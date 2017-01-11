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 Памяти десантников 25 бригады, погибших в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту. ВИДЕО

Сорок десантников 25-й отдельной воздушно-десантной бригады погибли во время приземления самолета ИЛ-76 в луганском аэропорту. Борт сбили российские террористы 14 июня 2014 года. Вместе с бойцами погиб и экипаж самолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, следствие по этой трагедии подходит к завершению и в течение месяца планируется вынести приговор.

Загрузка видео...
Читайте также: В деле генерала Назарова прокуроры хотят допросить бывшего и.о. министра обороны


Напомним, 14 июня, около часа ночи, пророссийские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорту Луганска. Следствием установлено, что самолет был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Генерал-майор Виктор Назаров на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, приведшем к тяжким последствиям).

Смотрите также: Приговор по делу сбитого Ил-76 будет объявлен в течение месяца, - адвокат. ВИДЕО


Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров.

В рамках уголовного производства допрошены 132 свидетеля, проведено 112 экспертиз, в том числе молекулярно - генетическая для установления личностей погибших воинов. На сегодня установлена ​​принадлежность всех тел погибших.

Читайте также: Генералу Назарову огласили обвинительный акт в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска

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Правильно - саме ворогам. У нас же в першу чергу намагаються карати тих, хто бореться проти ворогів, бо своїх легше дістати.
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Які хлопці загинули...
Вічний мир вам, спокій та слава...
Царство Небесне...
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"Несмотря на предъявление подозрения Назарову, он продолжает службу в Генштабе и продолжает распоряжаться жизнями наших военных. Сын генерала Назарова - Андрей Викторович, молодой человек, абсолютно здоровый, служит в Государственной фискальной службе, с одобрения папы успешно уклоняется от мобилизации и военной службы. Служит в налоговой за 3 тысячи гривен в месяц, хотя в АТО он как солдат-"контрактник" мог бы зашибать целых 7 тысяч. Интересно, а если бы сын Назарова находился в том самолете, дал бы генерал приказ на вылет Ил-76, имея данные разведки, что террористы устроили засаду на самолет, а прикрыть посадку просто некому?", Бутусов 8 дек. 2015 г.
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В Украине десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, из года в год, не получающие дохода, "работающие в нуль", хотя в АТО они как солдаты-"контрактники" могли бы зашибать целых 7 тысяч....
Интересно, сколько официально зашибаешь ты?
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В разы больше чем офицер в АТО. Финансово заинтересовать меня туда пойти, не сможет даже армия по стандартам НАТО. Кроме вопроса на вопрос, ответ будет?
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А давайте не будем преждевременно никого судить. Для этого есть специальные инстанции - суды. А различные статьи, где автор берется сам делать выводы и озвучивать приговоры, - ни что иное, как давление на суд.
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"... А в Израиле с этим строго. Здесь принцип - командир первым идет в атаку, и если надо - первым погибает, и также первым командир отправляется в отставку и даже отдается под суд, в случае нарушений с его стороны.

