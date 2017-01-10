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 Заседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане перенесено на 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня на очередном заседании по делу относительно расстрелов 20 февраля 2014 года в Святошинском районном суде Киева рассматривали эпизод с убийством Героя Украины Устыма Голоднюка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отец Героя Украины Устыма Голоднюка в суде по Майдану: "Это был просто расстрел... Митингующие угрозы не представляли"

"Главным для меня было не сорваться, рассказывая о гибели моего сына, - сказал Владимир Голоднюк. - Считаю, мне удалось объяснить судьям, что расстреливали митингующих безосновательно. Ни у кого из тех, кто поднимался по Институтской, не было оружия в руках. Ни одного вопроса мне задали обвиняемые. Сегодня в зале их трое. Пытались вывести из равновесия их адвокаты".

Во второй части заседания должны были предъявить каску Устыма Голоднюка, пробитую снайперской пулей, и показать видеоматериалы.

Но из-за того, что в зале суда появились плакаты, обвиняющие судей в бездействии, и активисты отказались их убрать и покинуть зал, заседание перенесли на 11.30 17 января.

Читайте также на Цензор.НЕТ, "УСТИМ КАРМЕЛЮК І УСТИМ ГОЛОДНЮК ПОМЕРЛИ ЗА УКРАЇНУ, А ЦЕЙ УСТИМ НЕХАЙ ЖИВЕ ДЛЯ УКРАЇНИ"

суд беркут евромайдан

Отец Героя Украины Устыма Голоднюка Владимир с прокурором

суд беркут евромайдан

Отец "беркутовца" Михаил Аброськин

суд беркут евромайдан

Владимир Голоднюк дает показания

суд беркут евромайдансуд беркут евромайдан

Группа неизвестных активистов зашли в зал с плакатами "Виновные должны быть наказаны", "Когда суд опомнится?" и скандировали "Суд, накажи убийц!".



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Фото: Олег Богачук
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Та скiльки нашi суди будуть тягнути з вироком!!!!!!
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Фсё никак не найдётся адекватного чувака, который пропишет в законе, что судебное заседание может переносится не более одного раза.
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а тем временем, под новостью с опубликованными списками пленных от Савченко, забанено 3 страницы комментов
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Не понятна причина В коментах Ну уж тосно небыло секретной информации Небыло и явных аморальных высказываний и матов Чудит Бутусов Мягко говоря последний год Цензор Нет превратился в Цензор да Но чтоб так чвно ето проявить Объяснился бы Всяческие статейки пописывает А с форумчанами Которые состоят не с одних стецьгавов Общаться не желает Скоро ресурс Цензор нета в ничто превратится при таком подходе
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Oleg Sukhov
4 мин ·

