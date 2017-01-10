 "Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО

"На сегодняшний день уголовное дело возбуждено по моему заявлению о нападении на меня. Я абсолютно уверен, что все сделал законно, правильно и морально", - сказал Пашинский.
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Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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Скажем так БЫЧАРА решил разобраться как они разбираются что то не так по голове бутылкой ,а ведь мог и убить , но тут не угадал оказался депутат.
Был бы это РЫГ какой нибудь уже бы этот ХИМИКУС пропал бы безвести.
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Не виключаю, що удар пляшкою був профанацією.
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А так можно? Шмальнуть в человека, заявить в правоохранительные органы, - и ты отмазан? Век живи, век учись...
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кричал маньяк над своей жертвой.
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