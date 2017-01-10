 "За активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - российский оппозиционер Яшин о роли олигархов в агрессии РФ. ВИДЕО

"Несмотря на значительные изменения после прихода новой власти, в украинском обществе остаются и старые проблемы. Развитие страны и проведение реформ серьезно блокируют силы, сохранившие влияние со времен правления Януковича. По сути, речь идет об окружении бывшего президента, интересы которого тесно переплетаются с интересами украинского криминала и поддерживаются кремлевскими медиа. Яркий представитель такого истеблишмента - народный депутат Александр Онищенко. Когда страну возглавлял Янукович, он входил во фракцию "Партии регионов". На последних же выборах оказался в Верховной Раде как кандидат по мажоритарному округу и вошел в депутатскую группу "Воля народа". Онищенко давно связывает с Януковичем экономическое партнерство. В Киеве его называют ключевым олигархом в сфере газодобычи", - поясняет российский оппозиционер.
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По информации украинского депутата Татьяны Черновол, которую приводит Яшин, Онищенко долгое время был менеджером в команде Януковича и курировал его бизнес в сфере добычи природного газа. Черновол отмечает, что еще в 2008 году люди Януковича начали переоформлять предприятия по добыче газа на подставных лиц, чтобы государственные скважины нельзя было вернуть государству.
"Тогда и появился впервые на публичном небосклоне Онищенко. Появился он как директор предприятия "Недра Геоцентр", которое было создано, чтобы Янукович имел доходы с добычи отечественного газа", - цитирует Яшин Черновол.
"Схема работы Онищенко выглядела следующим образом. Частные предприятия добывали газ по договорам о совместной деятельности с государственной компанией "Укргаздобыча" (дочернее предприятие "Нафтогаза Украины"). Создавалось совместное предприятие, в пользование которому госкомпания передавала скважины, а частный инвестор вкладывал средства и обеспечивал работы, а также получал право на реализацию добытого газа. Таким образом, деньги вместо государственного бюджета уходили в карманы тех, кто контролировал совместные предприятия. Упомянутая Татьяной Черновол компания "Надра Геоцентр", где Онищенко фигурировал в качестве директора, стала частью бизнес-империи "семьи Януковича" и получила от "Укргаздобычи" контроль над десятками скважин. Показательно, что в день начала протестов на Майдане было подписано последнее соглашение о такой передаче. После бегства Януковича его прилиженный Онищенко фактически стал собственником газодобывающих активов, среди которых фирмы "Надра Геоцентр", "Хас", "Карпатнадраинвест", "Пласт", "Карпаты Надра Инвест", "Газовый альянс", "Природные ресурсы" и ряд других компаний. Так он стал ключевым газовым олигархом Украины", - пояснил Яшин.
"Летом 2016 года Александр Онищенко попал под подозрение в создании схем по незаконной реализации газа и стал фигурантом уголовного дела по статье "Хищение государственного имущества в особо крупных размерах". По данным правоохранительных органов, его компании нанесли государству ущерб в размере 3 млрд гривен: 1,6 млрд гривен - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия; более 1,3 млрд гривен - это неоплаченная рента за пользование недрами. Следует отметить, что реализация подобной схемы была возможна лишь при сотрудничестве высших должностных лиц "Укргаздобычи" и "Нафтогаза". "Дело Онищенко" иллюстрирует, как совпадают интересы украинских криминальных олигархов и Кремля. Возвращение Украины в сферу кремлевского влияния выгодно и Путину, и бизнесменам вроде Онищенко. Пропаганда Кремля и деньги олигархов бьют по одной цели - новой украинской власти", - подчеркнул российский оппозиционер.
По информации бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которую приводит Яшин, Онищенко тратил огромные деньги на то, чтобы сместить правительство. "Финансировалась кампания в СМИ, политикам в парламенте платили за то, чтобы они выходили на трибуну и врали. 3 миллиона долларов ежемесячно в течение 10 месяцев уходило на то, чтобы сместить правительство. Потому что это правительство не давало Онищенко возможности осуществлять коррупцию в энергетическом и газовом секторе", - цитирует Яшин Яценюка.
