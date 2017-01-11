EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  4165  169
Все про:безработица (282) Госслужба занятости (62) занятость (36) Кабмин (9578) Гройсман (1943)

 Вакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице. ВИДЕО

Украина нуждается в новых рабочих местах.

Об этом заявил во время первого в новом году заседания Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...

Премьер, заявил, что миллионам украинцев знакома ситуация, когда люди прибегают к махинациям для получения пособий по безработице: "Сегодня система направлена на то, чтобы побуждать к безработице, а не бороться с ней. Миллионы украинцев могут вспомнить, что приходишь на работу от службы занятости и говоришь: поставьте печать, что я вам не подхожу. А потом идет получать государственную помощь. Хотя человек в работоспособном состоянии и может найти достойную работу и зарплату в Украине. Хотя создание новых рабочих мест - чрезвычайно актуальный вопрос. Даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране - их недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить рабочими местами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из 26 млн людей трудоспособного возраста на сегодняшний день официально работают чуть больше 16 млн человек, - Рева
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Он уничтожил сотни тысяч рабочих мест.
"Народный" депутат Новинский. И он там не один такой.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто будет открывать заводы в стране где есть рейдерские захваты и коррупция?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так в чому проблема?
- Запровадьте 5-річні податкові канікули для малого бізнесу, як в Чорногорії та Грузії;

- Введіть податкові пільги для іноземних інвесторів плюс безкоштовні земельні ділянки для їх підприємств, як в Словаччині;
- Завершіть нарешті дерегуляцію;
- Ліквідуйте ПДВ, адміністрування і повернення якого перекривають всі надходження в бюджет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воровать надо с прибылей, а не с убытков, як сказав Жванецький...
 показать весь комментарий
Ответить
 
та ты шо? вакансий у тебя нет? так может пиздить меньше надо и рабочие места создавать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они свои бабки даже в банк положить боятся, не то что заводы строить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ты виницкое д..мо,не забывай еще,что 60процентов того,что ты называешь вакансиями к ним отношения не имеет.Это просто рабский труд за коппейки.Как можно вообще выходить с такими заявами.Вроде пытаются успокоить людей,а эффект идет обратный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Вакансии сракансии Мой сын по специальности печатник И строитель Ну там беспищанка гипсокартон и пр У фирмы где он работал Были временные трудности А брать объект не хотел Вдруг работа появится А он на объекте Пошел чтобы дома не сидеть на \Новую почту/ Выдержал неделю Двенадцати часовый а то и больше Рабочий день Перекуров Хоть он и не курит Нет и заработок в день 100 грн Из них вычти за проезд и хоть какой то бутерброд И ты за сорок гривен день отпахал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что участник АТО приравниваются к сидевшим. По моейму это не только в Харькове. Много бреда будет творится и чем дальше чем веселей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
участникам АТО надо после увольнения проходить психологические курсы.

лично я этого работодателя из объявления прекрасно понимаю.
Наймёшь работников, отошлёшь к клиенту домой дверь ставить, а они там скандал на ровном месте устроят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
убогое, а что тебе надо проходить?
хотя да, дрочиле интернетной, которая в своей никчемной жизни ничего в руках тяжелее собственной пипирки не держало, можно рассуждать на любую тему. Куда ни глянь - а ты везде Ыкспердь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты не дрочишь так же сейчас по клаве? Или у тебя в другой руке отбойный молоток ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, что у меня в руке? показал бы, да ты, под "юнион джеком", далековато забежал. Что, решил защитить убогого? Не стоит утруждаться, здесь все нормальные люди знаю ему цену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты кто - доктор, чтобы ставить мне диагноз?
Я может и ненормальный, но только с точки зрения сепаров, порохоботов и московитской нечисти,на шестом десятке похоронивший двоих побратимов, продолжающий третий год возить помощь на ноль и люто ненавидящий барыг у власти, для которых "война- мать родна".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это то же самое. Йуля тока и орет каждый день ЗРАДА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я ольгинцев/лугандонцев/юлелюбов только после очень длительного общения могу отличить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что ты мелешь трололо Нигде и никогда установщики с хозяевами не скандалят Ето я тебе как столяр с сорока летнем стажем говорю Какие у него отношения с хозяином Выставил полоино Врезал замок Прибил наличник (или приклеил жидкими гвоздями) К хозяину Вам нравится Хозяин Нравится Получил бабки и ушел Испоганил дверь Заплатил за такую же Вытер сопли И пошел не солоно отсосавши
 показать весь комментарий
Ответить
 
