 Памяти десантников 25 бригады, погибших в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту. ВИДЕО

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Напомним, 14 июня, около часа ночи, пророссийские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорту Луганска. Следствием установлено, что самолет был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Генерал-майор Виктор Назаров на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, приведшем к тяжким последствиям).
Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.
В рамках уголовного производства допрошены 132 свидетеля, проведено 112 экспертиз, в том числе молекулярно - генетическая для установления личностей погибших воинов. На сегодня установлена принадлежность всех тел погибших.
Смерть ворогам!
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Вічний мир вам, спокій та слава...
Царство Небесне...
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Интересно, сколько официально зашибаешь ты?
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Эта простая логика на самом деле и есть самая главная военная тайна израильской армии, которая сильнее любых суперсовременных технологий. Израильтяне великолепно понимают - армия - это люди прежде всего, и доверие к командирам должно быть абсолютным. Каждый солдат и все общество знают - гибель людей - это самая важная проблема для государства, и надо сделать все, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Иначе будет не только позор - но и наказание. Неизбежное наказание. Здесь никогда не посмеет сказать генерал и его адвокаты и пиарщики - "ну мы только учились воевать, я командовал правильно, а вот солдаты и офицеры подвели, действовали неправильно, ошибались..."из блога Юрия Бутусова на Обозревателе
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Оружие, боеприпасы и экипировка пряталось в церквях МП и штольнях шахт.
Информацию подавали, а она дальше второго кабинета не уходила. А с первого кабинета потом звонили и предупреждали чтобы забыли и не лезли куда не надо.
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Никто не ставит под сомнение что они герои, что их надо помнить, семьям помогать и т.д. Вопрос в ином. " Борт сбили российские террористы 14 июня 2014 года."
Раз сейчас не годовщина, то какова истинная причина такого, резкого вспоминания? Предстоящее вынесение приговора судом? Это разве цивилизация? Разве это не давление на суд? Разве, пля.ть, это та Европа куда мы стремимся???
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Смотреть без слез невозможно.
сука назаров.
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"...Перед тем, как послать Ил-76 с десантниками 14 июня в аэропорт Луганска, начальник штаба АТО Назаров направил не предусмотренную уставом ВСУ бумажку - запрос на вылет Ил-76 с десантом в... Администрацию президента! На самом деле, это была исключительная ответственность Генштаба. Не имеющий опыта аппаратных интриг президент Порошенко имел неосторожность подписать этот незаконный на самом деле запрос. И тогда начальник радиоэлектронной разведки СБУ в АТО полковник К. принес радиоперехват Назарову - под аэропортом российские диверсанты устроили засаду с ПЗРК, не посылайте самолеты! А Назаров, надежно прикрытый бумажкой с подписью президента Украины, послал полковника подальше, матом. Это сам полковник К. заявил на суде, где Военная прокуратура потребовала отдать под суд Назарова. У полковника СБУ стояли слезы на глазах - ему было стыдно перед родственниками погибших, что держава не уберегла, хотя все знали, все знали заранее...
А Назарову не стыдно. Он прикрывается лояльностью начальства, и бумажкой, которую он выдурил у президента. Бумажка, к слову, ответственности с Назарова не снимает, а на Порошенко - не налагает - разве что моральную. Назаров использует служебное положение и угрожает увольнением судебным экспертам - летчикам ВСУ. Дело об угрозе экспертам рассматривает Военная прокуратура и комитет ВР по борьбе с коррупцией. Вот детали.Источник: http://censor.net.ua/r335896
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Первый борт Ил-76 туда прибыл 03.05.2014. Штурмовой отряд 25-й бригады.
До 14.06.14 в аэропорт прилетало 8 (восемь) Ил-76.
Они пополняли запасы и довозили людей. Часть личного состава 1-й танковой бригады прибыла одним из бортов. 14.06.14 первый борт ещё пополнил группировку... Второй сбили. Третий ушёл домой. Идущий самым последним Ан-26 с бронежилетами и шлемами ушёл на Чугуев.
А вот вывозили два раза. Первый раз ВВшников луганских (в/ч 3035) и второй раз пограничников Луганского ПО после их выхода на аэропорт. Всё. Вертолёты с начальством не считаем.
В дальнейшем после прорыва к ним других подразделений, личный состав и материальные средства пополнялись ТОЛЬКО конвоями.
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А я был зам.командира второго штурмового отряда.
А кем потом не важно)))) Работу свою делали хорошо
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Так не ОДИН а не менее 8ми? Только СМИ и Цензор об этом не пишут ...
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Почему то никто не пишет, что бортов было 19, и почти на ВСЕ приходили угрозы, что собьют...
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... отвлекают от Муженко и Иловайского котла???
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