"На данное время необходимости в призыве выпускников военных кафедр нет. Но она может возникнуть, если показатели увольнения из рядов ВСУ превысят наши прогнозируемые показатели", - цитирует Андрусяка kp.ua.

"Перед тем, как отправиться в части, выпускники военных кафедр должны будут пройти переподготовку на курсах при высших военных учебных заведениях. Военные вузы готовы развернуть такую работу уже с февраля этого года", - пояснил представитель Генштаба.

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Также Андрусяк уточнил, что в случае проведения призыва офицеров запаса они не будут направляться в зону АТО. "В зону Антитеррористической операции офицеров-призывников будут отправлять в добровольном порядке - если они изъявят такое желание, - говорит представитель Генштаба. - Либо если вместо призыва сразу подпишет контакт на службу в рядах ВСУ. Сейчас немало бывших выпускников военных кафедр так поступают".

Марк Андрусяк отметил, что в зоне АТО будут надбавки к жалованию.

Ранее стало известно, что в 2017-м в ВСУ могут призвать около 4 тысяч офицеров запаса, выпускников военных кафедр.
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крутят непонятно что, похоже, проверяют реакцию общества. Выдвигайте в офицерский состав ветеранов АТО, которые хотят служить, а не тех, кто ни пороху не нюхал, ни обучения толкового не прошел - раз в неделю с тетрадками куда-то ходит, а теперь на какой то фирме в офисе трудится.
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Скорее всего очканули, что поднимется скандал, если не попадут под этот призыв дети наших "патриотов" - депутатов, министров, губернаторов, силовиков и т.д. и они сами. Одно дело кричать, что они "патриоты", а другое идти самим воевать или отправить своих детей, а не косить бабло!
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Скандал, то конешно жесткая вещь. Самое главное что все увидели за 3 года, что влада скандалов жуть как боится. На уровне отдельного "призывника" - гражданину с офицерским званием в случае уклонения от призыва светит 3 года, а без офицерского звания - административный штраф. Но кто ж знал, что так обернется
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там будет добровольно-принудительно.
Сознают на полигоне десна невыносимые условия и говорят подпиши контракт, если сопротивляешься то сами подписывают, а ты потом обжалуй у прокурора, если конечно предоставится возможность...
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Да вы там реально в ГШ включите свои бестолковки,какая в звизду подготовка на военных кафедрах была в Украине за последние 20 лет,да никакая,большая половина типа студентов-курсантов вообще только на бумаге числилась,и вот такие лЁЙтнанты придут в войска,да ещё и стопудово их кинут на передок зоны АТО,они и себя погубят,а самое страшное что личный состав угробят,вы там что в своём ГШ совсем в сосну ударились?
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просто эти твари уже не знают, где набрать добровольцев, которые бы молча гибли в окопах под артобстрелами, а сами ответку дать не могли.
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Стопудово,дурні закінчилися,Народ порозумнішав та протрезвів від брехні злодійської влади,як то кажуть-Дурних нема,дурні вже всі поженились
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Вам мамаши тех, кого будете призывать головы поразбивают, такую бучу возле администрации гидранта устроят, что потом автоматически Майдан начнется.
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Интересуюсь. А после прохождения АТО. Учитель-офицер .будет получать пенсию как кадровый офицер, или как учитель?
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ещё есть вариант по инвалидности или просто гробовые, без пенсии.
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читай закон про пэнсийне забезпечэння вийськовых. Стаж. Ну или инвалид войны - тогда будет песия
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а у нас что законы работают?
как Гадя сказала "руки ноги есть - заработаешь сам"
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Я не понимаю,какой толк от не служивших выпускников кафедр. Когда я служил в совковой в середине 80-х, у нас были такие - их после военной кафедры на 2 года призывали в звании лейтенантов на службу. Мы их так и называли - "двухгодишники". Им было все по"ую, и они были тупыми. Мы их ни во что не ставили, и отношение к ним от солдат было как к обычным рядовым.
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кадровый резерв 2 или 3 волны на случай начала боевых действий большого масштаба
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Представляю себе сколиозное войско из выпускников военных кафедр!..
Вспоминая свою военную кафедру и имея в виду, что с наших времен мало что стало лучше, думаю, что, чем призывать пацанов с военных кафедр, проще, дешевле и гуманнее их просто пристрелить.
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веселее будет когда призовут 43 летних у которых о военной кафедре остались далекие воспоминания...
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Хм............... а офіцери запасу вже розбігаються - хто на заробітки в Росію, хто - в Європу......
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Для прикладу, за 10 років 70% випускників моєї спеціальності КПІ (інженерна, але не ІТ) виїхало за західний кордон. в парашу жоден. Кафедра, ну на воєнці ми шото писали, шото здавали - зачети, .... обої, ... бакси....
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я в ті часи (1999-2000р.) на четвертій кафедрі ні копійки не заплатив...
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Военная кафедра не готовит офицеров. Это советское производство пушечного мяса. Готовить офицеров надо в военных институтах.
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В гражданских институтах экзамены на военке сдают за ящики с водкой.
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ну в мое время за баксы сдавали. за 20 баксов екзамен/зачет. Я и еще один единственные кто ничего никому не платили.
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А у нас не спрашивали. Взводный пришел и спросил, кто хочет сдать экзамен. Собрал деньги с каждого (во в). На экзамене подполковники уже навеселе были. Ставили всем оценки. Хорошо что в свою графу в зачетке.
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по званию все до полковника включительно - пушечное мясо (ну кроме тыловиков конечно)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРешение о призыве на службу офицеров запаса еще не принято, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО
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