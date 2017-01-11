 Обама выступил с прощальной речью. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.
"Мишель и я были так тронуты всеми добрыми пожеланиями в наш адрес в последние несколько недель. Но сегодня вечером моя очередь высказать благодарность", - сказал он.
Действующий президент сообщил, что независимо от того, всегда ли он с американцами жил в согласии, президентство и сам народ его вдохновляли.
Он вспомнил о своей жизни в Чикаго. Именно в этом городе он и решил в последний раз обратиться к нации.
Обама заявил, что до сих пор, после всех лет на посту, верит в Америку, верит, что все созданы равными и "наделены нашим создателем равными неотчуждаемыми правами, среди них жизнь, свобода и стремление к счастью".
Президент подчеркнул, что Америка исключительна, потому что американцы показали, что способны изменить и сделать жизнь лучше тех, кто следует за ними.
В своей прощальной речи Обама сообщил, что США открывают новую главу в отношениях с Кубой, а ядерная программа Ирана уже закрыта "без единого выстрела".
"Через десять дней мир станет свидетелем отличительной особенности нашей демократии: мирной передачи власти от одного свободно избранного президента к другому", - сказал Обама и пообещал, что передаст правление Дональду Трампу с такой же легкостью, как когда- то это сделал Джордж Буш для него.
Действующий президент подчеркнул важность роста толерантности и равенства в США, уделив особое внимание американской демократии.
Обама также сообщил, что США успешно ведут борьбу с террористами Исламского государства.
"ИГ будет уничтожено и никто, кто угрожает Америке никогда не будет в безопасности", - заявил он. "Для меня было честью быть вашим главнокомандующим", - добавил президент.
Но Обама также сказал, что для защиты американцев теперь нужно больше, чем военные. "…мы, как граждане, должны проявлять бдительность в отношении внешней агрессии, мы не должны допустить ослабление ценностей, которые делают нас теми, кем мы есть", - подчеркнул он.
"Поэтому давайте будем бдительны, и не будем бояться. ИГ будут пытаться убить невинных людей. Но они не могут победить Америку, если мы не предадим нашу Конституцию и наши принципы в борьбе. Соперники, такие как Россия или Китай, не могут сопоставить (с нами - ред. ) свое влияние по всему миру", - заявил Обама.
"За эти восемь лет я видел надежду на лицах молодых выпускников и наших новых военных офицеров. Я скорбел со скорбящими семьями в поисках ответов и обрел благодать в церкви Чарльстона. Я видел, как наши ученые помогают парализованному человеку вновь обрести силу и наши раненные воины снова начинают ходить. Я видел, как наши врачи и добровольцы отстраивают после землетрясения и пандемии", - сказал он.
Обама также поблагодарил свою жену Мишель, которая все эти годы была его "лучшим другом", и выразил восхищение своими дочерьми.
Отдельно действующий президент США поблагодарил своего друга и "брата" - вице-президента Джо Байдена.
"Да, мы можем. Да мы сделали. Да, мы можем. Спасибо. Да благословит вас Бог. И пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки", - закончил свою речь Обама.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
9 января Барак Обама предостерег республиканцев от сближения с РФ и посетовал, что некоторые из них больше доверяют Путину, чем соотечественникам-демократам
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Убогий, ты просто будешь узкоглазым сосуном, а кацапы это не оценят, для них ты чуркой был, чуркой и останешься.
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Наташа, ну ты меня насмешила....
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Чего только стоит истерика МИДа кацапстана.
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Один из не многих адекватных президентов Америки .
можете закидать меня камнями - но это мое мнение .
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А если взять пенсии, дороги и т.д.
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Всего хорошего.
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Какие блин разные МИРЫ..!!!
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