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Все про:зарплата (1616) Кабмин (9580) пенсионная реформа (774) Пенсионный фонд (246) пенсия (1486) Розенко (383)

 На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО

Кабмин готов провести осовременивание пенсий, как только появится дополнительный ресурс в Пенсионном фонде. Правительство надеется, что он может появится после повышения минимальной зарплаты.

Об этом после заседания Кабмина заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Осовременивание пенсий произойдет только после того, как Пенсионный фонд получит дополнительные ресурсы. Если провести осовременивание пенсий нам необходимо от 40 до 50 млрд грн дополнительных ресурсов. Все механизмы есть. Все схемы осовременивания пенсий наработаны. У нас есть четкое понимание, есть соответствующие законодательные акты, которые мы должны утвердить для осовременивания пенсий. У нас все готово. Нет лишь одного, дополнительного ресурса для Пенсионного фонда. Мы все таки надеемся, что получим дополнительный эффект от повышения минимальной зарплаты. Когда мы увидим этот дополнительный ресурс в Пенсионном фонде, самый первый проект, который мы реализуем это будет осовременивание пенсий. Первую реальную картину от повышения минимальной зарплаты мы будем иметь к концу февраля",- пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам начислят такую же "спящую пенсию", - вице-премьер Розенко о закрытии "спящих ФОПов". ВИДЕО
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То , что у вас все чики-пики - мы не сомневаемся... .а у народа ?
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Может поискать по нефтегазовым структурам деньги и приравнять их зарплаты к зарплатам госслужащих, не давать судьям пенсии по 40 тыс. грн., привязать зарплаты Президента, Премьера, вицыков, министров, губернаторов и их замов, а также депутатов к минимальной пенсии, например, установить, что министр и депутат не имеют права получать больше 10 минимальных пенсий, вицык - 11 минимальных пенсий, замминистра - 9 минимальных пенсий и это со всеми накрутками. Тогда у всей этой своры ворья будет стимул повышать минимальные пенсии!
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Всё готово - стучать на работодателей по поводу денег в конвертах!
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Они просто хотят стравить работодателей и простых работяг...."Разделяй и властвуй" - этот девиз никто не отменял.....
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Да це просто зрада, от якби вони намагались скасувати усі пенсії, та паказали фігу пенсіонерам, ото було б перемога, так говнопетушара?
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Ти забувся, твій унилий коник полюбляє фразу "дебіли б*я", хоча мав би казати так - "всі ви не зайвохромосомні".
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От і йди. Бо до таких як ти бовдурів це звернення. Ти навіть не знайомий з тим де, і як, і по відношенню до кого цю фразу використовували. Киздуй у своє болото мокшанін відсипайся, ні водяри, ні бояра , ні скломою у нас для тебе нема.
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Денег нехватает - это следствие, причина - нехватка мозгов. Откуда в ПФ будут дополнительные средства, когда бизнес сбросил весь "баласт" и не только ещё перед НГ и ФОП массово закрылись. Раньше надо было думать, но видимо нечем.
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я так понял что у этого "министра реХформатора" свежих идей уже нет...да и не было видать..
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не-не... это народу надо затянуть пояса... народ у нас же с жиру бесится от "реформ "...
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так що за проблеми?! курс гривні до долара підкоректуйтє))) і буде у вас все ок!
навіть зростання ввп більше запланованого!
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Сколько можно это холёное чмо показывать! Блевать хочется, при его виде.
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Тоде мне ерзац-конкурент Медведеву: -денег нет но мы готовы
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Необходимо всех пенсионеров перед осовремениванием пенсий проверить на знание украинского языка, истории и на лояльность к Украине.
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По этой жирной зажравшейся роже потомка партноменклатуры, заметно что у "них" всё давно готово, главное при следующем майдане не дать взлететь ни ОДНОМУ чартерному борту !!!
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А я только что 2 куска баранины захавал и не жу-жу...
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розенко такой простой пипец... "у нас все есть кроме денег".
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Чтоб у ПФ появилось 40-50 лярдов, нужно сначала дыру в 150 лярдов заткнуть.
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Так эти и последующие облигации принимались государством по номиналу. Или я ошибаюсь?
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Ну да. Где-то во времена перестройки их приняли. С жутким коэффициентом. Розыгрышей - не было, приема - тоже. Выдавались моим родителям как часть зарплаты.

