 "Вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам начислят такую же "спящую пенсию", - вице-премьер Розенко о закрытии "спящих ФОПов". ВИДЕО

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"Приостанавливается сегодня деятельность тех людей, которые не работали и не платили налоги. Это так называемые "спящие ФОПы" ... То есть потерь для государства в этом плане нет... нужно думать все таки про свое будущее. Потому что, когда говорят, о том, что нас кто принуждает платить больше налогов, то уважаемые друзья, вы должны четко понимать, что налоги вы не платите виртуальному государству. Вы платите вклады в свое пенсионное будущее. И вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам пенсионный фонд начислит такую же спящую пенсию", -заявил Розенко, отметив, что речь идет о 100 тысячах не работающих предпринимателях, которые вообще не сдавали никакой финансовой отчетности.
"Согласно информации Министерства социальной политики, вчера министр говорил, в целом таких спящих ФОПов около 800 тысяч. То есть мы видим, что не все закрываются. Такая тенденция будет еще месяц-два. Это просто наведение порядка", - подчеркнул Розенко.
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ФОП плюс семья... Государству 400 тысяч нахлебников!!!
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К слову у нас сейчас и многие работавшие получают минималку. Так какого вообще работать и платить налоги если в последствии наше государство сделает уравниловку? Пускай лучше озаботится вопросом, почему работавшие и не работавшие пенсы имеют одинаковую пенсию.
У меня две тётки. Одна всю жизнь просидела на шее мужа, вышивала дома крестиком, вышла на пенсию и получает минималку. Вторая тётка всю жизнь проработала, вышла на пенсию,и в последствии сделали уравниловку, и сейчас она получает ту же пенсию что и неработавшая тётка. И где тут справедливость?
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