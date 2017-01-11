 Гражданин Украины пытался вывезти в Польшу 25,1 кг янтаря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Госпогранслужбу
, в пункте пропуска "Ягодин" (Волынская область) пограничники и таможенники остановили для контроля микроавтобус Volkswagen, водитель которого - гражданин Украины - ехал в соседнюю страну. В запасном колесе смотровая группа нашла 25,1 кг необработанного янтаря.
Автомобиль с грузом передан представителям Государственной фискальной службы. Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа копателей янтаря задержана на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (Фото Госпогранслужбы)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
головний експортер янтаря
в нас ввели армію, почали закривати месних скупщиків
ціна виросла в китаї
там де зачистили від месних місця зайшли свої опг і вони тепер тримають нові райони і контроль видобутку янтаря нормально керується
а по телевізору розказують екологія,
всьо фуфло - контроль фінансових потоків
Ответить
Ответить
не заплатив %
Ответить
Ответить