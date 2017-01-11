 На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО

"Осовременивание пенсий произойдет только после того, как Пенсионный фонд получит дополнительные ресурсы. Если провести осовременивание пенсий нам необходимо от 40 до 50 млрд грн дополнительных ресурсов. Все механизмы есть. Все схемы осовременивания пенсий наработаны. У нас есть четкое понимание, есть соответствующие законодательные акты, которые мы должны утвердить для осовременивания пенсий. У нас все готово. Нет лишь одного, дополнительного ресурса для Пенсионного фонда. Мы все таки надеемся, что получим дополнительный эффект от повышения минимальной зарплаты. Когда мы увидим этот дополнительный ресурс в Пенсионном фонде, самый первый проект, который мы реализуем это будет осовременивание пенсий. Первую реальную картину от повышения минимальной зарплаты мы будем иметь к концу февраля",- пояснил он.
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навіть зростання ввп більше запланованого!
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Не путать с этими
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старая новость.
умей читать между строк, Розекнко тонко намекнул:
Пенсионер в этой стране должен проявить гражданскую сознательность, и в целях экономии пенсионного фонда, удавиться самостоятельно!
(мрачный сарказм ...если что)
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Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает «Слово и Дело» «Вопрос осовременивания пенсий - это тема номер один и вызов номер один для действующего правительства ... Необходимый ресурс, который нам нужен до конца года, чтобы произвести это осовременивание, - около 8 млрд гривен», - сказал министр.Розенко добавил, что Министерство социальной политики и Пенсионный фонд разработали два подхода к осовремениванию (индексации) пенсий.
Он также прогнозирует, что в 2017 году первые средства будут выделены на соответствующие цели.
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яйценюх вроде что-то поднимал или не?
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ЗП прокурвам есть...
ЗП ментам есть...
ЗП депутатам есть...
ЗП руководителям госмонополий есть...
А пенсионерам не осталось не хватило
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Главное "умно" сказать, но так чтобы непонятно было...
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«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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У тебя много их?...
Хватит нам на троих!...
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50 миллиардов конфисковать из под подушек у конченных депутатов и раздать людям пенсии....
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