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Все про:образование (1443) Путин (20597) ректор (101) Россия (64611) ложь (354) МГУ (11)

 "Мы на третьем месте в рейтинге. Стенфорд и Оксфорд как бы впереди", - ректор МГУ соврал Путину о достижениях российского образования. ВИДЕО

Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий откровенно преувеличил достижения российского образования при встрече с президентом Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Садовничий заявил, что МГУ впервые занял третье место в международном рейтинге вузов.

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"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы", - заявил Садовничий.

В действительности, по данным рейтинга журнала Times Higher Education, Московский университет входит в список лучших вузов мира, но занимает в нем не третье место, а 188-е (по состоянию на начало 2017 года).

Единственный рейтинг, в котором МГУ занял третье место, это опубликованный первого декабря рейтинг университетов стран БРИКС. МГУ занял в нем третье место, уступив двум китайским учреждениям - университетам Пекина и Цинхуа.

Напомним, что БРИКС - это группа из пяти стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

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Он же не сказал с какого края третье место.
Ну да, Стенфорд и Оксфорд - впереди.
Ничего не соврал.
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Мне это уже напоминает Северную Корею.
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Это "...как бы впереди..." - вообще, шедеврально. Господи, а я поражаюсь простым козломордым... А у них тотальная шизофрения.
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Если Китай выйдет из БРИКС, то вообще будет на первом месте.
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- "весь в меня, сцуко", подумал окурок. "врет и не краснеет"
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это не ректор врет, это они вдвоем врут своей вате! просто путлера, видать, уже не хотят обосранным выставлять после очередной тупой брехни (ну типа, рублей у нас теперь много будет, санкции нам во благо и т.д.), поэтому сделали, что ректор пургу несет, а путлер типа ни при чем, обманули)))
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и все равно третьи
ДАЖЕ СУКА В МЕЧТАХ И ВРАНЬЕ !!!
ВСЕ РАВНО ТРЕТЬИ !!!
рожденный ползать летать не будет !
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У сцаря весь ботокс надулся от гордости и вяличия , хотя оно точно знает, что МГУ в перде.
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Из серии "Высадка северокорейского космонавта на Солнце". А ещё недавно эта новость казалась смешной и на раиси.
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Такими темпами скоро кацапы будут гордо рапортовать о победе на Чемпионате мира по футболу и высадке на Солнце, как их лишнехромосомные братья-рабы из Северной Кореи.
Альтернативная ватная реальность она такая... Что еще убогой русне остается делать, утопая в говне? Только то чем они всегда занимались - п#здеть всем, в первую очередь самим себе, про том как все хорошо, п#здеть без остановки и всякой меры, про новые "победы" и "взятые рубежи". П#здеть ради родины-уродины, п#здеть назло врагам, п#здеть пока те немногие на паРаше кто еще не верит в альтернативный мирок не поверят, либо не примут эту вооброжаемую "реальность".
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Ха ха Хуйло опять развели как последнего лоха
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Леонид Самуэльвич ватаноід на цьому сайті вашого ссаного мду навіть в рейтингу не мае )))))))))))
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Ох и любят же козломордые балалаечные понты...(

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вот-вот...пусть детушки российских олигархов и политиков возвращаются доучиваться из "враждебного запада" в Москву и Питер))
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ну я открыл: Стендфорд, Масачуссетский, и Китайский Тсингхуа
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не заважай ватному трололоху мріяти- воно бояришнику випило і тепер бачить те шо хоче )))))))
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Третий только типа по "результатам выпускников", но это ж не рейтинг.
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Так ПТУ №1 в каком-нибудь Мухосранске тоже может выпускников пачками выпускать. Где это ПТУ в рейтинге?
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А что плешивый понимает в образовании? Попал в универ по спортивной разнарядке (с его аттестатом не каждое ПТУ его бы приняло), в универе став сученком - стукаченком, после его ''окончания'', по итогам стукачества в универе сразу же был направлен в школу КГБ. На этом его "образование" закончилось, так и не начавшись. А Садовничий... Это тот "математик", что не смог вычислить проценты с простого для вычисления оных числа. https://www.youtube.com/watch?v=cOdBAAmyN9s
И эти два "ученых" анонизируют на "третье" место в рейтинге!
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В рейтинг Университета входит ОЧЧЧЕНЬ много факторов....
А ректор просто выкрутился - "По востребованности".
У меня вопрос? Кто-либо из комментаторов общался с живым МГУшником на свою профессиональную тему?
Или хотя бы видел его? А да, да... Виталий Портников, Раз!
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"....зато в хоккее и балете мы впереди планеты всей..." (с) руснявые в своем репертуаре
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цензурных слов не осталось..
вспоминается Тютчев:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.

но в данном случае даже верить не получается. т.е. роися в худших своих проявлениях...
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Парашники скатываются до уровня Северной Кореи. Там уже отправили космонавта на Солнце (говорят он даже уже вернулся оттуда), стали чемпионом планеты по футболу и напугали омерику своими ржавыми ракетами с ядреным зарядом
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А говорят, что Путин живет в выдуманном мире. Да там вся страна живет.
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Понятно, что картинка дана для населения РФ.Типа мы не только сильные, крепкие, но и умные притом. Ну что ж, тоже не плохо, пусть расслабляются и возвышаются в своих собственных глазах. Жизнь всё расставит правильно, на каждое наше слово или действие, она приведёт нас к соответствующему нашему мировозрению, поведению результату.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы на третьем месте в рейтинге. Стенфорд и Оксфорд как бы впереди", - ректор МГУ соврал Путину о достижениях российского образования. ВИДЕО
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