 Приговор по делу сбитого Ил-76 будет объявлен в течение месяца, - адвокат. ВИДЕО

Такой прогноз озвучил адвокат потерпевших Сергей Погосян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Рассмотрение уголовного производства в суде началось в прошлом году в январе. За это время в Павлоградском горрайсуде было проведено 31 заседание. На скамье подсудимых - генерал-майор Виктор Назаров. Он, несмотря на предупреждения военных, что не могли обеспечить безопасность самолета, отдал приказ лететь в Луганск. Действия Назарова квалифицировали как халатное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
Напомним, трагедия произошла в Луганском аэропорту, когда военно-транспортный самолет заходил на посадку. Его из ПЗРК сбили российские оккупационные подразделения. Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.
"Фактически нам остались только прения, последнее слово и приговор. Ждем, что у нас в конце января или в феврале уже будет приговор по этому делу. Было допрошено 62 свидетеля потерпевших, из них, из свидетелей были допрошены 5 генералов. У нас первый генерал, который оказался на скамье подсудимых. Ждем приговор, потому что, может, это первый шаг, что будут наказаны виновные. У нас столько погибших", - отметил Сергей Погосян.
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