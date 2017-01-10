 "В бюджетной сфере правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", - Розенко. ВИДЕО

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"В соответствии с действующим законодательством, перевести человека на полставки или на 0,75 ставки - это не достаточно простой процесс. Должна быть четкая аргументация этого шага. Но давайте не будем забывать, что перевод на уменьшенную ставку означает меньшую продолжительность рабочего времени и меньше нагрузки на человека. Поэтому если вдруг где-то, может, такое произойдет, то человек должен защищать свои права и говорить о том, что он должен отрабатывать ровно столько, за сколько ему платят", - сказал чиновник.
"В бюджетной сфере - медицина, здравоохранение, социальная сфера, культура - правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки. Мы взяли это непосредственно под свой контроль. В частности, была создана на сегодняшний день по поручению премьер-министра Украины комиссия, которую возглавил я как вице-премьер-министр Украины, куда вошли все профильные министры, куда вошли представители Государственной инспекции по труду, Государственной фискальной службы. Мы будем еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно в первые три месяца, и будем отслеживать буквально по каждой области складывающуюся ситуацию в учебных заведениях, в системе здравоохранения, чтобы не допустить нарушения прав работников", - подчеркнул он.
"Нет никаких оснований сегодня переводить работников бюджетной сферы на сокращенный рабочий день. И мы этого не допустим", - добавил Розенко.
Напомним, с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен, что вдвое больше, чем раньше.
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http://tyzhden.ua/News/182756
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Да уже енто давно заработало!
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Всё - с соглассия сотрудников.
Один маленький плюс - больше свободного времени.
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Там справа внизу почитай. Може знадобитися.
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А как Вы будете контролировать работодателей (частников) у которых рабочие (теперь уже были) оформлены официально? Многие работодатели (в Новой Каховке) уволили своих рабочих,потому что не могут(или не хотят) платить 3200гр. Люди (не все)так и остались работать,но без трудовой книжки и с той зарплатой которая была до 1 января.....
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А для сокращения ФОТ есть другие методы.
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Значить процес вже пішов повним ходом.
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