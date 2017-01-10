 НАПК повторно передаст в Минюст доработанный порядок проверки е-деклараций, - замглавы агентства Радецкий. ВИДЕО

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"Министерством юстиции была проведена экспертиза и их специалистами было предоставлено ряд пожеланий, ряд замечаний, которые в процессе были специалистами департамента финансового контроля учтены в доработках соответствующего порядка. Мы направили их в Министерство юстиции. Но Министерство юстиции считает необходимым, чтобы НАПК включил в полном объеме пожелания, которые они предъявляют к нам. Подавляющее большинство этих пожеланий было учтено в порядках. В конце прошлого года соответствующие проекты порядков будут направлены в Министерство юстиции после сегодняшнего обсуждения с общественностью и экспертами", - сказал Радецкий.
Также он рассказал о том, в каких случаях сроки преверки е-декларации могут продлить.
"Нами отработаны и приняты замечания Министерства юстиции о необходимости определения сроков, принято решение, что такие сроки проверки предусмотрено проводить в течение 180 дней со дня выявления оснований. Также в случае необходимости возможно продление не более, чем на 180 дней эту проверку по ряду обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть, когда невовремя может поступить к нам та или иная информация, которую мы запрашиваем у органов государственной власти. Мы можем обращаться в суд, если суд не вовремя вынес постановление о доступе к банковской тайне субъектом декларирования. Также проверкой нами предусмотрено приостановление проверки в тех случаях, когда мы обращаемся к другим владельцам иностранных реестров о предоставлении по субъекту декларирования той или иной информации и заявления о доступе к банковской тайне", - разъяснил он.
Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и один - представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. 6 января 2017 года стало известно, что открыты новые дела против нардепа, двух глав РГА по результатам проверки их е-деклараций.
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