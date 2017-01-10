 Заседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане перенесено на 17 января. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Главным для меня было не сорваться, рассказывая о гибели моего сына, - сказал Владимир Голоднюк. - Считаю, мне удалось объяснить судьям, что расстреливали митингующих безосновательно. Ни у кого из тех, кто поднимался по Институтской, не было оружия в руках. Ни одного вопроса мне задали обвиняемые. Сегодня в зале их трое. Пытались вывести из равновесия их адвокаты".
Во второй части заседания должны были предъявить каску Устыма Голоднюка, пробитую снайперской пулей, и показать видеоматериалы.
Но из-за того, что в зале суда появились плакаты, обвиняющие судей в бездействии, и активисты отказались их убрать и покинуть зал, заседание перенесли на 11.30 17 января.
Читайте также на Цензор.НЕТ, "УСТИМ КАРМЕЛЮК І УСТИМ ГОЛОДНЮК ПОМЕРЛИ ЗА УКРАЇНУ, А ЦЕЙ УСТИМ НЕХАЙ ЖИВЕ ДЛЯ УКРАЇНИ"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
4 мин ·
Наше интервью с Khatia Dekanoidze 1-Деканоидзе признает, что власти использовали ее и других реформаторов как ширму и при этом пытались сохранить старую коррупционную систему.
2-Она считает, что само разделение правительства на реформаторов и антиреформаторов - большая проблема. Правительство должно быть полностью реформаторским, а сейчас власти используют реформаторов как козлов отпущения и сваливают на них ответственность за провалы.
3-Критики полагают, что отставка Ekaterine Zguladze и Деканоидзе - конец реформы МВД. Она более оптимистична, но считает, что если через год областных начальников полиции не сменят на новых людей, это действительно будет окончательный провал реформы.
4-По словам Деканоидзе, в Украине очень сложно протаскивать реформаторские законы через Раду.
5-Она говорит, что в Грузии все было иначе - там была единая радикальная команда реформаторов во главе с Mikheil Saakashvili.
6-В июне АвтоМайдан и другие гражданские активисты вышли из процесса переаттестации. По их словам, из-за изменения ее формата Arsen Avakov и его протеже полностью взяли процесс под свой контроль для защиты коррумпированных кадров. Деканоидзе говорит, что учла замечания активистов, но также утверждает, что заменить старых полицейских часто было невозможно из-за кадрового голода.
7-Несколько назначений в МВД символизируют контрреволюцию и откат к старой ментовской системе. Например, соратник Кернеса и Вилкула-старшего и бывший гаишник Лютый, которого обвиняют в участии в репрессиях против харьковского евромайдана и фальсификациях в Кривом Роге, назначен главой Черкасской полиции. Деканоидзе отменила это решение после мощных протестов, но Аваков все равно назначил Лютого после ее отставки.
Тахтая, который фигурирует в видео о коррупционной сделке по продаже песка, назначили госсекретарем МВД в результате т.н. «реформы государственной службы». Деканоидзе называет конкурсы по этой реформе катастрофой.
Ну а Шевцова - человека с явно пророссийскими взглядами - администрация Порошенко навязала Нацполиции на должность главы винницкой полиции, по словам Деканоидзе. Потом она была вынуждена его уволить после скандала.
Ответить
Ответить
Ответить
Рейтинг банди Офшоренка вже не впаде - падати далі ні куди , а провладні ЗМІ розкажуть плєбсу все , як треба ...
Ответить
Ответить
Навіть офіційний Разумков - більше 10% їм не дає !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А , яка різниця , якщо судять АЖ 5 чоловік - це і є правосуддя ?!
Ответить
Перший - однотуровим дебілам. Ось дивіться - правосудіє єсть і ми ось навіть когось судимо
Другий - мусорам. Ось дивіться - якщо в майбутньому ви нафік постріляєте ще якісь акції протесту, ми вас врятуємо і відмажемо. Навіть тих, кого начебто судть. Спочатку зі звірячих вбивств на перевищення повноважень, а потім і зовсім спустимо на гальмах
Ответить
Влада хизується своєю безкарністю і безкарністю тих , хто їй вірно служить !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить