 "Денег не было. Мне сказали на блокпосту на кормежку можно заработать", - боевик из Славянска сдался СБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на СБУ
, в 2014 году мужчина присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований (НВФ), стоял на блокпостах, проверял документы и автомобили граждан. Он быстро разочаровался в утопических идеях "Новороссии" и покинул боевиков. Длительное время злоумышленник скрывался на оккупированном Донбассе.
Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о своей противоправной деятельности в составе НВФ. В настоящее время мужчина находится дома и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности. Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 сторонника "ДНР", среди которых бывший майор милиции, задержаны в Донецкой области, - Аброськин. ФОТО
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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