Эта простая логика на самом деле и есть самая главная военная тайна израильской армии, которая сильнее любых суперсовременных технологий. Израильтяне великолепно понимают - армия - это люди прежде всего, и доверие к командирам должно быть абсолютным. Каждый солдат и все общество знают - гибель людей - это самая важная проблема для государства, и надо сделать все, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Иначе будет не только позор - но и наказание. Неизбежное наказание. Здесь никогда не посмеет сказать генерал и его адвокаты и пиарщики - "ну мы только учились воевать, я командовал правильно, а вот солдаты и офицеры подвели, действовали неправильно, ошибались..."из блога Юрия Бутусова на Обозревателе
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ага т.е. не командир подразделения а все офицеры до министра обороны?
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Да, что там говорить, там двигатели на танках стоят перед экипажем, потому что важнее люди, а не железки. А больше всего мне нравится устав, где говорится, что пленный может сдать любые "секреты", что он знает, если его жизни угрожают. Солдат должен знать не более, чем ему положено знать для выполнения текущего боевого задания, а не быть "мальчишом-кибальчишом" у которого должны выпытывать "страшную военную тайну".
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у нас тоже пленный может сдать все что знает. Главное что бы не было умышленного пособничества.
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В таком случае в плен пусть берут начальника генштаба, есть основания полагать, что он вообще ничего не знает, поэтому врагу толку с него будет как с козла молока (впрочем как и не врагу)!
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То есть в Израиле два, три раза в день назначают нового министра обороны в связи с гибелью старого?
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у вас удивительные знания об устройстве армии Израиля https://ru.wikipedia.org/wiki/Начальник_Генерального_штаба_Армии_обороны_Израиля
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А вы вообще понимаете сколько стоит подготовка офицера, сколько это занимает времени, для того что бы его первым отправлять в атаку? Че за муть Вы накалякали?
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это надо спросить тех ахфицеров,типо назарки и других ушлёпков,сколько они забашляли за должности(но подозреваю,что они не скажут!)
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офицер? штабной? об атаках судите по фильмам-сказкам про чапаева?
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К сожалению эти ребята в Украине будут забыты как и провалы в Иловайске и Дебальцево а обстоятельства их гибели скорее всего уже в архивах под грифом "Секретно" или вообще уничтожены как и архивы настоящей истории Украины.Даже фото Небесної Сотні скорее найти в интернете чем в архивах.Эти уроды за собой зачищают основательно так как за свои преступления перед страной они должны сидеть на скамье подсудимых в Гааге вместе с хуйлом.
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С момента катастрофы всем стало понятно,что это война.Их имена вписаны в историю,никто их не забудет.
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Вы правы их незабудут,но никогда не будет наказан виновник их гибели и на войну нечего списывать.В Дебальцево наше командование еще в январе знало что кацапский безприлотник заснял все расположения наших войск но никто и палец о палец не ударил чтоб сменить дислокацию.Так что наших военных там банально бросили как мясо и никто небыл наказан за это.А теже люди так и продолжают управлять нашими войсками.
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Со стороны командования возможна халатность,а виновник- тот, кто стрелял и отдавал приказ.
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дайте ссылку на видео. а то мой фаерфокс отказывается показывать. пожалуйста
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Правильнее писать: "борт отправили на погибель тупые хенералы, у которых нет ни мозгов, ни совести"!
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назаров с муженко и порошенко их отправили в полет
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ты не заипальси эту муть писать троль?
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... х.з. пока судят Назарова, забывают (отвлекают) от Муженко и Иловайска...
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Задрали уже.... Наева вспоминайте и Литвина.....
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погранцы Литвина пропускали Камазы вооружённых кизяков за 15 тыс евро. но об этом типа не помнят...
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мы знали об этом.... с ЛЕТА 2013 года.
Оружие, боеприпасы и экипировка пряталось в церквях МП и штольнях шахт.
Информацию подавали, а она дальше второго кабинета не уходила. А с первого кабинета потом звонили и предупреждали чтобы забыли и не лезли куда не надо.
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ГЕРОЕВ НЕ ЗАБУДЕМ!!! ВРАГОВ НЕ ПРОСТИМ!!! Н И К О Г Д А ! ! !
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Так далеко за "НЕ ПРОСТИМ" ходить не надо, в Киеве на "банковой" сидит (иногда)!
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Ясный пень что меня сейчас заспамят, но все же...
Никто не ставит под сомнение что они герои, что их надо помнить, семьям помогать и т.д. Вопрос в ином. " Борт сбили российские террористы 14 июня 2014 года."
Раз сейчас не годовщина, то какова истинная причина такого, резкого вспоминания? Предстоящее вынесение приговора судом? Это разве цивилизация? Разве это не давление на суд? Разве, пля.ть, это та Европа куда мы стремимся???
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То есть видео с бойцами - давление на суд, а то что Назаров продолжает находиться на должности несмотря на подозрение и выдвижение обвинений - это все нормально, и по-европейски? Публикация видео никак не связана с процессом, и никаким давлением являться не может. А вот то, что госслужащий под судом, продолжает использовать свое влияние для своей защиты - вот это действительно феодализм и азиатчина.
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Юрий, со всем уважением, почему не пишите и не показываете воинов и матерей тех, что СПАСЛИ борты, которые ДОЛЕТЕЛИ!!!
