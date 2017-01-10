EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, За рубежом
  1497  32
Материалы по теме:
Все про:Кремль (410) пропаганда (1767) Путин (20584) Янукович (32022) Яценюк (7613) Чорновол Татьяна (518) Онищенко Александр (372) Яшин (17)

 "За активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - российский оппозиционер Яшин о роли олигархов в агрессии РФ. ВИДЕО

Российский оппозиционер, заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин в своем докладе "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины, подчеркнул, что олигархи из окружения беглого Виктора Януковича сотрудничают с Кремлем и помогают агрессору.

Об этом говорится в обнародованном докладе Яшина, передает Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...
"Несмотря на значительные изменения после прихода новой власти, в украинском обществе остаются и старые проблемы. Развитие страны и проведение реформ серьезно блокируют силы, сохранившие влияние со времен правления Януковича. По сути, речь идет об окружении бывшего президента, интересы которого тесно переплетаются с интересами украинского криминала и поддерживаются кремлевскими медиа. Яркий представитель такого истеблишмента - народный депутат Александр Онищенко. Когда страну возглавлял Янукович, он входил во фракцию "Партии регионов". На последних же выборах оказался в Верховной Раде как кандидат по мажоритарному округу и вошел в депутатскую группу "Воля народа". Онищенко давно связывает с Януковичем экономическое партнерство. В Киеве его называют ключевым олигархом в сфере газодобычи", - поясняет российский оппозиционер.

По информации украинского депутата Татьяны Черновол, которую приводит Яшин, Онищенко долгое время был менеджером в команде Януковича и курировал его бизнес в сфере добычи природного газа. Черновол отмечает, что еще в 2008 году люди Януковича начали переоформлять предприятия по добыче газа на подставных лиц, чтобы государственные скважины нельзя было вернуть государству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО

"Тогда и появился впервые на публичном небосклоне Онищенко. Появился он как директор предприятия "Недра Геоцентр", которое было создано, чтобы Янукович имел доходы с добычи отечественного газа", - цитирует Яшин Черновол.

"Схема работы Онищенко выглядела следующим образом. Частные предприятия добывали газ по договорам о совместной деятельности с государственной компанией "Укргаздобыча" (дочернее предприятие "Нафтогаза Украины"). Создавалось совместное предприятие, в пользование которому госкомпания передавала скважины, а частный инвестор вкладывал средства и обеспечивал работы, а также получал право на реализацию добытого газа. Таким образом, деньги вместо государственного бюджета уходили в карманы тех, кто контролировал совместные предприятия. Упомянутая Татьяной Черновол компания "Надра Геоцентр", где Онищенко фигурировал в качестве директора, стала частью бизнес-империи "семьи Януковича" и получила от "Укргаздобычи" контроль над десятками скважин. Показательно, что в день начала протестов на Майдане было подписано последнее соглашение о такой передаче. После бегства Януковича его прилиженный Онищенко фактически стал собственником газодобывающих активов, среди которых фирмы "Надра Геоцентр", "Хас", "Карпатнадраинвест", "Пласт", "Карпаты Надра Инвест", "Газовый альянс", "Природные ресурсы" и ряд других компаний. Так он стал ключевым газовым олигархом Украины", - пояснил Яшин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Онищенко хочет использовать скандал с "пленками" для того, чтобы сохранить свое имущество, а, возможно, и другие криминальные схемы, созданные им в Украине, - журналист

"Летом 2016 года Александр Онищенко попал под подозрение в создании схем по незаконной реализации газа и стал фигурантом уголовного дела по статье "Хищение государственного имущества в особо крупных размерах". По данным правоохранительных органов, его компании нанесли государству ущерб в размере 3 млрд гривен: 1,6 млрд гривен - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия; более 1,3 млрд гривен - это неоплаченная рента за пользование недрами. Следует отметить, что реализация подобной схемы была возможна лишь при сотрудничестве высших должностных лиц "Укргаздобычи" и "Нафтогаза". "Дело Онищенко" иллюстрирует, как совпадают интересы украинских криминальных олигархов и Кремля. Возвращение Украины в сферу кремлевского влияния выгодно и Путину, и бизнесменам вроде Онищенко. Пропаганда Кремля и деньги олигархов бьют по одной цели - новой украинской власти", - подчеркнул российский оппозиционер.

По информации бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которую приводит Яшин, Онищенко тратил огромные деньги на то, чтобы сместить правительство. "Финансировалась кампания в СМИ, политикам в парламенте платили за то, чтобы они выходили на трибуну и врали. 3 миллиона долларов ежемесячно в течение 10 месяцев уходило на то, чтобы сместить правительство. Потому что это правительство не давало Онищенко возможности осуществлять коррупцию в энергетическом и газовом секторе", - цитирует Яшин Яценюка.

"После возбуждения уголовного дела Александр Онищенко сбежал за границу. В декабре 2016 года он заявил, что владеет компроматом на украинское руководство: якобы он тайно записал переговоры с президентом Порошенко и планирует их обнародовать. Эту тему активно подхватила пропаганда Кремля. Впрочем, вскоре выяснилось, что за активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы. В СМИ была опубликована видеозапись, сделанная непосредственно перед эфиром Онищенко на одном из российских государственных телеканалов. На записи слышен голос инструктора, который готовит Онищенко к интервью и объясняет, как именно депутат должен говорить о своих отношениях с президентом Украины", - добавил российский оппозиционер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах в Раду в 2014 году, - нардеп Куприй. ДОКУМЕНТ

"Я сейчас не буду задавать вопросы, потому что получится, что наводящие вопросы, наводящие... То есть нельзя задавать наводящие вопросы. Поэтому вы сейчас начните с такой фразы. Сейчас он включит, пауза 1 секунда, вы говорите: "Но та ситуация, когда я его считал партнером, потом изменилась". Ведь это так и есть... Это ж правда. "Но та ситуация, когда я его считал партнером, изменилась". И после чего изменилась. К чему он вас принуждал. Потом он начал забирать кампанию... Он агрессор, понимаете? А вы вынуждены были идти у него на поводу. А так сейчас получается, что вы - его партнер, который от него сбежал. А тут надо давление. Потом я вам задам... просто я не буду сейчас... я вам задам вопрос, когда вы все расскажете. Скажу: "Ну а как вы себя чувствуете, когда с такими заявлениями выступаете? Вы не боитесь за свою жизнь, вообще за ситуацию?" Вы должны сказать, что "я в своей жизни вообще столько всего пережил. И я понимаю, что-то нужно оставить детям, память какую-то, надо быть честным, сесть и сказать правду в глаза: мне угрожают, мне действительно присылают угрозы. Можете говорить, можете не говорить, но я для себя принял решение: я останусь честным". Все... И теперь, когда я махну рукой, просто… я молчу и через полторы секунды начинается запись", - приводит Яшин разговор Онищенко с кремлевским инструктором.

"Вскоре стало известно имя "инструктора". Им оказался Виктор Зубрицкий - создатель телеканала "112", который связывают с бывшим главой МВД Украины Захарченко. Спустя некоторое время был опубликован и сам компромат. Однако вместо анонсированной тайной записи переговоров с президентом Порошенко общественности была предложена запись разговора Онищенко с одним из коллег по украинскому парламенту в увеселительном заведении", - констатировал Яшин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ допросило Довгого, планируем услышать Жванию, - Сытник о деле по записям Онищенко

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да ,в Украине только и был один вор,это Онищенко а ВСЕ остальные просто эталон честности,порядочности и моральности ......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас за всіма олігархами стоїть ФСБ, Яшин просто цього ще не зрозумів! І за головним олігархом - порошенком теж стоїть ФСБ, родина порошенків заробляла свій первинний капітал на торгівлі з Придніствров'ям, а це вотчина ФСБ і без ФСБ там ніякого бізнесу не відбувається досі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он не просто был вором, а еще и агентом соседнего государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая нахер разница,кто за ним стоит ? Если он выдаст доказательства,где презик - преступник. Тень на плетень не наводите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это очередной Мельниченко с его мифическими пленками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если онищенко агент кремля, как он попал в президентскую фракцию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тогда уже тройного. Вспомним министра экологии шевченко, по квоте бют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо тебе шевченко? Услышал звон та не знаешь где он?

