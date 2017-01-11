 Розенко призвал украинцев сообщать на правительственную горячую линию о нарушениях с выплатами минимальной зарплаты: "На злоупотребления должна быть жесткая реакция". ВИДЕО

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"В каждом районе есть представительство Госинспекции труда. Именно Госинспекция труда имеет все законодательные возможности, чтобы проверять деятельность предприятий относительно выполнения законодательства в сфере труда", - рассказал он.
Розенко подчеркнул, что за нарушение законодательства в сфере труда предусмотрены штрафные санкции.
"Достаточно мощные, серьезные (штрафные санкции. - Ред.). Они увеличены в 5-7 раз. Но штрафные санкции должны быть крайней формой убеждения руководителей предприятий выполнять действующее законодательство. Все таки, мы настроены на то, чтобы решать эти вопросы в диалоге", - пояснил вице-премьер.
Также Розенко назвал номер телефона горячей правительственной линии (1545), на которую можно сообщать о всех злоупотреблениях, которые могут произойти в процессе повышения минимальной зарплаты.
"Сегодня у руководителей предприятий нет никаких оснований для сокращения работников, перевода их на неполную ставку или сокращенный рабочий день. Если такое происходит - это исключительно злоупотребление, конкретного руководителя, на которое должна быть жесткая реакция местных органов власти", - заявил он, отметив, что именно поэтому будут созданы местные межведомственные группы.
Розенко подчеркнул, что такие рабочие группы не являются "карательными органами",
Кому и куда жаловаться???
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свежие деньги,влитые в экономику,всегда ее оживляют--особенно такую,как наша,где более 50% производимой продукции ориентировано на внутреннего нищего потребителя
но надобно было искать другие способы,а не тупо вешать эту проблему на ФОП
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а для ФОПов,занятых в основном в сферах обслуживания--повышение покупательной возможности населения очень важно
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Например, на БМВ эсбэушника, Хонду мента, Ауди прокурора?
А на е-декларантов куда жаловаться?
Лично Розенко или постучать по столбу?
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А не потому, что он сам еле сводит концы с концами, ведь покупательная способность населения упала на уровень 90-ых благодаря "реформаторам". И после повышения ему вообще деваться некуда.
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Тільки рейди з інших областей і міжвідомчі комісії. По іншому то для МІСЦЕВИХ органів просто виростуть хабарі.
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Укрпошта переглядає контрактні відносини, аби беручи до уваги соціальну відповідальність перед своїми клієнтами, працювати без збитку для підприємства. В рамках цієї політики Укрпошта тимчасово призупиняє приймання комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - ГІОЦ).
З урахуванням цього факту та законодавчо встановленою забороною для державного підприємства надавати збиткові послуги (за винятком універсальних поштових послуг), у грудні Укрпошта звернулася до ГІОЦ із пропозицією підняти тариф на послуги Укрпошти з приймання платежів. Оскільки КП ГІОЦ відмовило у зміні тарифу, а строк дії відповідного договору між двома підприємствами завершувався 31 грудня 2016 року, Укрпошта ухвалила рішення не подовжувати строк дії договору на невигідних для себе умовах.
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