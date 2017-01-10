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Все про:Кабмин (9572) работа (371) сокращение (248) минимальная зарплата (72) труд (62) Розенко (377)

 "В бюджетной сфере правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", - Розенко. ВИДЕО

Правительство не допустит необоснованного перевода наемных сотрудников на неполные ставки в связи с увеличением минимальной заработной платы до 3200 грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью Радио Свобода.

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"В соответствии с действующим законодательством, перевести человека на полставки или на 0,75 ставки - это не достаточно простой процесс. Должна быть четкая аргументация этого шага. Но давайте не будем забывать, что перевод на уменьшенную ставку означает меньшую продолжительность рабочего времени и меньше нагрузки на человека. Поэтому если вдруг где-то, может, такое произойдет, то человек должен защищать свои права и говорить о том, что он должен отрабатывать ровно столько, за сколько ему платят", - сказал чиновник.

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"В бюджетной сфере - медицина, здравоохранение, социальная сфера, культура - правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки. Мы взяли это непосредственно под свой контроль. В частности, была создана на сегодняшний день по поручению премьер-министра Украины комиссия, которую возглавил я как вице-премьер-министр Украины, куда вошли все профильные министры, куда вошли представители Государственной инспекции по труду, Государственной фискальной службы. Мы будем еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца, и будем отслеживать буквально по каждой области складывающуюся ситуацию в учебных заведениях, в системе здравоохранения, чтобы не допустить нарушения прав работников", - подчеркнул он.

"Нет никаких оснований сегодня переводить работников бюджетной сферы на сокращенный рабочий день. И мы этого не допустим", - добавил Розенко.

Напомним, с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен, что вдвое больше, чем раньше.


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Правительство не допустит, но от этого денег не добавится. Тогда остается в бюджетной сфере провести сокращения.
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Так и будет. Бизненс уже отреагировал увольнениями.
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От правительства звучит только один внятный сигнал - все в тень.
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Было бы разумно в первую очередь провести сокращения в правительстве, но ведь Розенко этого не допустит.
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Значить у відпустку за свій рахунок будуть відправляти.
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Этого ботаника надо отправить поработать на спд - шо он потом запоет. Матюков не хватает.
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Последние три года в медицине люди работают на одну ставку по трое. Заставляют по месяцу отпуск брать за свой счет.
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Неправда.Работаю в медицине на 1,25 и никто в отпуск за свой счет не отправляет
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Это вы в рабочее время на Цензоре сидите? За что мы вам зарплату платим?
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Да кто то нибудь даст ентому долбоклюву сельодку наконецто!!
Да уже енто давно заработало!
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аптимист), однако, как говорят в Одессе - будем посмотреть!
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Який оптіміст--пізд...бол звичайний, хряк декларований ))))
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Например, в ВУЗах Харькова переводят по полной программе.
Всё - с соглассия сотрудников.
Один маленький плюс - больше свободного времени.
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А что надо делать смеяться или вызвать ему санитаров???
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Недорозвиненість , а знецінювати пенсії в ЧОТИРИ рази , нараховані Державою за 50 років трудового стажу , коли пенсія стала нижчою прожиткового мінімуму - це порушення Конституції чи Заповідей БОГА , чи ти Ворог Українського Народу ??
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Володя, якщо ти пенсіонер зайди на: https://www.facebook.com/pensionariy
Там справа внизу почитай. Може знадобитися.
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А в не бюджетной? Вы бы лучше напряглись и арестовали активы коломойского, боголюбова и других "связанных" лиц, сколько народ Украины должен вам дать, что бы вам хватило, огласите сумму, мы выпишем "чек", кровью…
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Да они до сих пор не выяснили откуда у чиновников сокровища. С неба упали?
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А шо бы ,если нет? О росте интенсивности труда оно слышали? Да, будет тот бюджетник работать не 8 часов, а 6 или 4 с тем же объемом работы. А забастовка бюджетников в нашей стране из разряда " еврей- тракторист" , то есть никогда!
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Балаболы Подчиnяющиeся Порошenко...Жenа учитeль,уж сказали 10 дneй за свой счeт,для nачала...
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"В бюджетной сфере правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", - Розенко
А как Вы будете контролировать работодателей (частников) у которых рабочие (теперь уже были) оформлены официально? Многие работодатели (в Новой Каховке) уволили своих рабочих,потому что не могут(или не хотят) платить 3200гр. Люди (не все)так и остались работать,но без трудовой книжки и с той зарплатой которая была до 1 января.....
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Шас на вас бросятся троли Стеця. . Меня два дня тому на Цензоре Стеця тролли пытались раздавить своими " экономическими" опусами . Полный дебилизм.
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Ой! Цей стовпчик вонючого сала ще кимсь і править?!
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Любой частный работодатель на х..ю вертел розенко и премьра,они сами себе указ
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Два варианта - то ли г-н Розенко сам идиот, то ли за идиотов держит окружающих. Налоги-то взимаются в полном объеме, несмотря на полставки и т.п. Кроме этого по КЗоТу бесплатные отпуска предоставляются в размере 15, прописью - пятнадцати дней в год. И все.
А для сокращения ФОТ есть другие методы.
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Робота в нього така ,хрокати навколо державної годівниці ))))
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"У бюджетній сфері уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і на неповні ставки", - Розенко

Значить процес вже пішов повним ходом.
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Работать. И не слушать всяких глупостей.
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І по можливості забити болт на це кодло хряків ))))
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Свернуть бизнес. И у бюджетников закончиться гроши. ЕСЛИ ОБОДРАТЬ КУРИЦУ ДОГОЛА-ОНА ПЕРЕСТАНЕТ НЕСТИ ЯЙЦА.
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В Приватбанке объявили сокращение до 30%. Это теперь бюджетная сфера?
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Розенко эта такая же попка для озвучивания непопулярных реформ пети....даю от силы пару месяцев до смены..
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"В бюджетной сфере правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", - Розенко. ВИДЕО
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