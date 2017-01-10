EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  3092  69
Все про:обмен (506) плен (1651) Савченко (2380) пленные (36)

 "После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) утверждает, что обнародовала списки пленных и пропавших без вести украинцев, чтобы ни Москва, ни Киев не смогли спекулировать обменом.

Об этом она заявила сегодня во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Загрузка видео...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит

"Для чего эти списки? В списках показано, что все эти неувязки, которые постоянно объявлялись после Минска нашей группой, когда они объясняли, что там есть много несовпадений или пересечений, я выделила оранжевым цветом тех людей, которые являются гражданами России, русскими военными, которые выполняли задачи убивать наших людей в Украине. Они попадают в списки желтым - от "ЛНР". Эти люди являются обменным материалом, равноценным нашим политзаключенными, которые сидят сейчас в РФ, в оккупированном Крыму. Остальные - это равноценный обмен наших пленных, находящихся в "ЛНР" и "ДНР". Эти люди есть, эти списки являются подтвержденными... После этого закончатся спекуляции и ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми, как и весь процесс в Минске", - отметила она.

Напомним, Савченко сегодня опубликовала списки украинцев, находящихся в плену или числятся пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики "ДНР" и "ЛНР".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Савченко не согласна!
- с Лениным или Кауцким?
- Да с обоими!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос есть актуальнее, кто сказал Наде, что эти списки истина последней инстанции?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Больше того, она ПОДНЯЛАСЬ над двумя европейскими государствами, их специальными институтами!?!? Надя теперь святее Папы Римского... Симптомы опасные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько ее в сми можно раскручивать.Пусть бы варилась в своем дерьме и не отсвечивала.А еще лучше переехола к своим корешам в лугандон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пока будут платить бабло будут по всем каналам транслировать, все хотят пока молодые жрать деликатесы, иметь дом, машину и отдыхать за границей, журналюги в том числе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що москва не буде спекулювати - дуже сумнівне твердження... Дурне твердження..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие тут могут быть вообще сомнения?!
Эти списки именно для спекуляции и выкинули! Раньше в чем был затык? В том, что Украина не хотела отдавать часть этих "пленных" поскольку таковыми их не считала в связи с чем Расея сильно пускала пузыри обвиняя Украину в срыве договоренностей.
Гадя этой публикацией, фактически объявила всех арестованных в Украине подлежащими обмену
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
она еще на пленных мазанку на той земельке создаст..
ведь героя на смерти десантников получила..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и ее кинули две стороны , вот такое алкашное решаЛО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гадя, а причем здесь москва? Там тупо говорят, что это наш внутренний конфликт. Совсем затрынделась дура....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А привет саше передала...??? Теперь ведь он начнет спекулировать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не даешь торговать.

Нет. Указывает правильный курс валют, ой не валют. Ну не важно. Дна же нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Списки от путина через медвейчука, только причем ШТЕПА и Топаз и им подобные , потоскуха путинская..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дааааа, конечно не смогут. впрочем как и мошенники которые деньги выкачивают с родственников

дурой была - дурой осталась
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое же оно ето Гадя тупое. Сколько ету мразоту будем терпеть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та такое впечатление что из нее сакральную жертву хотят сделать. наговорит херни, а потом же свои из фсб и кончат. Мол украинцы за "правду" замочили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти люди являются обменным материалом.
Всё понятно с ней теперь... Даже не знаю или такое лечится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она может гарантировать достоверность этих списков? Может в этих списках половина боевиков которых хотят забросить на нашу территорию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вызов в СБУ надежду не вразумил, а она имеет право раскрывать такие документы, являясь пока ещё депутатом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гадя постоянно в объективе, в поддержке, в сопровождении украинской преступной власти.А это наводит на мысль что ее деятельность организована барыго-хуйловским союзом и направлена против Украины.Совместный проэкт внутреннего и внешнего врагов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну прям всьо. Раз Надюха чето там опубликовала, то хуйло и захарка уже не смогут соврать. :D

Чурка вон в ООН всем сцыт в глаза и похеру...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодець, що опублікувала, це завадить баригам торгувати життями українців і пришвидшить їх звільнення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кобила троянська! "Списки підтверджені стороною, що утримує". Не підтверджені,а передані їй особисто
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яким чином? Списки були і до цього відомі. путін злякається і всіх відпустить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У калеги ГАДИ проблемы Видать некого БАРЫГАМИ обзывать!: Партия Саакашвили в Грузии близка к развалу. Тоже списки пусть публекует..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они серьезно надеются пропихнуть это в презеденты?, кацапы-легендарные долбоебы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как определялся курс при обмене Савченко ?
По весу наверное. Теперь понятно зачем она голодала. Если бы не голодала поишлось бы троих отдать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что не так сделала Савченко?

Списки пленных и заложников - секретны?

