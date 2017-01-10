 "После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Для чего эти списки? В списках показано, что все эти неувязки, которые постоянно объявлялись после Минска нашей группой, когда они объясняли, что там есть много несовпадений или пересечений, я выделила оранжевым цветом тех людей, которые являются гражданами России, русскими военными, которые выполняли задачи убивать наших людей в Украине. Они попадают в списки желтым - от "ЛНР". Эти люди являются обменным материалом, равноценным нашим политзаключенными, которые сидят сейчас в РФ, в оккупированном Крыму. Остальные - это равноценный обмен наших пленных, находящихся в "ЛНР" и "ДНР". Эти люди есть, эти списки являются подтвержденными... После этого закончатся спекуляции и ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми, как и весь процесс в Минске", - отметила она.
Напомним, Савченко сегодня опубликовала списки украинцев, находящихся в плену или числятся пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики "ДНР" и "ЛНР".
- с Лениным или Кауцким?
- Да с обоими!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эти списки именно для спекуляции и выкинули! Раньше в чем был затык? В том, что Украина не хотела отдавать часть этих "пленных" поскольку таковыми их не считала в связи с чем Расея сильно пускала пузыри обвиняя Украину в срыве договоренностей.
Гадя этой публикацией, фактически объявила всех арестованных в Украине подлежащими обмену
Ответить
Ответить
ведь героя на смерти десантников получила..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нет. Указывает правильный курс валют, ой не валют. Ну не важно. Дна же нет.
Ответить
Ответить
дурой была - дурой осталась
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всё понятно с ней теперь... Даже не знаю или такое лечится.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чурка вон в ООН всем сцыт в глаза и похеру...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По весу наверное. Теперь понятно зачем она голодала. Если бы не голодала поишлось бы троих отдать.
Ответить
Списки пленных и заложников - секретны?
Для кого? И на основании какого закона?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В отличии от медведчука - которому плевать как на пленных, так и на Украину
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://pbs.twimg.com/media/C10YXmvXUAAAzV_.jpg
Ответить
Ответить
Яка влада , такий і народ
Ответить
Она сама залезла в дерьмо ,, надо всегда головой думать , прежде чем языком молоть !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1 год. ·
Для тех,кто думает,что можно и нужно публиковать списки. Не моё.
Oksana Makarenko
1 год ·
Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на востоке Украины.
Это потому, что просили, как человека и СБУ и переговорщики - не надо этого делать.
По таким спискам найти семью, убитую горем, и шантажировать ее, вымогая деньги, доводя до сумасшествия - раз плюнуть.
У моей подруги пропал брат. Звонили по телефону. Давали пару слов сказать, якобы брату. Вытянули все деньги. Семья продала машину, дачу, квартиру бабушки. Мама, не выдержав, умерла. А через два месяца нашли парня. По ДНК. В Днепре. На кладбище.
Г
Ответить
Ответить
Ответить
Эта сука еще и угрожает... У врача возьми список!
Ответить
Ответить