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Общался тогда с пацанами, что держали Аэропорт. Прямая речь одного из них - не будет самолётов, нам торба!!!
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Мужики,Царствие вам небесное и славной охоты......там.
Смотреть без слез невозможно.
сука назаров.
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Не переводи стрелки на наше правительство. Непростим как раз Кацапов и всю подобную шваль.
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То внешние враги и они видны
"...Перед тем, как послать Ил-76 с десантниками 14 июня в аэропорт Луганска, начальник штаба АТО Назаров направил не предусмотренную уставом ВСУ бумажку - запрос на вылет Ил-76 с десантом в... Администрацию президента! На самом деле, это была исключительная ответственность Генштаба. Не имеющий опыта аппаратных интриг президент Порошенко имел неосторожность подписать этот незаконный на самом деле запрос. И тогда начальник радиоэлектронной разведки СБУ в АТО полковник К. принес радиоперехват Назарову - под аэропортом российские диверсанты устроили засаду с ПЗРК, не посылайте самолеты! А Назаров, надежно прикрытый бумажкой с подписью президента Украины, послал полковника подальше, матом. Это сам полковник К. заявил на суде, где Военная прокуратура потребовала отдать под суд Назарова. У полковника СБУ стояли слезы на глазах - ему было стыдно перед родственниками погибших, что держава не уберегла, хотя все знали, все знали заранее...
А Назарову не стыдно. Он прикрывается лояльностью начальства, и бумажкой, которую он выдурил у президента. Бумажка, к слову, ответственности с Назарова не снимает, а на Порошенко - не налагает - разве что моральную. Назаров использует служебное положение и угрожает увольнением судебным экспертам - летчикам ВСУ. Дело об угрозе экспертам рассматривает Военная прокуратура и комитет ВР по борьбе с коррупцией. Вот детали.Источник: http://censor.net.ua/r335896
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Вообще-то не Назаров бумажку отправил на президента, а руководство АТО. И попробуйте-ка вспомнить, кто именно ПО ЗАКОНУ ПРОВОДИТ АТО?
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Я просто не представляю, каково родственникам погибших смотреть это видео.Вечная память погибшим хлопцам.И что бы про меня не говорили и сколько бы говна не выливали на мою седую голову, лишний раз убеждаюсь, что в своё время я поступил ПРАВИЛЬНО.
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Назарову, или кому там, покажите... Пацанов таких так глупо уробили всех сразу не дав возможности даже вступить в бой.
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19 (!!!!) бортов долетели. Но Цензор об этом не пишет...
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жил рядом, видел сам. борты летали ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Лично общался с защитниками аэропорта.
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Десантировали.... Грузы... так и было.... Но не садились
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Уважаемый)))) Ротация в ЛАПе проводилась ТОЛЬКО конвоями.
Первый борт Ил-76 туда прибыл 03.05.2014. Штурмовой отряд 25-й бригады.
До 14.06.14 в аэропорт прилетало 8 (восемь) Ил-76.
Они пополняли запасы и довозили людей. Часть личного состава 1-й танковой бригады прибыла одним из бортов. 14.06.14 первый борт ещё пополнил группировку... Второй сбили. Третий ушёл домой. Идущий самым последним Ан-26 с бронежилетами и шлемами ушёл на Чугуев.
А вот вывозили два раза. Первый раз ВВшников луганских (в/ч 3035) и второй раз пограничников Луганского ПО после их выхода на аэропорт. Всё. Вертолёты с начальством не считаем.
В дальнейшем после прорыва к ним других подразделений, личный состав и материальные средства пополнялись ТОЛЬКО конвоями.
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Ах да.... Вы спросите откуда знаю? ))))
А я был зам.командира второго штурмового отряда.
А кем потом не важно)))) Работу свою делали хорошо
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С кем то из ваших по Зелке тогла общался ))
Так не ОДИН а не менее 8ми? Только СМИ и Цензор об этом не пишут ...
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я ответил точно.... Потому что был в плане на 10-й борт. Рассказать что такое 10-й борт или сам посчитаешь?
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знал.... тогда меня там не было... Я под Лутугино ахреневал
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Пацанам вічна слава!!! А Хуйлу і його прихвосням по-скоріше опинитися на самій гарячій сковороді в пеклі......
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Стыд и позор за таких генералов. Это кусок дерьма по прежнему командует и ничего ему не будет, это понятно уже последнему дебилу. С такими генштабом только капитуляция.
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Зато прокурор миллионер Матиос, который тогда отсиделся в тылу, теперь судит боевого генерала, которому приходилось делать выбор между жизнью и смертью...
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Непозавидуешь генералу. Послал борт - убийца, убил экипаж. Не послал - убийца, убил ребят в аэропорту, бросив без помощи...
Почему то никто не пишет, что бортов было 19, и почти на ВСЕ приходили угрозы, что собьют...
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Проданные боты об этом не думают. У них задача целевая - задавить конкретного генерала.
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...видимо ребят, что держали Луганский аэропрт, нужно было браситью Именно такова тональность статей в СМИ...
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В ЛЮБОМ деле всегда ДВЕ стороны. Одному мне непонятно, почему ВСЕ СМИ освещают только сторону обвинения???
... отвлекают от Муженко и Иловайского котла???
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и в Украине все еще есть несколько миллионов ваты, которая продолжает голосовать, за рыгов, которые привели в страну войска врага, которые убили тысячи наших наилучших людей...
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Надюха-Пуля всех пленных и заложников выложила (а их у куда больше чем погибших десантников), а ей как с гуся вода... Вот кого судить надо.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПамяти десантников 25 бригады, погибших в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту. ВИДЕО
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