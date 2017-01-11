Подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге, - Мотузяник. ВИДЕО
Наши подразделения на Светлодарской дуге заняли новые важные позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Ситуация в последние месяцы там очень напряженная. Там идут серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли очень важные новые позиции", - сказал Мотузяник.
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Бийте ту бандитську погань, женіть з нашої землі.
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Но есть неподтвержденные данные что наши на днях пролюбили кое что на промке в районе Авдеевки. В результате комбата разжаловали а бойцов вывели
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говорят сравнивали с 2014 на гугл-картах. тогда техники было в два раза больше.
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Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега Виталий
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краснопузых тварей чЛенина Троцкого выжигаем поголовно,генералы Краснов и Балабин на подходе...
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То есть никакого договора нет. Рашистская сторона забила на него в момент подписания.
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Вот только орков это почему-то не остановило и когда наши прекратили огонь согласно Минску-2 - орки поперли внаглую.
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Юрий Мысягин
· 23 год. ·
Кратко и без подробностей.
На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось.
Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо.
Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно.
Позиции наши и крепко наши.
Уже и опорники на них стоят.
Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет.
Работаем
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