"После возбуждения уголовного дела Александр Онищенко сбежал за границу. В декабре 2016 года он заявил, что владеет компроматом на украинское руководство: якобы он тайно записал переговоры с президентом Порошенко и планирует их обнародовать. Эту тему активно подхватила пропаганда Кремля. Впрочем, вскоре выяснилось, что за активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы. В СМИ была опубликована видеозапись, сделанная непосредственно перед эфиром Онищенко на одном из российских государственных телеканалов. На записи слышен голос инструктора, который готовит Онищенко к интервью и объясняет, как именно депутат должен говорить о своих отношениях с президентом Украины", - добавил российский оппозиционер.
"Я сейчас не буду задавать вопросы, потому что получится, что наводящие вопросы, наводящие... То есть нельзя задавать наводящие вопросы. Поэтому вы сейчас начните с такой фразы. Сейчас он включит, пауза 1 секунда, вы говорите: "Но та ситуация, когда я его считал партнером, потом изменилась". Ведь это так и есть... Это ж правда. "Но та ситуация, когда я его считал партнером, изменилась". И после чего изменилась. К чему он вас принуждал. Потом он начал забирать кампанию... Он агрессор, понимаете? А вы вынуждены были идти у него на поводу. А так сейчас получается, что вы - его партнер, который от него сбежал. А тут надо давление. Потом я вам задам... просто я не буду сейчас... я вам задам вопрос, когда вы все расскажете. Скажу: "Ну а как вы себя чувствуете, когда с такими заявлениями выступаете? Вы не боитесь за свою жизнь, вообще за ситуацию?" Вы должны сказать, что "я в своей жизни вообще столько всего пережил. И я понимаю, что-то нужно оставить детям, память какую-то, надо быть честным, сесть и сказать правду в глаза: мне угрожают, мне действительно присылают угрозы. Можете говорить, можете не говорить, но я для себя принял решение: я останусь честным". Все... И теперь, когда я махну рукой, просто… я молчу и через полторы секунды начинается запись", - приводит Яшин разговор Онищенко с кремлевским инструктором.
"Вскоре стало известно имя "инструктора". Им оказался Виктор Зубрицкий - создатель телеканала "112", который связывают с бывшим главой МВД Украины Захарченко. Спустя некоторое время был опубликован и сам компромат. Однако вместо анонсированной тайной записи переговоров с президентом Порошенко общественности была предложена запись разговора Онищенко с одним из коллег по украинскому парламенту в увеселительном заведении", - констатировал Яшин.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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"В марте 2016 года Соломенский районный суд г. Киева признал необоснованными обвинения против экс-министра экологии Игоря Шевченко и закрыл дело, инициированное СБУ Украины. На заседании 22 марта суд постановил, что Шевченко не нарушал п.2 ч.1 ст.28 закона «О предотвращении коррупции», в чем его обвиняла СБУ - конфликт интересов в действиях экс-министра отсутствовал.
За неправдивые обвинения в свой адрес Шевченко подал в суд 10 исков на всех клеветников, в том числе экс-премьера Яценюка, народных депутатов Сергея Пашинского, Татьяну Черновол, Ирину Суслову, Чижмаря, Андрея Помазанова, Леонида Емца и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, утверждавшего, что пост министра для Шевченко был куплен за 5 миллионов долларов Александром Онищенко. Информация о том, что во время масштабного пожара на нефтебазе под Киевом Шевченко был в Ницце, также не подтвердилась. Госпогранслужба подтвердила, что Шевченко во время пожара находился на Украине."
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Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь! (с)
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Но одна запись уже опубликована (с Довгим).
Примерно дает понятие о том, как банда работает.
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А реальность гораздо проще.
Порошенко решил отжать у Онищенко активы в пользу своего окружения, а Онищенко в отместку публикует сведения о деятельности Порошенко (подкупе, отжиме и т.п.).
Мне даже одной записи с Довгим, который приезжал по поручению Порошенко порешать вопросы с Онищенко, хватило понять, что Порошенко выстроил коррупционную систему с решаловом, подкупами, заказными решениями судов и т.п.
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жалкая попитка обелить повальную коррупцию во главе с порохом
можно подумать без Онищенко никто єого не знает
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Человек который закончив школу с углубленным изучением русского языка пошёл сразу в политику.
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