Для кого? И на основании какого закона?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кобила троянська! "Списки підтверджені стороною, що утримує". Не підтверджені,а передані їй особисто
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Никто не знает, откуда у нее эти списки. Активисты, занимающиеся обменом, сказали, что списки неполные и в них находятся имена людей, которые пропали без вести. Это очень чувствительная тема для тех, у кого родственники находятся в плену»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
треба визнати, що з проектом "савченко" Хуйло дійсно переграв всіх, навіть Джо Байден про неї говорив. але мужлан Савченко занадто рано спалилась, невистачило інтелекту
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після останнього ЇЇ вибрика , до неї без вагань потрібно застосувати статтю Зрада Батьківащини , а не панькатись з нею , як дурень із ступою ! Зрадниця !! І ще треба її зробити невиїздною , бо ніхто не знає скільки бруду воно виллє на Україну під час її євротурне !!! Невже не зрозуміло кому вона служить і чиї накази виконує !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кроме того, публикуя подобные данные, она использовала это для собственного алкашного пиара и своей анонсированной политической силы "РУсская весНА". Это не совсем этично, потому что еще пока ни одна политическая партия не использовала освобождение пленных как повод для самопиара. Наверное ж не зря в обмен пленном не вмешивается ни «Батьківщина», ни БПП, ни Радикальная партия, поскольку понимают, что здесь должны быть четкие переговорщики с украинской стороны. К тому же, Савченко, которая ведет переговоры с Захарченко и Плотницким, наверное, не понимает, что все вопросы решаются в Москве настоящими кураторами самопровозглашенных глав так называемых республик
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Списки Савченко показують бездарність і злочинну халатність влади до долі громадян України . За три роки ніхто не покараний за вбивства громадян України на Майдані
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Савченко хочет освободить украинских воинов, оказавшихся в плену

В отличии от медведчука - которому плевать как на пленных, так и на Украину


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Савченко баблос получает от Мертветчука , а вы героиню из неё лепите ! Завтра придут ,, добрые молодцы", к родителям пленных и потребуют деньжат , за освобождение своего сына, брата или отца ! Эту курицу нужно отправить в петухарню , и пусть там её подлечат !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждый шаг, каждое слово, каждое заявление и действие Савченко несет в себе глубокое антигосударственное КПД. По сути, ее уже давно нужно было лишить депутатской неприкосновенности и "закрыть" - как изменника родине. Но, этого не происходит, будто Надя это эдакий двойной агент и его хоть и порицают наши спецслужбы, но не трогают. Хотя за те вещи, которые она отчебучивает, следовало бы и расстрелять по законам военного времени. Ах да... у нас же даже военное положение не введено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Марення з божевільні. Брифінг.?.. Надя не маєш сексу? Енерегію ніде діти? Ну сама з собою... Нічого страшного тут немає..?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слідом за Гадей и Пінчуком на арену виходить ще один пропутінський пес.
https://pbs.twimg.com/media/C10YXmvXUAAAzV_.jpg
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Госпадє та іди вже накуй. Заіпала ця курва льотчиця всіх. Їдь в Донецьк і там сиди.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Влада і народ дружно поливають брудом Савченко .
Яка влада , такий і народ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага . Значит народ плохой , влада тоже , одна Надия кругом святая ! Так что ле ..?

Она сама залезла в дерьмо ,, надо всегда головой думать , прежде чем языком молоть !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Допустим народ хороший . Кто ж тогда выбирает плохую власть ? Марсиане ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напомните - кто там назначил путенского кума медведчука представлять Украину на минских переговорах?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А 22 июня начала распространяться информация о том, что именно Медведчук назначен уполномоченным руководством народных республик востока Украины на ведение переговоров с официальным Киевом и ОБСЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смысл поступка твари скрывающейся под именем "Надежда Савченко" передается одной фразой "щоб їх можна було знайти". То есть теперь любой может найти семью убитую горем, и вытягивать с них деньги рассказывая сказки о помощи. Это не один и не два реальных случая. Именно поэтому СБУ просило не публиковать список, что бы усложнить мошенникам задачу. То есть Гадя специально делает все, что бы жизнь родных пленных стала еще хуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЕЙ как дезертиру земельку дали и героя за смерть десантников нужно бабло на мазанку на пленных заработать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оксана Бикова
1 год. ·

Для тех,кто думает,что можно и нужно публиковать списки. Не моё.
Oksana Makarenko
1 год ·
Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на востоке Украины.
Это потому, что просили, как человека и СБУ и переговорщики - не надо этого делать.
По таким спискам найти семью, убитую горем, и шантажировать ее, вымогая деньги, доводя до сумасшествия - раз плюнуть.
У моей подруги пропал брат. Звонили по телефону. Давали пару слов сказать, якобы брату. Вытянули все деньги. Семья продала машину, дачу, квартиру бабушки. Мама, не выдержав, умерла. А через два месяца нашли парня. По ДНК. В Днепре. На кладбище.
Г
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЕЕ история началась с дезертирства с части на заработки подбить в/т т.е стимул БАБЛО, этот стимул использует противник и это стимул алкаша бабло рулить у нее БАБЛО - АЛКОГОЛЬ -АВТОРИТЕТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать", - Савченко.
Эта сука еще и угрожает... У врача возьми список!
 показать весь комментарий
Ответить
 
разговор с сукой должен быть не более 2 секунд,ровно столько,чтобы нажать на курок.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция обстрел оккупация памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти