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Все про:Пашинский (460) прокуратура (2522)

 Между нардепом Пашинским и вторым участником инцидента Химикусом в случае необходимости будет проведена очная ставка, - прокуратура. ВИДЕО

Прокуратура допускает проведение очной ставки между депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским ("Народный Фронт") и пострадавшим от его стрельбы Вячеславом Химикусом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом журналистам сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

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"На данный момент она (очная ставка) еще не проведена. Перед этим надо провести тщательный допрос всех сторон для определения необходимости указанного следственного действия. В случае необходимости мы ее проведем", - сказал он.

Прокурор отметил, что на данный момент продолжается допрос депутата.

По словам Чибисова, ранее правоохранители не могли его допросить в связи с отсутствием Пашинского в Украине.

В дальнейшем планируется также допросить родственников депутата.

также прокурор отметил, что "пока подозрение никому не объявлялось, пока все участники события в одном статусе".

"После установления обстоятельств мы будем определять квалификацию преступления. Сейчас мы проводим следственные действия с целью установления всех деталей происшествия", - добавил Чибисов.

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Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

10 января Сергей Пашинский был допрошен в прокуратуре Киевской области.

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На очной ставке Химикусу дать "Глок-19", а пашинскому - бутылку, и оставить их наедине на 5 мин. Явка с повинной кардинально продвинет результаты предварительного следствия.
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Депутанская неприкосновенность. Вот для таких случаев она и нужна. И как дополнение к этому - запрет гражданам государства на свободное владение оружием. 3-5 таких пашинских с дыркой в тупой башке - и украинскую власть как подменять с помощью волшебной палочки.
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Бажано на кулеметах. Плюс - право першї черги за Хімікусом, пашинський вже стріляв..
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На детекторе лжи Серёгу проверять бесполезно: он, сука, брешет всю жизнь, тренированный..
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Детектор - машина . В нём ложь может стать правдой ( человеческий фактор ) .
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Пашинский ну и дермецо вот и сынок тоже отличился

Таїланд розірвав контракт з "Укроборонпромом" на поставку танків "Оплот"
Вчора 22:54



Український оборонний концерн п'ять років не міг налагодити належне виконання замовлення.

Міністр оборони Таїланду Правит Вонгсумон заявив про розірвання контракту з "Укроборонпромом" на поставку танків "Оплот".
Про це інформує видання "Четверта Влада" з посиланням на "Bangkok Post".
Повідомляється, що міністерство оборони Таїланду замовило 49 бойових машин ще в 2011 році. Однак українська сторона змогла надати Таїланду всього 20 "Оплотів" тільки в 2016-му.
Тайська сторона вирішила відмовитися від решти 29 машин, з огляду на неналежну організацію поставок. Замість українських танків будуть закуплені бойові машини китайського виробництва, про що вже підписано відповідний договір.
Невідомо також, чи будуть прийняті Таїландом вже поставлені танки.
Нагадаємо, в лютому 2015 року "Спецтехноекспорт" очолив 24-річний Антон Пашинський, син депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.
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Тот, кого пашик подстрелил,
Его как видно не забыл...
То было ночью, то было ночью..
Идет пашок- они стоят.
Они стояли молча в ряд-
Их было восемь, их было восемь...
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От мужик вредний - напав і на маму і на тата і на сина Пашинських (злочинне угрупування) , залишилось провести "розслідування" і довести що й на водія буса теж напав.
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Ну что же господа делаем ставки, кто кого в ближнем бою
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ВСЕ эти пашинские обречены ,у них просто агония !!!!
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Не такая у же и агония Ты не агонизируя Со своей женой на Рождество Почему не съездил в Австрию на недельку ? Не снял себе номер в пятизвездочном отеле Наверное ты не любиш родину Шуберта и Брамса Иль что то другое?
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Та агония это ,без вариантов ,поэтому ВСЁ и напоказ ,не потому ,что никого и ничего не боятся а потому ,что понимают свою обречённость ....
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Гы...гы......да если бы любой из смердов прострелил ногу барину то уже бы грел нары за превышение самообороны...
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Конечно - в одном статусе , кто бы сомневался ! Один с простреленной ногой в койке, другой отсутствует в Украине ! Жуём , тянем,,,,,,,,,- вдруг забудут ! УЖЕ ДАЖЕ НЕ СМЕШНО !!!
СТРАНА - РОШЕН !
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Требуем вооружить химискуса, ччтобы показать гавнюку пашинскому, каким бы был ответ на его хамство, в случае разрешения ношения оружия рядовым гражданам, а не только депутатам и кумам шоколядным.
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По закону,паршивому,при дгуге пгокугоге,и судье хиппи,трёха условно ломится,и это всем надо занести и с терпилой поговорить,трёха,как с куста!
По нормальному от пяти до двенадцати.
И произойди такое с любым,из обычных холопов,даже допустим не с боевой пушкой,а с зарегистрированным травматом,сейчас бы был на подписке,как минимум.
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Главное,что бы Химикус не уехал в Австрию на лечение ) А если серьезно - удачи парню в борьбе с государственной бандой в погонах и при должностях !
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Дать Химикусу бутылку и пускай покажет как он бил это плешивое. Затем пять раз повторить на бис.
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Не знаю навіщо та очна ставка,але Пашинського в тій ситуації повів себе як останній поц (це в кращому випадку)и
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМежду нардепом Пашинским и вторым участником инцидента Химикусом в случае необходимости будет проведена очная ставка, - прокуратура. ВИДЕО
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