"В марте 2016 года Соломенский районный суд г. Киева признал необоснованными обвинения против экс-министра экологии Игоря Шевченко и закрыл дело, инициированное СБУ Украины. На заседании 22 марта суд постановил, что Шевченко не нарушал п.2 ч.1 ст.28 закона «О предотвращении коррупции», в чем его обвиняла СБУ - конфликт интересов в действиях экс-министра отсутствовал.
За неправдивые обвинения в свой адрес Шевченко подал в суд 10 исков на всех клеветников, в том числе экс-премьера Яценюка, народных депутатов Сергея Пашинского, Татьяну Черновол, Ирину Суслову, Чижмаря, Андрея Помазанова, Леонида Емца и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, утверждавшего, что пост министра для Шевченко был куплен за 5 миллионов долларов Александром Онищенко. Информация о том, что во время масштабного пожара на нефтебазе под Киевом Шевченко был в Ницце, также не подтвердилась. Госпогранслужба подтвердила, что Шевченко во время пожара находился на Украине."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот теперь верю, если уж соломенский районный суд г. Киева признал необоснованными...., тогда сдаюсь. А если еще и печерский подтвердит, тогда уже это прописная истина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое небо голубое,

Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А адекватных людей в этом не было сомнений. Онищенко - пустобрех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Адекватные- это соеботы, тявкающие за пайку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока от Онищенко кроме пустого трепа, о том что Порошенко и его окружения воры я ничего не услышал, где документы видеозаписи, все граждане Украины знают что они воры ну и что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Онищенко мутный тип, видимо, хочет заставить Порошенко вернуть отжатые активы в обмен на непубликацию записией.
Но одна запись уже опубликована (с Довгим).
Примерно дает понятие о том, как банда работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запись с Довгим, это запись сделана в Лондоне после бегства, блеф...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все вокруг агенты Кремля...
А реальность гораздо проще.
Порошенко решил отжать у Онищенко активы в пользу своего окружения, а Онищенко в отместку публикует сведения о деятельности Порошенко (подкупе, отжиме и т.п.).
Мне даже одной записи с Довгим, который приезжал по поручению Порошенко порешать вопросы с Онищенко, хватило понять, что Порошенко выстроил коррупционную систему с решаловом, подкупами, заказными решениями судов и т.п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы и без Яшина знаем, что без "легитимного и ещё живого" и его воровской беглой команды ни одна пакость в Украине не случается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так Яшин не о нас печется, а занимается самопиаром перед своим лохторатом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот о роли наших олигархов в агрессии кремля хотелось бы поподробнее.. Или жадная конхветка только Онищенко оплатила?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хочется спросить у болтуна Онищенко.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я понимаю, что ты на работе, но: тебе записи с Довгим мало? Или то, что там прозвучало, нормально?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно на работе, а потому не корми тролля, просто в спам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так що,значить.переплутав Кадиров?Компромат на Довгого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пауки в банке или украинская действительность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПРошенко - олігарх. У цьому вся його людська і політична суть. Кланово-олігархічний лад для нього рідний, зрозумілий і комфортний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кишенькова "опозиційна партія", точніше квазі-партія "Парнас", це суцільний проект ФСБ, а, те, що хуйловські холуї будуть "відмазувати" зрандика Порошенка-Вальцмана, давно зрозуміло, як тільки у Вальцмана виникають загрози його владі, Хуйло завжди, неомінно і послідовно, загострює ситуацію на фронті, щоб відволікти увагу українців від свого агента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
важна правдивость информации, а не то кто за кем стоит
жалкая попитка обелить повальную коррупцию во главе с порохом
можно подумать без Онищенко никто єого не знает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто не знает кто такое Яшин:
Человек который закончив школу с углубленным изучением русского языка пошёл сразу в политику.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"За активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - российский оппозиционер Яшин о роли олигархов в агрессии РФ. ВИДЕО
 Облако тегов
Brexit адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Великобритания военнослужащие выборы ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Нацполиция обстрел пограничники Розенко Россия санкции СБУ снегопад суд США убийство хакер Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти