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 "Денег не было. Мне сказали на блокпосту на кормежку можно заработать", - боевик из Славянска сдался СБУ. ВИДЕО

Житель Славянска (Донецкая область) воспользовался программой Службы безопасности Украины (СБУ) "Тебя ждут дома".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в 2014 году мужчина присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований (НВФ), стоял на блокпостах, проверял документы и автомобили граждан. Он быстро разочаровался в утопических идеях "Новороссии" и покинул боевиков. Длительное время злоумышленник скрывался на оккупированном Донбассе.

Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о своей противоправной деятельности в составе НВФ. В настоящее время мужчина находится дома и надеется на предусмотренное законодательством освобождение от уголовной ответственности.

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На кормёжку зарабатывал ? А как же кормящий Дамбац ?
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Хтось ще каже про їжу " кормежка " , люди добрі ?
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у свинособак всегда "кормежка", животные ведь
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Так может в ордло разрешить только китикет и пэдигри?
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"Денег не было. Мне сказали на блокпосту на кормежку можно заработать" А не спросили где он столько времени на кормёжку зарабатывал?
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Не окажется ли потом,что все эти сдавшиеся,высокообученными диверсантами ? Мало у нас взрывов повсюду ?
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Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Денег не было. Мне сказали на блокпосту на кормежку можно заработать", - боевик из Славянска сдался СБУ. ВИДЕО
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