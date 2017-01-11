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 "Вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам начислят такую же "спящую пенсию", - вице-премьер Розенко о закрытии "спящих ФОПов". ВИДЕО

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко прокомментировал ситуацию с массовым закрытием ФОПов накануне 2017 года.

Об этом он заявил после заседания Кабмина, отвечая на вопрос журналистов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Приостанавливается сегодня деятельность тех людей, которые не работали и не платили налоги. Это так называемые "спящие ФОПы" ... То есть потерь для государства в этом плане нет... нужно думать все таки про свое будущее. Потому что, когда говорят, о том, что нас кто принуждает платить больше налогов, то уважаемые друзья, вы должны четко понимать, что налоги вы не платите виртуальному государству. Вы платите вклады в свое пенсионное будущее. И вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам пенсионный фонд начислит такую же спящую пенсию", -заявил Розенко, отметив, что речь идет о 100 тысячах не работающих предпринимателях, которые вообще не сдавали никакой финансовой отчетности.

"Согласно информации Министерства социальной политики, вчера министр говорил, в целом таких спящих ФОПов около 800 тысяч. То есть мы видим, что не все закрываются. Такая тенденция будет еще месяц-два. Это просто наведение порядка", - подчеркнул Розенко.

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Такое ощущение, что все наши министры и вся ВР только и занимаются тем что бы придумывать как больше ободрать народ, больше зделать их безвольными и безправными.
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800.000 "спящих фоповцев" и с каждого(!) 704 гривны в месяц(!) - 563.200.000 гривен в месяц(!) "Чистого навара" для живодеров...
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В нінешней ситуации многие ФОПы не имеют дохода, потому и спят )) А теперь закрываются...
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В советском союзе пахали за грамотку и за похлебку, надеясь на светлое будущее, светлого будущего не случилось, тесть отпахавший на заводе всю жизнь, получил пенсию 1700 гривен, при этом, что-бы добиться субсидии на свет и газ, жена все пороги истоптала и кучу нервов потратила.
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Люди! Платите налоги! Иначе с чего судьям пенсии по 100 тысяч (не шучу) платить???
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Джамал. Я поживаю в городе Николаеве, Украина. Штатовский флаг рядом- так это причуда браузера.
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Бывал у вас и не раз...на Центральном городском стадионе.Смотрел футбол . Очень понравился Собор на центральной улице.И старших дочерей в зоопарк возил еще.Зоопарк супер.Особенно запомнилась слониха бросающая в людей ветки
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...То есть потерь для государства в этом плане нет...

ФОП плюс семья... Государству 400 тысяч нахлебников!!!
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Джамал. На мой планшет вирь напал, съедал все комменты и все Новости Цензора. В августе прошлого года , подарок от подруги форума АУ, чудный браузер: червяков- нет, теперь. А флаг штатов рядом с ником, то такое. Вот Opera mini пристегивал флаг Норвегии, или, вообще, территория неизвестна)). Джамал?
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Ничего , что под Американским флагом.Всеровно рад Вас видеть...особенно в друзьях
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Дурак. Даже если человек не работал всю жизнь и вышел на пенсию, государство ему по любому выплачивает минимальную пенсию.
К слову у нас сейчас и многие работавшие получают минималку. Так какого вообще работать и платить налоги если в последствии наше государство сделает уравниловку? Пускай лучше озаботится вопросом, почему работавшие и не работавшие пенсы имеют одинаковую пенсию.

У меня две тётки. Одна всю жизнь просидела на шее мужа, вышивала дома крестиком, вышла на пенсию и получает минималку. Вторая тётка всю жизнь проработала, вышла на пенсию,и в последствии сделали уравниловку, и сейчас она получает ту же пенсию что и неработавшая тётка. И где тут справедливость?
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Якби була третя тітка. То міг би бути третій варіант: дала на лапу в совбезі і отримала пенсію втричі більшу ніж у попередніх двох.
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у тебя тетка хоть получает пенсию, а вот те тетки, которые решили работать на пенсии, получают хуй вместо пенсии т.е. 0 грн.
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За п'ятнадцять років гривня знецінеться у пятнадцять разів. Я сьогодні сплачу 700 грн. А через п'ятнадцять років отримаю еквівалент (700/15) за відемним значенням ще додаткових податків, сплат, то що. Тобто грн. 20 не більше. вистачить хіба що на хлібину з водою, на комуналку вже не лишиться. Добре якщо пенсію призначать на весні, так хоч до зими на вулиці з цією пенсієї поживу.
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Работать должны на" государство" (то есть на таких,как розенко),и люди им до лампочки.Вот мне осталось несколько лет до пенсии,а тут раз и стажу надо 35 лет.То есть когда,я платил было 25 лет,когда мне,то сделали 35лет.А для большинства молодёжи заработать 35 лет стажу вопше утопия.И очень надоело враньё.
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800 000 - це не "спящі фопи", це сліпі трасти , які платять не державі, а податківцям. Інакше вони давним давно були б закриті.
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Платите вы в ПФ всю жизнь и оп, получили минималочку, а этот уебан жирненький безбедный защищающий своих спонсоров - крупный бизнес получит 75 000 в месяц в сегодняшнем эквиваленте. Наших.
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ЕГО МОРДА не в лезает в телевизор закрываем предпренимателей )Щ
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Кому они это все рассказывают? Попробуй с такой жизнью, экологией, медициной, качеством продуктов питания и все остального еще доживи до этой пенсии. А если, дай Бог, доживешь - попробуй выживи на минималку. А ведь казалось бы - этих людей народ Украины нанял для улучшения качества своей жизни, а они все превращают в то, что народ им должен улучшать качество их жизни. Вот отсюда и выходит, что народу - минималку, а избранным - 100 тыс. пенсии. Бред какой то.
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Розенко хватит "звиздеть",задолбал уже."Спящий ФОП"-это как совместители,у них всех есть основная работа,зарплата,с которой берутся налоги.Лучше бы обложил налогами "спящие ООО",слепые спящие трасты,убыточные фирмы "рога и копыта" наших олигархов.Почему не обложить налогом предприятия ,которые отправляют работников в неоплачиваемый отпуск за "свой счет"?Не работаеш,простаиваеш,нет заказов,нет прибыли,нет движения денег по счетам-всеравно плати.Было бы справедливо.
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При бандитської кривавої влади Януковича. Комунальні послуги 200 грн, цукор 9 грн, яйця 11 грн , масло 14 грн, молоко 8 грн. .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам начислят такую же "спящую пенсию", - вице-премьер Розенко о закрытии "спящих ФОПов". ВИДЕО
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