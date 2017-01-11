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 Обама выступил с прощальной речью. ВИДЕО

44-й президент США Барак Обама выступил с прощальной речью перед американцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

"Мишель и я были так тронуты всеми добрыми пожеланиями в наш адрес в последние несколько недель. Но сегодня вечером моя очередь высказать благодарность", - сказал он.



Действующий президент сообщил, что независимо от того, всегда ли он с американцами жил в согласии, президентство и сам народ его вдохновляли.

Он вспомнил о своей жизни в Чикаго. Именно в этом городе он и решил в последний раз обратиться к нации.

Обама заявил, что до сих пор, после всех лет на посту, верит в Америку, верит, что все созданы равными и "наделены нашим создателем равными неотчуждаемыми правами, среди них жизнь, свобода и стремление к счастью".

Президент подчеркнул, что Америка исключительна, потому что американцы показали, что способны изменить и сделать жизнь лучше тех, кто следует за ними.

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В своей прощальной речи Обама сообщил, что США открывают новую главу в отношениях с Кубой, а ядерная программа Ирана уже закрыта "без единого выстрела".

"Через десять дней мир станет свидетелем отличительной особенности нашей демократии: мирной передачи власти от одного свободно избранного президента к другому", - сказал Обама и пообещал, что передаст правление Дональду Трампу с такой же легкостью, как когда- то это сделал Джордж Буш для него.

Действующий президент подчеркнул важность роста толерантности и равенства в США, уделив особое внимание американской демократии.

Обама также сообщил, что США успешно ведут борьбу с террористами Исламского государства.

"ИГ будет уничтожено и никто, кто угрожает Америке никогда не будет в безопасности", - заявил он. "Для меня было честью быть вашим главнокомандующим", - добавил президент.

Но Обама также сказал, что для защиты американцев теперь нужно больше, чем военные. "…мы, как граждане, должны проявлять бдительность в отношении внешней агрессии, мы не должны допустить ослабление ценностей, которые делают нас теми, кем мы есть", - подчеркнул он.

"Поэтому давайте будем бдительны, и не будем бояться. ИГ будут пытаться убить невинных людей. Но они не могут победить Америку, если мы не предадим нашу Конституцию и наши принципы в борьбе. Соперники, такие как Россия или Китай, не могут сопоставить (с нами - ред. ) свое влияние по всему миру", - заявил Обама.

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"За эти восемь лет я видел надежду на лицах молодых выпускников и наших новых военных офицеров. Я скорбел со скорбящими семьями в поисках ответов и обрел благодать в церкви Чарльстона. Я видел, как наши ученые помогают парализованному человеку вновь обрести силу и наши раненные воины снова начинают ходить. Я видел, как наши врачи и добровольцы отстраивают после землетрясения и пандемии", - сказал он.

Обама также поблагодарил свою жену Мишель, которая все эти годы была его "лучшим другом", и выразил восхищение своими дочерьми.

Отдельно действующий президент США поблагодарил своего друга и "брата" - вице-президента Джо Байдена.

"Да, мы можем. Да мы сделали. Да, мы можем. Спасибо. Да благословит вас Бог. И пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки", - закончил свою речь Обама.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

