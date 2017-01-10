 Между нардепом Пашинским и вторым участником инцидента Химикусом в случае необходимости будет проведена очная ставка, - прокуратура. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом журналистам сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.
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"На данный момент она (очная ставка) еще не проведена. Перед этим надо провести тщательный допрос всех сторон для определения необходимости указанного следственного действия. В случае необходимости мы ее проведем", - сказал он.
Прокурор отметил, что на данный момент продолжается допрос депутата.
По словам Чибисова, ранее правоохранители не могли его допросить в связи с отсутствием Пашинского в Украине.
В дальнейшем планируется также допросить родственников депутата.
также прокурор отметил, что "пока подозрение никому не объявлялось, пока все участники события в одном статусе".
"После установления обстоятельств мы будем определять квалификацию преступления. Сейчас мы проводим следственные действия с целью установления всех деталей происшествия", - добавил Чибисов.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
10 января Сергей Пашинский был допрошен в прокуратуре Киевской области.
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Таїланд розірвав контракт з "Укроборонпромом" на поставку танків "Оплот"
Вчора 22:54
Український оборонний концерн п'ять років не міг налагодити належне виконання замовлення.
Міністр оборони Таїланду Правит Вонгсумон заявив про розірвання контракту з "Укроборонпромом" на поставку танків "Оплот".
Про це інформує видання "Четверта Влада" з посиланням на "Bangkok Post".
Повідомляється, що міністерство оборони Таїланду замовило 49 бойових машин ще в 2011 році. Однак українська сторона змогла надати Таїланду всього 20 "Оплотів" тільки в 2016-му.
Тайська сторона вирішила відмовитися від решти 29 машин, з огляду на неналежну організацію поставок. Замість українських танків будуть закуплені бойові машини китайського виробництва, про що вже підписано відповідний договір.
Невідомо також, чи будуть прийняті Таїландом вже поставлені танки.
Нагадаємо, в лютому 2015 року "Спецтехноекспорт" очолив 24-річний Антон Пашинський, син депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.
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Его как видно не забыл...
То было ночью, то было ночью..
Идет пашок- они стоят.
Они стояли молча в ряд-
Их было восемь, их было восемь...
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СТРАНА - РОШЕН !
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По нормальному от пяти до двенадцати.
И произойди такое с любым,из обычных холопов,даже допустим не с боевой пушкой,а с зарегистрированным травматом,сейчас бы был на подписке,как минимум.
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