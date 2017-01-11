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 Гражданин Украины пытался вывезти в Польшу 25,1 кг янтаря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Польшей обнаружена крупная партия янтаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Ягодин" (Волынская область) пограничники и таможенники остановили для контроля микроавтобус Volkswagen, водитель которого - гражданин Украины - ехал в соседнюю страну. В запасном колесе смотровая группа нашла 25,1 кг необработанного янтаря.

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Автомобиль с грузом передан представителям Государственной фискальной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа копателей янтаря задержана на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж


янтарьянтарьянтарьянтарьянтарьянтарь

(Фото Госпогранслужбы)
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вот ! а если бы спрятал его в своей жопе - не нашли бы !
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а лес кругляк как ехал эшелонами в европу так и едет.... и это не соизмеримо с этими 25 кг янтаря...

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сабаков победил янтарную мафию, а те что остались ne смогут скрыться за граnицу, стоит мощnая "Стenа" кроля...
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шоб ти був в курсі, за янтар в нас почали говорити коли почала падати ціна в китаї
головний експортер янтаря
в нас ввели армію, почали закривати месних скупщиків
ціна виросла в китаї
там де зачистили від месних місця зайшли свої опг і вони тепер тримають нові райони і контроль видобутку янтаря нормально керується
а по телевізору розказують екологія,
всьо фуфло - контроль фінансових потоків
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГражданин Украины пытался вывезти в Польшу 25,1 кг янтаря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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