9 января Барак Обама предостерег республиканцев от сближения с РФ и посетовал, что некоторые из них больше доверяют Путину, чем соотечественникам-демократам
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а сколько еще не обоссано подъездов но ничего на пенсии будет больше времени
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Сподіваєшся Дмитрику, що в парадному стане значно чистіше? Марні надії..
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Шо за грязные намеки? Кондитер и его команда пользуются доверием у общества! Эгеж?
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А, кто пользуется. Можно узнать? Я имею в виду политиков.
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Чучело, но лучше прмпадочной
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прмпадочной = припадочной
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широкая ступня указывает на твердую опору на дидов и духовнасть
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Казахская вата уже на работе и начала размазывать навоз с особым усердием. Чурек, так как будет жить Обама, тебе и не снилось.
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Ничего подобного. Пришла на работу, пью кофе. Настроение боевое. Ты можешь мне объяснить, зачем ты пишешь здесь гадости об Украине и украинцах? Тебя они обидели? К чему этот дешевый коммент о пальме? А давай я напишу: "Когда уже Ху@ло вернется в питерскую подворотню?" Класс, да?
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Казах расист ? Тот кого русня зовет чуркой сам скалится на другую расу ?
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Казах подумал, если он сосет у хуйла, то он тоже станет русским.
Убогий, ты просто будешь узкоглазым сосуном, а кацапы это не оценят, для них ты чуркой был, чуркой и останешься.
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Например, "Для кого место освобождает? Догадайтесь" - это твой комментарий под статьей о том, что Меркель будет высылать эмигрантов из Германии. Может ты имел в виду казахов? Тогда пардон. Ты прочитай биографию Обамы и особенно о его образовании, а потом оскорбляй его.
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Казах и читать?
Наташа, ну ты меня насмешила....
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Его президентство - провал и позорная страница американской политической истории!
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Может мы чего здесь, за океаном и не знаем - можно конкретики - только не ватных воплей.
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А что вы не знаете про слезливо-сопливую политику Обамы и "демократов" в целом?
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Ему нужно было петь в хоре мальчиков в церкви "святого Патрика", а не быть президентом США. "Сранный голубь мира" - если выразится коротко. Рождёный ползать летать не может!
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Не спешите прощаться,еще не раз пожалеете.
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Думаю ватники будут с ностальгией вспоминать мочу Обамы в подъездах, потому как Трамп будет не писать в подъездах ватников, а какать.....
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Многие наверное помнят как советские СМИ (да и руSSкие потом) визжали о том что представители афроамериканцев (Мартин Лютер Кинг,Анжела Дэвис и другие) обижены и унижены в США! И в то же время,по мнению тех же СМИ,они являлись самыми прогрессивными общественными деятелями и лучшими друзьями совка.И вот,когда представитель этих меньшинств,Барак Обама,смог прорваться на самую высокую должность в США,став президентом самой богатой,самой мощной в мире страны,оказалось,по мнению этих же руSSких СМИ,что этот представитель афроамериканцев является обычным нигером,"бибизяной",бананоедом и вообще он какое-то чмо! Скажите,пожалуйста,могут ли нормальные,порядочные люди себе такое позволить в нынешнем мире?! Нет. Такое себе позволяют только фашисты или комМУнисты,которые кстати,большие любители навешивания ярлыков,кличек,погонял на людей,которые не одобряют ихних взглядов на мир! Вообще то,это как раз и доказывает правильность законов генетики (привет старику Менделю!),-что от выродков могут рождаться только выродки!
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Ну так это еще одна бомбочка в основание многонациональной страны , когда начинают делить по расовому признаку в такой стране ей приходит вофка тупин и разваливает все к беням , привет Деда .
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Привет,буков,! Все нормально у тебя? Я чего-то беспокоюсь за некоторых,похоже МРАЗИ приступили к активным мероприятиям (действиям).Не видно некоторых наших,например "Близнец" (и других),а он парень похоже молодой,резкий,мог и не выдержать провокаций,хоть бы дал знать,что у него все нормально...
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Нормально , а что к меня может случиться , у нас даже ваты нет почему то , есть часть румын которые за русский мир но их жестко посадили на задницу , появилась кишиневская родня , но ватная до верху , про политику не говорили . Близнеца тоже давно не видел , надеюсь у него все пучком .
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Это наверное те "лжерумыны" что требовали что-то? Так это и есть вата.
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Наивные лапотные дебилоиды реально думают что все деньги от газа и нефти за 15 лет просрал Обама , по ходу мозгов на мокшандии не осталось ни у кого .
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Обамыч классно хлопнул дверью при уходе.
Чего только стоит истерика МИДа кацапстана.
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Скажу честно - хотелось бы быть гордым за нашего президента так же , как я горжусь за Обаму.
Один из не многих адекватных президентов Америки .
можете закидать меня камнями - но это мое мнение .
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Абсолютно верно , оценивать работу должны американцы , как по мне то неплохой президент .
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Отличный был! Умный,порядочный,спокойный,красивый,молодой! Сравните с выбранным! Хотя спецслужбы США уже сказали,что на "легитимно" выбранного у руSSких есть компромат,который они начали собирать на него давно.
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А кацапская баба яга ( она-же хуйло ) против. Сколько подъездов и лифтов обгажено !
А если взять пенсии, дороги и т.д.
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очень даже.. Интеллигентный, сдержанный и рассудительный. Без истерик и без не нужных выпендрёжей.
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Так хочеться дожити до того часу, коли в Україні виберуть Президента, заспівають гімн країни, приклавши руку до серця, і будуть разом з Гарантом працювати на державу! Незважаючи на те, які були вподобання до вибору. Невже ми того не варті?
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мне трудно даже представить чтобы всю эту аудиторию благодарных американцев заставили прийти в зал и неистово хлопать в ладоши, как это делается на рашке.. Как на рашке..типо "бурные аплодисменты, перходящие в овации"... А если не аплодируешь с "переходом в овации" то завтра оказываешься в Гулаге..
Какие блин разные МИРЫ..!!!
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Обама, нащо ти напав на Крим, Донбас, Сирію, який з тебе миротворець? все не даєш "русским" жити, віджимаєш в них пенсії, їдло, пільги в трамваях, створив тектонічний грунт під керченським мостом, нах ти це робив, завидував "великим русским"??
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомОбама выступил с прощальной речью. ВИДЕО
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