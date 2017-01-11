 "Мы не выходим из погребов. Не надо меня фотографировать. На ту сторону поеду - на подвал в Макеевке или Донецке посадят", - жители Зайцево прячутся от обстрелов и журналистов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, напуганные жители поселка практически не вылазят из укрытий - подвалов и погребов и отказываются говорить с украинскими журналистами. Говорят, что после того как их показывают на украинских телеканалах, боевики не пускают на оккупированную территорию.
"Уже меня столько фотографировали, что я поеду на ту сторону и там меня встретят с флагом. Буду в Донецке или Макеевке в подвале сидеть. Не надо мне личных неприятностей. А с погребов мы и не выходим. Вы бы вышли?", - говорит один из жителей поселка прячась за забором. Читайте также: Боевики открыто грабят гражданских под Дебальцево, а недовольство хозяев "нейтрализуют" угрозой применения оружия, - ИС
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Как прикрасин руский мир,пасматриииииии!
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ПРИКОВАЛИ И НЕ ДАЮТ УЕХАТЬ. САМИ РЕШИЛИ ЖИТЬ В ПОСЁЛКЕ КОТОРЫЙ ПОД ОБСТРЕЛОМ - НЕХУЙ ЖАЛОВАТЬСЯ.
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