 Вакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице. ВИДЕО

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Премьер, заявил, что миллионам украинцев знакома ситуация, когда люди прибегают к махинациям для получения пособий по безработице: "Сегодня система направлена на то, чтобы побуждать к безработице, а не бороться с ней. Миллионы украинцев могут вспомнить, что приходишь на работу от службы занятости и говоришь: поставьте печать, что я вам не подхожу. А потом идет получать государственную помощь. Хотя человек в работоспособном состоянии и может найти достойную работу и зарплату в Украине. Хотя создание новых рабочих мест - чрезвычайно актуальный вопрос. Даже тех вакансий, которые мы имеем сегодня в стране - их недостаточно для того, чтобы всех украинцев обеспечить рабочими местами".
"Народный" депутат Новинский. И он там не один такой.
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- Запровадьте 5-річні податкові канікули для малого бізнесу, як в Чорногорії та Грузії;
- Введіть податкові пільги для іноземних інвесторів плюс безкоштовні земельні ділянки для їх підприємств, як в Словаччині;
- Завершіть нарешті дерегуляцію;
- Ліквідуйте ПДВ, адміністрування і повернення якого перекривають всі надходження в бюджет.
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лично я этого работодателя из объявления прекрасно понимаю.
Наймёшь работников, отошлёшь к клиенту домой дверь ставить, а они там скандал на ровном месте устроят
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хотя да, дрочиле интернетной, которая в своей никчемной жизни ничего в руках тяжелее собственной пипирки не держало, можно рассуждать на любую тему. Куда ни глянь - а ты везде Ыкспердь.
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Я может и ненормальный, но только с точки зрения сепаров, порохоботов и московитской нечисти,на шестом десятке похоронивший двоих побратимов, продолжающий третий год возить помощь на ноль и люто ненавидящий барыг у власти, для которых "война- мать родна".
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Или пару десятков новых министерств откроем? Министерство субсидий - уже давно назрело.
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А ведь я сказал простейшую мысль. Что не подняв доходы - нельзя поднимать расходы. То есть в первую очередь надо делать привлекательными зарплаты в производстве.
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3. А зарплата рабочего - 6500. Вот это действительно неплохо и правильно. Тогда в учителя и пойдут грамотные и нормальные, а не неудачники-недоучки. И дети будут сразу на другом уровне развития.
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С такими заработками ребенок - роскошь.
Разве что ханыжки продолжат усиленно размножаться, ради пособия по рождению. Улучшать генофонд страны.
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