значит к нему придут вышеуказанные для разбирательства...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для какого разбирательства? Он работодатель и вправе сам себе подбирать персонал. Если он, допустим, напишет: "требуются мужчины от 25 до 30 лет", то к нему все, кто старше или младше прибегут разбираться? Или вообще женщины прибегут и обвинят в сексизме???
 показать весь комментарий
Ответить
 
хер там, на руки все равно получишь 1850 примерно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разве задача этой жирной морды считать вакансии? Его задача создавать их.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЗЫ: другими словами Гнойсман сказал, что он не справляется с работой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
яценюк был зрада,Гройсман тоже зрада... когда вы уже успокоитесь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коли ви перестанете лизати зад бидловладі ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты ещё раз минималку подними и вся промышленность станет навсегда. Сейчас за первый квартал безработица увеличится процентов на 50, а так все сто получишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поднимешь - зрада,не поднимешь - зрада.... ничего не ясно в этом совкомире...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поднимать надо однозначно. Но плавно и планово. Иначе включится печатный станок. Но сначала надо убить контрабанду, иначе промпредприятия неконкурентны. Но главно не количество денег в кармане , а что за них можно купить. Миллионерами же все были уже. Я считаю, что надо заморозить все пенсии и зарплаты, убрать наличный оборот и добиваться резкого укрепления гривны, а не строить инфляционную модель развития. Цифры о которых никто сейчас не говорит - 800-900 млн ДОЛЛАРОВ в год НБУ тратит на поддержание наличного обращения. Нравится такой кретинизм? А может лучше эти деньги в пенсии и зарплаты отдать? Не, мы 1000 грн счас напечатаем. Дебилы, блядь. Зато казнокрадство растёт и укрепляется, одни е-декларации чего стоят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся эта так званая "элита" уничтожала и уничтожает Украину и украинский народ 25 лет и продолжает это делать. Что ты жид, как премьер сделал чтобы появлились новые производства и рабочие места. Можете только закрывать и уничтожать. За 25 лет в стране, кроме торговых центров, не появился не один серьезный производственный обьект.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будем таки МАФы строить?
Или пару десятков новых министерств откроем? Министерство субсидий - уже давно назрело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В стране не хватает учителей и воспитателей.Они не идут на такую зп.А о детях заботиться некому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зарплата учителей без категории в 2017 составляет 4500 грн,с высшей категорией со всеми надбавками 6500 грн, для украины это очень неплохо
 показать весь комментарий
Ответить
 
зрадодрочеры же ноют постоянно о зарплате 1200,а тут 4500 без категории получаеться,разрыв ватных шаблонов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы бюджетникам много платить - надо производственников крепко ободрать. До крови из вымени доить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну тогда надо было идти учиться на педагога,ты прогадал,ахахаахахх
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ржешь как обкуренная лошадь.
А ведь я сказал простейшую мысль. Что не подняв доходы - нельзя поднимать расходы. То есть в первую очередь надо делать привлекательными зарплаты в производстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 92 учился в Мюнхене. Факты того времени : 1. Средняя зарплата в ФРГ 3200 марок. В Баварии - 6500. 2. Зарплата полицейского тогда была свыше 10 тыс, а учителя - 8500-10000.
3. А зарплата рабочего - 6500. Вот это действительно неплохо и правильно. Тогда в учителя и пойдут грамотные и нормальные, а не неудачники-недоучки. И дети будут сразу на другом уровне развития.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не волнуйся, скоро и детей не станет.
С такими заработками ребенок - роскошь.
Разве что ханыжки продолжат усиленно размножаться, ради пособия по рождению. Улучшать генофонд страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если элита 25 лет только ворует, грабит то, что руками простых граждан создано, а наворованные деньги даже в украинских банках не хранит, а в офшорах, то какой иностранный дурак будет делать инвестиции, строить заводы,создавать рабочие места в Украине, если вы сами себе не доверяете? или эта коррупция и распил бюджета вами и производится и крышуется. Не у всех персональные билеты на самолет будут,. кто то не успеет, и таких будет большинство. Ворьё вы без совести и ума. Да, мы потеряем государственность, но вас на фонарях таки успеем развесить,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну таки для одного аида из-под рынка на Винницы таки нашлась таки очень интересная вакансия ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я вам покажу как управлять государством!" - Владимир Гройсман

