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 "Мы не выходим из погребов. Не надо меня фотографировать. На ту сторону поеду - на подвал в Макеевке или Донецке посадят", - жители Зайцево прячутся от обстрелов и журналистов. ВИДЕО

Российские террористы на протяжении двух последних суток круглосуточно обстреливают подконтрольную ВСУ часть поселка Зайцево. Практически все дома в населенном пункте посечены осколками и пулями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, напуганные жители поселка практически не вылазят из укрытий - подвалов и погребов и отказываются говорить с украинскими журналистами. Говорят, что после того как их показывают на украинских телеканалах, боевики не пускают на оккупированную территорию.

"Уже меня столько фотографировали, что я поеду на ту сторону и там меня встретят с флагом. Буду в Донецке или Макеевке в подвале сидеть. Не надо мне личных неприятностей. А с погребов мы и не выходим. Вы бы вышли?", - говорит один из жителей поселка прячась за забором.
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Хотели рузгого мира, звали педофила? кушайте не обляпайтесь!!!! Может поумнеете немного.
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Именно,то же самое хотел сказать! Расея,расея,расея,референдум,не будем кормить ес! абырвалг!
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А так хорошо в 14 году кричалось "Путенпамаги","Путенвведивайска".

Как прикрасин руский мир,пасматриииииии!
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Это вам не под танки ВСУ бросаться с криком Рассея.
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Эти... кхм... "напуганные жители поселка" лет через несколько оклемаются, еще детишкам будут страшные сказки рассказывать о своем "героическом" прошлом, проведенном "на колчаковских фронтах" в борьбе с хунтой за планету Лугандон.
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СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СЛОВНО ИХ ЦЕПЬЮ
ПРИКОВАЛИ И НЕ ДАЮТ УЕХАТЬ. САМИ РЕШИЛИ ЖИТЬ В ПОСЁЛКЕ КОТОРЫЙ ПОД ОБСТРЕЛОМ - НЕХУЙ ЖАЛОВАТЬСЯ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы не выходим из погребов. Не надо меня фотографировать. На ту сторону поеду - на подвал в Макеевке или Донецке посадят", - жители Зайцево прячутся от обстрелов и журналистов. ВИДЕО
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