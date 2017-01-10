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Все про:адвокат (781) Луганск (3399) самолет (2081) Назаров (32)

 Приговор по делу сбитого Ил-76 будет объявлен в течение месяца, - адвокат. ВИДЕО

В течение месяца будет объявлен приговор по делу крушения военного ИЛ-76, который террористы сбили в Луганске 14 июня 2014 года.

Такой прогноз озвучил адвокат потерпевших Сергей Погосян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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Рассмотрение уголовного производства в суде началось в прошлом году в январе. За это время в Павлоградском горрайсуде было проведено 31 заседание. На скамье подсудимых - генерал-майор Виктор Назаров. Он, несмотря на предупреждения военных, что не могли обеспечить безопасность самолета, отдал приказ лететь в Луганск. Действия Назарова квалифицировали как халатное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, трагедия произошла в Луганском аэропорту, когда военно-транспортный самолет заходил на посадку. Его из ПЗРК сбили российские оккупационные подразделения. Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два года назад террористы сбили самолет Ил-76 с военными 25-й бригады: 49 человек погибли

"Фактически нам остались только прения, последнее слово и приговор. Ждем, что у нас в конце января или в феврале уже будет приговор по этому делу. Было допрошено 62 свидетеля потерпевших, из них, из свидетелей были допрошены 5 генералов. У нас первый генерал, который оказался на скамье подсудимых. Ждем приговор, потому что, может, это первый шаг, что будут наказаны виновные. У нас столько погибших", - отметил Сергей Погосян.

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Получит два года условно и генеральскую пенсию..
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А за Иловайск, Дебальцово и расстрел майдана когда приговор будет вынесен.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПриговор по делу сбитого Ил-76 будет объявлен в течение месяца, - адвокат. ВИДЕО
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