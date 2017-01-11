 Решение о призыве на службу офицеров запаса еще не принято, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

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Он отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы", который был принят 6 декабря 2016 года и вступил в силу 7 января 2017 года, вводится в период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава (сроком на 18 месяцев).
"Решение о призыве (офицеров запаса. - Ред) еще не принято", - заявил Андрусяк, добавив, что в случае необходимости в Вооруженные силы будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.
"На данное время необходимости в призыве выпускников военных кафедр нет. Но она может возникнуть, если показатели увольнения из рядов ВСУ превысят наши прогнозируемые показатели", - цитирует Андрусяка kp.ua.
"Перед тем, как отправиться в части, выпускники военных кафедр должны будут пройти переподготовку на курсах при высших военных учебных заведениях. Военные вузы готовы развернуть такую работу уже с февраля этого года", - пояснил представитель Генштаба.
Также Андрусяк уточнил, что в случае проведения призыва офицеров запаса они не будут направляться в зону АТО. "В зону Антитеррористической операции офицеров-призывников будут отправлять в добровольном порядке - если они изъявят такое желание, - говорит представитель Генштаба. - Либо если вместо призыва сразу подпишет контакт на службу в рядах ВСУ. Сейчас немало бывших выпускников военных кафедр так поступают".
Марк Андрусяк отметил, что в зоне АТО будут надбавки к жалованию.
Ранее стало известно, что в 2017-м в ВСУ могут призвать около 4 тысяч офицеров запаса, выпускников военных кафедр.
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Сознают на полигоне десна невыносимые условия и говорят подпиши контракт, если сопротивляешься то сами подписывают, а ты потом обжалуй у прокурора, если конечно предоставится возможность...
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как Гадя сказала "руки ноги есть - заработаешь сам"
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Вспоминая свою военную кафедру и имея в виду, что с наших времен мало что стало лучше, думаю, что, чем призывать пацанов с военных кафедр, проще, дешевле и гуманнее их просто пристрелить.
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