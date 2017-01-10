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 НАПК повторно передаст в Минюст доработанный порядок проверки е-деклараций, - замглавы агентства Радецкий. ВИДЕО

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сегодня повторно передаст в Министерство юстиции проект полной проверки электронной декларации для юстировки с учетом корректировок, с которыми Минюст вернул этот проект в НАПК.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина", об этом во время брифинга сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

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"Министерством юстиции была проведена экспертиза и их специалистами было предоставлено ряд пожеланий, ряд замечаний, которые в процессе были специалистами департамента финансового контроля учтены в доработках соответствующего порядка. Мы направили их в Министерство юстиции. Но Министерство юстиции считает необходимым, чтобы НАПК включил в полном объеме пожелания, которые они предъявляют к нам. Подавляющее большинство этих пожеланий было учтено в порядках. В конце прошлого года соответствующие проекты порядков будут направлены в Министерство юстиции после сегодняшнего обсуждения с общественностью и экспертами", - сказал Радецкий.
Также он рассказал о том, в каких случаях сроки преверки е-декларации могут продлить.

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"Нами отработаны и приняты замечания Министерства юстиции о необходимости определения сроков, принято решение, что такие сроки проверки предусмотрено проводить в течение 180 дней со дня выявления оснований. Также в случае необходимости возможно продление не более, чем на 180 дней эту проверку по ряду обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть, когда невовремя может поступить к нам та или иная информация, которую мы запрашиваем у органов государственной власти. Мы можем обращаться в суд, если суд не вовремя вынес постановление о доступе к банковской тайне субъектом декларирования. Также проверкой нами предусмотрено приостановление проверки в тех случаях, когда мы обращаемся к другим владельцам иностранных реестров о предоставлении по субъекту декларирования той или иной информации и заявления о доступе к банковской тайне", - разъяснил он.

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Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и один - представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. 6 января 2017 года стало известно, что открыты новые дела против нардепа, двух глав РГА по результатам проверки их е-деклараций.
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Надважка справа боротьба з корупцією в тотально корумпованій країні ))))
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поступово допрацюють,а потім стануть саджати!Будуть,будуть,а ви контролюйте!
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Через 3 роки.Створять антикорупційний суд,громадський контроль за НАКБУ
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понял толково. все равно ты оптимист. имеешь далекий взгляд.
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Какой порядок? Берем самого богатого, яйца в мясорубку и на втором обороте всё расскажет. Потом следующего...
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180, а сколько дней надо, что бы дело закрыть истечением срока?
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" Тяжелая ета робота ,из болота тащить бегемота " ))))
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Быстро доярки из НАПК могут только незаслуженные мега-премии себе выписывать...
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Год прошел как МЫ ИМ КУПИЛИ ДОРОГИЕ НОСКИ, а не одной посадки коррупционера так и не увидели. Нас разводят как котят
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНАПК повторно передаст в Минюст доработанный порядок проверки е-деклараций, - замглавы агентства Радецкий. ВИДЕО
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