Не путать с этими

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У нас все готово.. Залишилась дрібниця- 50 млрд.. Дуже хочеться повторити безсмертну фразу керманича МЗС нарасіі..
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У розенки уже харя в телевизор не влазит, а ему все мало. Еще 40-50 миллиардов подавай.
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с таким уровнем коррупции во власти и навыком распила народных денег (бюджета) - НИКОГДА.
старая новость.
умей читать между строк, Розекнко тонко намекнул:
Пенсионер в этой стране должен проявить гражданскую сознательность, и в целях экономии пенсионного фонда, удавиться самостоятельно!
(мрачный сарказм ...если что)
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Если МВФ даст эти 50 миллиардов, то по чем тогда гривна будет?
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Це так як я хочу лексуса купити. Є де купити, є де зареєструвати і є де кататися потім. Все готова. Одна дрібниця- немає грошей.
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Для проведения своевременной индексации пенсий в 2016 году необходимо найти 8 миллиардов гривен.
Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает «Слово и Дело» «Вопрос осовременивания пенсий - это тема номер один и вызов номер один для действующего правительства ... Необходимый ресурс, который нам нужен до конца года, чтобы произвести это осовременивание, - около 8 млрд гривен», - сказал министр.Розенко добавил, что Министерство социальной политики и Пенсионный фонд разработали два подхода к осовремениванию (индексации) пенсий.
Он также прогнозирует, что в 2017 году первые средства будут выделены на соответствующие цели.
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А *осовременівание* ?? ...Це страрим пенсіонерам -мусорам підняти до ..нових ? По 3-4 -5 штукі ? ..
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Я рахую , що треба міняти шось , що до пенсій мусорських.Якого челінтану їм пенсії в 45 років , а то іще раніше ? Що , більше трудяться ніж робітники на фабриках , чи заводах , або селяни на полі
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Але ж ти сам колишній !? ....І скількі в тебе пенсія ?
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Я ж по собствєнному...Так що як і всі.Мені буде 48.До пенсії ще далеко.І чи дасть Господь дожити до неї(пенсії).
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"А в остальном прекрасная маркиза.. всё хорошо. всё хорёшо.."
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а сколько сейчас минималка?
яйценюх вроде что-то поднимал или не?
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осовременивание пенсий, это такая новая фишка современным способом вывести нехватающие 40-50 ярдов в офшоры!!! и к этому свинопотам разенка и вся шокошобла давно готова и схемы наработала... уроды бля!!!
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А я так думаю : "Паша - молодец , потому что мы олени ."
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Мне нравится терминология! Это ж- охренеть! Сначала была ОПТИМИЗАЦИЯ. Скоко сотен тысяч на улицу выгнали- одному Богу известно. Теперь вот- ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ. Я думаю, что все пенсионеры напряглись. В смысле- можэ и их- тавой??? Я не шучу! Моя мама- просто перестала что-то понимать, хотя слушает и Радио Эра и ТВ смотрит... Наверное, потому и не понимает ни черта.
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по зарплате зрада,по пенсиям зрада... кацапские тролли уже наверное больше "знают и понимают" в украинской економике и политике чем по своей,три года нытья дают свои плоды,всех министров,политиков выучили наизусть
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ЗП для судей есть..
ЗП прокурвам есть...
ЗП ментам есть...
ЗП депутатам есть...
ЗП руководителям госмонополий есть...
А пенсионерам не осталось не хватило
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странная позиция - возьмите опыт других стран, который никто и не скрывает кстати, и наполняйте ПФ доходами от активов, являющихся общим достоянием - газа, янтаря, других полезных ископаемых, которые добываются и используются гос предприятиями, раз никто их продавать не собирается...обратитесь к школьникам, пусть напишут сочинение - "Как наполнить ПФ", будете приятно удивлены...
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Тотальное словоблудие... "Осовременивание" это что? Урезать? Добавить?
Главное "умно" сказать, но так чтобы непонятно было...
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Почему наши
«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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... а на 100 тысячные пенсии министрам, судьям и прокурорам деньги есть...
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Деньги есть! Есть! Есть!
У тебя много их?...
Хватит нам на троих!...
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Да, для граждан одной с Гройсманом национальности операции с недвижимостью - это творческое занятие, сродни преподавательской деятельности, и не являются совместит Ди что там какой-то десяток миллиончиков для ПФ.
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на бумажке любой сможет приготовить....

50 миллиардов конфисковать из под подушек у конченных депутатов и раздать людям пенсии....

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО
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