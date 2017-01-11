 "Мы на третьем месте в рейтинге. Стенфорд и Оксфорд как бы впереди", - ректор МГУ соврал Путину о достижениях российского образования. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы", - заявил Садовничий.
В действительности, по данным рейтинга журнала Times Higher Education, Московский университет входит в список лучших вузов мира, но занимает в нем не третье место, а 188-е (по состоянию на начало 2017 года).
Единственный рейтинг, в котором МГУ занял третье место, это опубликованный первого декабря рейтинг университетов стран БРИКС. МГУ занял в нем третье место, уступив двум китайским учреждениям - университетам Пекина и Цинхуа.
Напомним, что БРИКС - это группа из пяти стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
Ну да, Стенфорд и Оксфорд - впереди.
Ничего не соврал.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ДАЖЕ СУКА В МЕЧТАХ И ВРАНЬЕ !!!
ВСЕ РАВНО ТРЕТЬИ !!!
рожденный ползать летать не будет !
Ответить
Ответить
Ответить
Альтернативная ватная реальность она такая... Что еще убогой русне остается делать, утопая в говне? Только то чем они всегда занимались - п#здеть всем, в первую очередь самим себе, про том как все хорошо, п#здеть без остановки и всякой меры, про новые "победы" и "взятые рубежи". П#здеть ради родины-уродины, п#здеть назло врагам, п#здеть пока те немногие на паРаше кто еще не верит в альтернативный мирок не поверят, либо не примут эту вооброжаемую "реальность".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- )(уячечная ! Это МГУ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И эти два "ученых" анонизируют на "третье" место в рейтинге!
Ответить
А ректор просто выкрутился - "По востребованности".
У меня вопрос? Кто-либо из комментаторов общался с живым МГУшником на свою профессиональную тему?
Или хотя бы видел его? А да, да... Виталий Портников, Раз!
Ответить
Ответить
вспоминается Тютчев:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
но в данном случае даже верить не получается. т.е. роися в худших своих проявлениях...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить