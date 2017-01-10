 Заседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане перенесено на 17 января. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Главным для меня было не сорваться, рассказывая о гибели моего сына, - сказал Владимир Голоднюк. - Считаю, мне удалось объяснить судьям, что расстреливали митингующих безосновательно. Ни у кого из тех, кто поднимался по Институтской, не было оружия в руках. Ни одного вопроса мне задали обвиняемые. Сегодня в зале их трое. Пытались вывести из равновесия их адвокаты".