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
реформатор хренов - я и без тебя знаю что работы нет - а что ты сделал чтобы появились рабочие места?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увеличил с петей-панамским налоги и пенсионные поборы...Теперь еШШо меньше станет рабочих мест.Предприниматели массово в тень уходят.Поддерживаю людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что еще раз доказывает Что в совдэпе при власти Были не комуняки А жиды Мне батя расказывал как они Ввели налог на домашнюю птицу и плодовые деревя Народ сразу зарубил кур и вырубил все яблони Как те маланцы комуняки заработали так и ети маланци барыги заработают Уже бы молча тырили И не экспериментировали Может в тихую и досидели бы до конца срока
 показать весь комментарий
Ответить
 
А потом возмущаются почему среди украинцев антисемитизм, антикацапские взгляды имеют место! А кто голод в 33 устраивал, посмотрите на холёные арийские лица НКВДистов, и прочей шелупони, Или русские или евреи, украинских подонков среди этого жулья очень мало. Что сегодня вам мешает работать, бороться с коррупцией. созданием нормальных условий для бизнеса, чтобы работали в открытую? Вы или полные ду--ки, или ворьё. Да что возьмёшь с вчерашних комсомольцев, чиновников и мафиозной прослойки с базара?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не раскачивайте подлодку а то путин нападет!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гноймана поставили премьером чтобы констатировать очевидные вещи: работы нет, лекарства дорогие, а небо синее?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чисто для Igor , 12:17. Вы : " Зараз як вiдбуваэться бiзнес...[...]. Так беда, глобальная, - это дилеры? Та да- мое предприятие- дилер крупнейшего производителя в Украине стройматериалов, немецкого, если што. Вагонами. И да-: наши основные партнеры, это те, кто Вам продает гипсокартон и сухие строительные смеси, замечательно го качества, там, где Вы можете приехать своей машинюшкой, например, на ближайший стройрынок. Вы, ведь, не будете заказывать на Заводе три листа г/к, и пару мешков сухой штукатурки? Будете? Так Вас Завод пошлет...к дилеру, а дилер- на стройрынок. Все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
РАБотать дурне дело , надо зарабатывать и при том достойно , на РАБоты местов море а вот найти где можно получать нормальный доход , ну окромь хабарствовать на держ службе ет да проблиматично , ану это же сколько надо сварщику гега киломеров швов наложить что бы задекларировать : Судья Геннадий Кравчук, претендующий на должность в новом Верховном суде, задекларировал миллионные подарки и элитную недвижимость в центре Киева, - Рrosud. ДОКУМЕНТ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То ли вакансий мало, то ли украинцев слишком много лишних? Как всегда есть два выхода: или строить заводы с новыми рабочими местами, или строить концлагеря и тоже с новыми посадочными местами. Выбирайте.куда двигаться. или с обирайте чемоданы. скоро будет очень жарко, как в паровозной топке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот сволота конченная, банда инородцев с начало ограбила украинцев обвалив гривну в три раза с подельницей Гонтаревой, развалили экономику и малый бизнес, вынимают с людей последнее через коммунальные тарифы коррупционные и ещё рассказывает что нет вакансий
 показать весь комментарий
Ответить
 
Феерично! Так какого же вы, правительство не создаёте новые рабочие места?! Вспомнилась фраза лаврова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
АТО наверное и поправляет ситуацию с перебором кадров в Украине. Как же нам избавится от воров и бандитов в законе?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс задержание заложник Кабмин Канада Киев Крым Львовщина МИД Минобороны НАТО Нацполиция обстрел памятник плен Польша расследование Россия Савченко санкции СБУ стрельба суд США Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти