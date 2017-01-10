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Все про:допрос (1016) оружие (3528) Пашинский (462) прокуратура (2524)

 "Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО

Нардеп Сергей Пашинский заинтересован в максимально скрупулезном расследовании конфликта с Владиславом Химикусом во время которого депутат применил оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пашинский заявил журналистам во время перерыва в допросе, который проводят следователи прокуратуры Киевской области. Пашинский рассказал, что не считает возможным своего процессуального статуса на подозреваемый потому, что применил оружие правильно и сам обратился с заявлением в правоохранительные органы.

"На сегодняшний день уголовное дело возбуждено по моему заявлению о нападении на меня. Я абсолютно уверен, что все сделал законно, правильно и морально", - сказал Пашинский.
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Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.


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Пашинський повинен сидіти в тюрмі. Крапка.
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Чому досі Пашинський не позбавлений недоторканості та не арештований?
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А кто ж его лишит,такие же воры и подонки,как он сам ???
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Как Глок-19 попал в Украину,а потом в руки Пашинскому?Нет ли на этом оружии ещё большей крови наших граждан?
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А у них сразу с мандатом -лицензия на отстрел граждан прилагается! Не знал???
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Шобла не посадит. Шобла забыла про винтовки на майдане. Это никому не интересно.
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ВОТ ГОВНЮК МАЛО ТОГО ЧТО С ВОЛЫНОЙ ПОБЕЖАЛ ВЫЯСНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ И ПОЛУЧИЛ ПО ДУРНОЙ БАШКЕ ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ИЗ СЕБЯ ТЕРПИЛУ ЛЕПИТ - ЭТО МОРАЛЬНЫЙ УРОД!
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Мало он на горбу у народа сидел? Шоб его ещё и в тюрьме кормить? Отобрать награбленное, и за поребрик. Там всех таких принимают.
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Ты этого уголовника-урку которого Пашинский подсрелил ВИДЕЛ?
Скажем так БЫЧАРА решил разобраться как они разбираются что то не так по голове бутылкой ,а ведь мог и убить , но тут не угадал оказался депутат.
Был бы это РЫГ какой нибудь уже бы этот ХИМИКУС пропал бы безвести.
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Замнут !!! Вспомните дела брильянтовых прокуроров, мажора толстошеева…
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Слова крысы,считающей дураками население Украины.
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Не бачу ніяких слідів від удару пляшки на черепі пашинського. Взагалі ніяких.. А чи бив його пляшкою Хімікус?
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Кожные покровы головы без видимых повреждений.
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Позавчора Бочкала опублікував результати експертизи, з якою Бочкала мав нагоду ознайомитись, згідно яких куля в потерпілого ввійшла зверху, а не знизу. Тобто експертиза підтверджує версію Хімікуса.
Не виключаю, що удар пляшкою був профанацією.
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Прикрыть свою задницу пашинский заинтересован,больше ни в чем.
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Я думаю это чмо будет одним из первых кого новый президент (Садовый) отправит на свалку истории.
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"новый президент (Садовый)"

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"не считает возможным своего процессуального статуса на подозреваемый потому, что применил оружие правильно и сам обратился с заявлением в правоохранительные органы."
А так можно? Шмальнуть в человека, заявить в правоохранительные органы, - и ты отмазан? Век живи, век учись...
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Неравноправие какое-то.Почему лишь избранные владеют оружием,правом ношения и могут применить его без последствий?
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Ксения, на запрос СБ Украины, ответа пока нет, каким образом " Глок -19" попал на территорию Украины? . Где данные пулегильзотеки?. Да там пи---дец полный грозит.!!!
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Ксения, там вопрос не в простом контрабасе (админ), а в контрабасе оружия, итог смена статья . через 28 УК группа лиц (кто перевозил). Там реально полит преследования не пойдет.
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Тут человек при самообороне кирпичь применил и ему срок за превышение а тут целый пистолет и типа ничего все правильно!! На кого это рассчитано?!
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Родик Киреев самый скрупулёзный был,и где он сейчас?
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плешивый червяк знает, что дружки-подельники его отмажут, даже если бы он там десяток водителей положил. Всем пришили бы групповой бандитизм и дело с концом.
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«Победителей не судят!» -
кричал маньяк над своей жертвой.
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До речі - чому мовчать з приводу цього інциденту пани Луценко Ю., Яценюк та Бурбак? Пауза вже досить затягнулася..
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Да Югик с тех пор как стал пгокугогом так его никто и не видел. Походу где то на островах наверстывает упущенное на зоне время...
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Вони не мовчать, вони петушинському цифри про п*яне бидло надали !
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ничего этому козлу плешивому не будет, даже если и виноват.
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Зачем эта пустая трата времени? Так, отбывают номер, спектакль на тему - перед законом все равны? Ну не будет для Пашинского серьезных последствий, вообще не будет. Это шоу.
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почему Химикус не написал встречное заявление?????????????
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у них была договоренность, но Пашинский написал первый.
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версии две, либо он писать не умеет, либо денег получил .
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Как говорил Пашинский, всех кто не умеет воровать нужно расстрелять. Походу тот в кого он стрелял по всем признакам подпал под ети критерии так как возвращался вечером домой не на мерседесе и не на такси а пешком.
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Ребята,интересно,как ему спится ,зная как "тепло" к нему относится народ. Не может быть что бы оно не читало комменты.
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а не міг цей лисіючий дядько дати задній хід та поїхати іншою дорогою,чи йому рекси типу хімікуса (до речі цікаве прізвище) потрібні для самоствердження?
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если ему не дадут медаль а раненого не посадят то это будет уже успех правосудия.
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Більше дискредитувати владу, ніж влада сама себе дискредитує діями або бездіяльністю своїх представників - жодному "шатуну" не під силу..
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А кто он и каким законом аргументировано применение оружия?????
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Так це воно ихало боротись з п*яним бидлом и хулиганами ! На зустрич з виборцями ! Баби- ссцююю ! Яка брехлива потвора !
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО
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