Наше интервью с Khatia Dekanoidze 1-Деканоидзе признает, что власти использовали ее и других реформаторов как ширму и при этом пытались сохранить старую коррупционную систему.
2-Она считает, что само разделение правительства на реформаторов и антиреформаторов - большая проблема. Правительство должно быть полностью реформаторским, а сейчас власти используют реформаторов как козлов отпущения и сваливают на них ответственность за провалы.
3-Критики полагают, что отставка Ekaterine Zguladze и Деканоидзе - конец реформы МВД. Она более оптимистична, но считает, что если через год областных начальников полиции не сменят на новых людей, это действительно будет окончательный провал реформы.
4-По словам Деканоидзе, в Украине очень сложно протаскивать реформаторские законы через Раду.
5-Она говорит, что в Грузии все было иначе - там была единая радикальная команда реформаторов во главе с Mikheil Saakashvili.
6-В июне АвтоМайдан и другие гражданские активисты вышли из процесса переаттестации. По их словам, из-за изменения ее формата Arsen Avakov и его протеже полностью взяли процесс под свой контроль для защиты коррумпированных кадров. Деканоидзе говорит, что учла замечания активистов, но также утверждает, что заменить старых полицейских часто было невозможно из-за кадрового голода.
7-Несколько назначений в МВД символизируют контрреволюцию и откат к старой ментовской системе. Например, соратник Кернеса и Вилкула-старшего и бывший гаишник Лютый, которого обвиняют в участии в репрессиях против харьковского евромайдана и фальсификациях в Кривом Роге, назначен главой Черкасской полиции. Деканоидзе отменила это решение после мощных протестов, но Аваков все равно назначил Лютого после ее отставки.
Тахтая, который фигурирует в видео о коррупционной сделке по продаже песка, назначили госсекретарем МВД в результате т.н. «реформы государственной службы». Деканоидзе называет конкурсы по этой реформе катастрофой.
Ну а Шевцова - человека с явно пророссийскими взглядами - администрация Порошенко навязала Нацполиции на должность главы винницкой полиции, по словам Деканоидзе. Потом она была вынуждена его уволить после скандала.
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Ой ой. От только не надо. Рохкать про контрреволюцию ей надо было на должности, а не после того как ушла. Тогда она поддерживала Авакова абсолютно во всем, принципиальная наша
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А она первая - которой хотелось и рыбку съесть, и девственницей остаться? Рано или поздно они все "дозреют" и громко произнесут: главная проблема МВД - это Аваков, главная проблема Украины - это Порошенко. Вопрос только в том, во сколько времени, ресурсов, поломанных судеб и утраченных человеческих жизней стране это обойдётся.
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А , яка різниця коли вони всі "дозріють" - що , від цього зміниться ?
Рейтинг банди Офшоренка вже не впаде - падати далі ні куди , а провладні ЗМІ розкажуть плєбсу все , як треба ...
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За останніми соцопитуваннями рейтинг цієї банди один з найвищих у країні серед всіх політичних сил, а рейтинг головного корупціонера країни вказує, що його знаходження в кріслі президента підтримує дуже велика частина опитаних. Виходить, що нація в переважній більшості ще не порозумнішала настільки, щоб претендувати на краще життя.
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де ви взяли такі рейтинги ?
Навіть офіційний Разумков - більше 10% їм не дає !
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10% добровільних ідіотів - це мало? Ресурс вмикається тоді, коли це необхідно. Вибори в Чернігові та в Кривому Розі це красномовно продемонстрували.
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10% - це саме ті , хто належить до Системи , а також їх друзі і родичі ...
Тобто - це ті , хто підтримує Систему і ті , хто її захищає ... ті , хто не бажає змін і зробить все , аби їх не було !
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Я ж навів приклад Чернігова та Кривого Рогу. В вирішальний момент їх стало не 10%.
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Хотів би в житті хоч одного однотурового імбіцила побачити. Але трапляються лише в тирнеті. То така соціоЛОХія
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Брехуни і злодії створили схеми , по яким можна безкарно грабити і вбивати громадян України . Громадяни України повинні створити схеми , по яким брехуни , злодії і вбивці отримають покарання
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У дядьки от горя крыша поехала? Что значит расстреливали безосновательно? А что может - основательно??? Теперь адвокаты этих ублюдков могут затащить процесс в сторону обвинения всего лишь в превышении служебных полномочий, а не убийств? Шось тут не то
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могут затащить процесс в сторону обвинения всего лишь в превышении служебных полномочий

А , яка різниця , якщо судять АЖ 5 чоловік - це і є правосуддя ?!
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Це не тільки суд, це ще й натяки
Перший - однотуровим дебілам. Ось дивіться - правосудіє єсть і ми ось навіть когось судимо
Другий - мусорам. Ось дивіться - якщо в майбутньому ви нафік постріляєте ще якісь акції протесту, ми вас врятуємо і відмажемо. Навіть тих, кого начебто судть. Спочатку зі звірячих вбивств на перевищення повноважень, а потім і зовсім спустимо на гальмах
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Це не натяки - це конкретні заяви про все , що Ви написали вище ... саме так .
Влада хизується своєю безкарністю і безкарністю тих , хто їй вірно служить !
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Та голимые клоуны И при етом аферисты Ну скажите на милость Из 5000 тыс ментов Прямо или косвено или Принимавших участие в избиении А затем и в убийствах На Майдане Нашли аж 5 И десяток подозреваемых Власти насрать Что она грубо нарушает конституцию Как насрать и на то что она не только законы человеческие Нарушает Но и божеские А говорят иудей Петручио ряный верянин греко -- католик Но здается он больше живет по талмуду чем по библии Хоть и в талмуде не приветствуется Такая степень безнравствености Я бы даже сказал Отморожености
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Так - скинути банду Овоча , аби одразу отримати собі на шию ще гірше ярмо ... круто .
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всего лишь в превышении служебных полномочий - cjto privelo k gibeli ljudei - eto jesjcjo cjezjeleje statja budet, potomu sjto na prikaz uzje ne sosljosjsa, inogda jesli hocjesj provokaciji pisatj, sprosi u karatorov, oni tocjno uvereni, sjto eto praviljno, nu o kuratorov, ja potomu, sjto dumaju ti zje umneje, sam takuju glupostj bi ne napisal.всего лишь в превышении служебных полномочий
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Nu tak Ono jestj, na etom kompe - uvi, takoi rusonenavistnik, sjto dazje kirilici nu nekak .
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Пока в Украину не приедет дядюшка Линч. Ничего не изменится. Лишь пыль в глаза
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а ось тепер заспивайте ще невмерла но вже ось ось
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ещё полгода-год и судить будет некого и нечего. вот вам и результат революции достоинства
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗаседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане перенесено на 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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