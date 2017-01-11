EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины, Общество
  8795  45
Материалы по теме:
Все про:армия (7226) боевик (17715) Россия (64606) Донбасс (11799) боевые действия (926)

 Подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге, - Мотузяник. ВИДЕО

Наши подразделения на Светлодарской дуге заняли новые важные позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Ситуация в последние месяцы там очень напряженная. Там идут серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли очень важные новые позиции", - сказал Мотузяник.

Загрузка видео...

Читайте также: За минувшие сутки погиб один украинский воин, трое - ранены, - спикер АТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ага...и море паркетной сволочи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба йти вперед, якщо там виходить наступати! Підтягувати фланги і йти повертати Дебальцево!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На жаль, він нічого нового не сказав: нові позиції(панівну висоту і два населених пункти) на Світлодарському нарямку ЗСУ взяли під контроль в результаті контратаки "протягом останніх місяців"( цит.Мотузяник). Це ми і без нього знали ще раніше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слава Героям.
Бийте ту бандитську погань, женіть з нашої землі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну такое уже было... Потом назвали просто тактическим отступлением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запорожские казаки носили просторные шаровары потому, что их большое мужское хозяйство вряд ли поместилось бы в тесные рейтузы, какие одевали офицеры российской армии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я Вам так скажу, Запорізьки козаки НЕ носили шароварів)))) Цю всю шароварщину придумали московіти. бо ми для них - як актори самодіяльних ансаблів. Тільки для того, щоб розважати))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
а есть более подробная информация, какие именно позиции или карта?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять продвинулись в районе там где до этого погнали орков. как там блок пост дырячвых назывался? "Кикимора" кажется.
Но есть неподтвержденные данные что наши на днях пролюбили кое что на промке в районе Авдеевки. В результате комбата разжаловали а бойцов вывели
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это знаете чо? Это Канеск-Шахтерский под Ростовом. Основная база военторга.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо же ..,как на ладони видно ,пару -тройку хороших залпов из "Точка -У" , и сметет как и не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да. как на ладони. но там наверняка системы ПВО. тут надо чем то серьезней чем точка. но стоит эта гадость в недосягаемости РСЗО.
говорят сравнивали с 2014 на гугл-картах. тогда техники было в два раза больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ясно, спасибо за информацию, будем ждать более подробной и развернутой инфо. Ну а с промкой, надеюсь что они так и останутся - неподтвержденными.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предки Ивана Поддубного под Полтавой совместно с казаками войска Запорожского Низового под руководством кошевого атамана Кости Гордиенко и казацким войском гетмана Ивана Мазепы воевали против Московии за суверенную Украину.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Піддубного, а не Поддубного, он даже с савецка паспорте сам своей рукой исправил, никогда себя рузким не считал. Его даже нацисты уважали и разрешали носить советские награды во время оккупации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а москали считают его рюським борцом по причине того что умер и похоронен в Ейске . и в фильме " Поддубный " его роль сыграл этот мудак Пореченков
 показать весь комментарий
Ответить
 
маршал Жюков в 1941 году под чЛенинградом начал мочить в сортире на Синявинских Высотах немцев,3 года мочил...,затем почему то начал мочить в сортире город РЖЕВ,13 месяцев мочил...сколько подохло солдат и офицеров РККА знает только ГОСПОДЬ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Иди работать НГШ, знахарь, а не звизди..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ФУФЕЛ ОБОСЦАНЫЙ,ты никто был есть и бУДЕШЬ,падаль одноглазая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А поподробнее про новые позиции...Это что - прыжок лягушки? Или подготовка к серьезному делу? (если , конечно, не в ущерб безопасности ребятишек.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мало конкретики. Про які позиції йде мова? Хто в курсі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там много почистили с севера на юг в плотную к окопам наемников паРаши , а у тех дрисня бегут из окопов...болячки придумывают или делают..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предлагаю всем отметить это событие посильным взносом:


Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега Виталий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
генерал Деникин,ДАУНасс 1919 год...
краснопузых тварей чЛенина Троцкого выжигаем поголовно,генералы Краснов и Балабин на подходе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та постепенно нужно отбирать у впопучления педорузгого украинскую землю.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"Минск" особенно со стороны Киева соблюдается, а террористы не соблюдают, меняют свои позиции. Уходят к себе глубже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашим там до линии разграничения по "Минску" еще километров двадцать.
То есть никакого договора нет. Рашистская сторона забила на него в момент подписания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По Минску-2 вся территория от Светлодарска до Дебальцево должна контролироваться ВСУ.
Вот только орков это почему-то не остановило и когда наши прекратили огонь согласно Минску-2 - орки поперли внаглую.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
если бы кучерявый не обосрался в 2014 году, и не просчитал выгоды от контрабанды, уже бы война закончилась в нашу пользу.
 показать весь комментарий
Ответить
 



Юрий Мысягин
· 23 год. ·

Кратко и без подробностей.
На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось.
Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо.
Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно.
Позиции наши и крепко наши.
Уже и опорники на них стоят.
Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет.
Работаем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рюсских тварей мочить в сортире приказал Дональд Трамп.ВОПРОСЫ ТРУПЛЕР-сосы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
вчера кацаПсинский сайт NEWSru.com сообщил, в городке Ангарск Иркутской области майор полиции РАБссии Михаил Попков изнасиловал и убил 80 женщин РАБссии...,слава ХЕРою РАБссии..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заняли и заняли ,не надо об этом трезвонить из каждого утюга . Работайте братья
 показать весь комментарий
Ответить
 
"... Ах лента за лентою набої подавай, Український солдате, в бою не відступай.."
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПодразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге, - Мотузяник. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс задержание заложник Кабмин Канада Киев Крым Львовщина МИД Минобороны НАТО Нацполиция обстрел памятник плен Польша расследование Россия Савченко санкции СБУ стрельба суд США Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти