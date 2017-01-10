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Все про:Львовщина (1253) памятник (1988) вандализм (309) Вятрович (53)

 Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ZАХID.NET

 Памятный знак, на котором были высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью, рассказал изданию первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамец. По его словам, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, представители СБУ и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения монумента и устанавливают причастных к акту вандализма.

Примечательно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января.
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Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.

"Памятник, открытый в 2005 году, стал не только данью памяти погибших в 1944 жителей села, но и символом участия третьих сил в разжигании конфликта между нашими народами. Ведь Гута Пеняцкая ― польское село, уничтоженное по приказу немецких оккупантов после провокации дислоцированного здесь отряда советских партизан, - написал в Фейсбуке Владимир Вятрович.

Он продолжил: "Действия вандалов на украинской территории не просто похожи на вандализма, который в течение последних месяцев мы наблюдали на украинских кладбищах в Польше. Они аналогичны и имеют ту же цель - разжигание войны памятников".

Напомним, в феврале 1944 года в Гуте Пеняцкой гитлеровские войска уничтожили все 172 дома и убили всех жителей (по разным подсчетам, от 500 до 800 человек, вместе с женщинами и детьми). Спастись удалось одному поляку, который сумел сбежать.

В польской литературе пропагандируется тезис об истреблении польского населенного пункта Гута Пеняцкая частью украинской дивизии "Галичина". Однако, по утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии.

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И в этом вся тупость русских свиней. Выдать осквернение памятника погибшим мирным жителям за проделки украинских националистов - это только кацапы до такого додуматься могли. Даже провокацию нормальную не смогли сделать, выродились чекисты совсем....
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Добре було б впіймати вандалів й повикручувати всі пальці на руках.. Щоб більше не хотілося..
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Про що діскутувати з моськовським тампаксом,нах.. в спам недолуге )))
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Это были не памятники , а истуканы сифилитику Членину . И не "на Украине" , а "в Украине" ... Опять тупая мордва палится , несмотря на то , что цепляет украинский флажок ...
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Статуэтки Членина это на памятники а говно. А говно всегда нужно убирать что бы было чисто.
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які, сраліним і члєнінам і іншій кацапомерзоті, та к то не пам'ятники.
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Кацапсинский почерк , и не покорежило их от рисования украинских символов , кто то заработал на малосемейку в Самаре .
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А если снег желтый , то щи получаюцца очень наваристые ...
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Откуда у вас столько разнообразной инфы, поделитесь источником, плииз!!!
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не вандалами, а провокаторами, рашистскими свинособаками или нашими продажными полицаями....
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Знов почали "дідовайєвалі" в гробах перевертати...
та залиште нахер цю тему .вже й так нічого не змінити!!!
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кацапи цього не розуміють, вони вважають, що історію можна переписувати так як їм треба.
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Вот тебе и работа нашей контрразведки, под самым носом, можно сказать. Ждем дисциплинарных взысканий. С нетерпением.
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СБУ это филиал ФСБ. Дискредитация Украины будет продолжаться. СБУ за что вы деньги получаете за предательство украинского народа?
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За кришевання та рейдерство-це теж робота і не погано оплачується )))
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Примечательно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января. Источник: http://censor.net.ua/n422653



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Ну так про взрывы домов на рассее тоже за сутки писали , обычная накладка , по российски рукожопость , должны были 9-го сделать но набухались .
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Армия генерала Антона Деникина завалила рюсских в 2 раза больше чем Гитлер
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видно мало завалила, раз по сей день эта мразь вылазит в самых разных странах и гадит всеми способами везде и всюду, устраивая провокации, теракты, войны...
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Нормально завалила , там весь генофонд вибили , лишилась шмизь яка ліпить півники з лайна .
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100pudov - rasjisti, tut i razsledovatj ne nado, ili zje ih podstrikateli, kstati vot primer iz toi zje seriji
Как стало известно порталу Delfi, представители общественных организаций, ухаживающих за братскими захоронениями жертв нацизма из Саласпилсского концлагеря на бывшем Гарнизонном кладбище, обнаружили следы неонацистского вандализма на могилах: вырванный из земли и затоптанный поминальный православный крест, разорванные памятные венки от послов России и Белоруссии, растоптанную могилу узников.Госполиция начала уголовный процесс в связи с осквернением захоронения российских солдат XIX века в Саласпилсском крае.
Очередную выходку вандалов уже осудил российский фонд "Историческая память". "Данная неонацистская выходка - наглядное свидетельство общественной атмосферы в Латвии, высшие власти которой призывают "склонить головы" перед эсэсовцами, официальные историки всеми силами стараются преуменьшить число жертв концлагеря Саласпилс
i vot cjto okazalos to posle razsledovanija


Латвийский негражданин Виталий Титов приговорен к восьми месяцам, российский гражданин Павел Войтов - к году тюремного заключения условно. Для них обоих установлен испытательный срок, суд обязал их участвовать в пробационных программах. Войтов и его родители должны выплатить потерпевшим компенсацию в размере более 3000 латов.


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вот это- не просто вандализм.Это-политическая диверсия.Властям необходимо строго разобраться и дать политическую оценку сотворившим,а судить по факту-диверсия.
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Осквернен не вандалами, а российскими гражданами. Это типичное отношение россиян к суверенитету других государств и к их героям, которые отдали жизнь за независимость своих государств. Русофашисто.
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Відносно громадянства обережніше,в Україні "споконвечного населения" більше ніж придостатньо)))))
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Я теж за те що не варто вигадувати велосіпед,а можливо запозичити досвід у інших ))))
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"Cui prodest"-Кому выгодно?
Единственно кому это выгодно-расейка.
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В Польше памятники украинцам "оскверняют", в Украине, - полякам... И "кому" это надо? Небольшой совет Патриотам, поймавшим таких "вандалов": не ведите их в полицию (все равно толку не будет). Просто проведите "экспресс-допрос с пристрастием", сделайте запись "чистосердечного признания" на носители, выложите их в интернет, а самих "фигурантов", - на гілляку!!! И поверьте, что после такого истинно Народного суда можно смело забыть о "вандалах", оскверняющих памятники погибшим воинам!!! Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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В Польше памятники украинцам "оскверняют", в Украине, - полякам... И "кому" это надо?

Чем дальше, тем больше подобные акции кремлевских провокаторов будут иметь строго обратный эффект. Слишком очевидна работа третьей силы. Это наоборот мобилизует людей к объединению против нее.
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Посмотри по соседним кабинетам , может кто то в командировке ?
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хуйло уже фсбешников переодетых в бандеровцев пустил бы шастать и резать, но не может найти смертников, чай не те времена , быстро выловят оборотней.
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Если на месте преступления еще и насрали,то точно россияне были.
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Примечательно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января

Кто бы сомневался, те же авторы что у свиньи со свастикой.
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Ну если первыми статьи появились на кацапских ресурсах, то что еще думать? Открывать уголовное дело нужно,этим трварям нужен конфликт между украинцами и поляками! Почему в таких местах не установлены видеокамеры? Сколько можно наступать на грабли?
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Помните перенос могилы солдат РКАА в Эстонии в апреле 2009 года? а вопли крыс кремлёвских на всех телеГоффноканалах РАБссии?...
тем не менее эстонцы торжественно и красиво перенесли останки воинов РККА на братскую могилу Военного кладбища за городом,с почестями...
Крысы Путлера обосрались тогда по полному тарифу...
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Nu tak eto u Baltijskih fosjizdom, oni zje ne po kanonam eto zdelali, vot jesli bi sravnjali s zemljoi i sverhu postroili torgovij centr i centr razvlicjenij - to ruskije dazje i slovom neupreknuli bi estoncev.
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Это делают проросийские питары для того что бы внести раскол в отношениях Украины и Польши. Это так же вмешательство в выборы США и хакерские провокации в ЕС. Росию нужно изолировать и планомерно расколоть на 40 республик.
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Sasha Sotnik ‏@sasha_sotnik 13 ч.13 часов назад
Путин знает, что на его банду никто с топорами не пойдет. Одичавшее мужичье начнет резать, грабить и поджигать... http://fb.me/8LXNeS1Nr
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world news Mustang ‏@rex_Zlo 13 ч.13 часов назад
Слушал Радио России - натовский сапог топчет землю у границ россии - подлецы, хотят с нами войны... мы им напомним 45 год.
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Українці ніколи не намалюють логотип СС разом з українськими символами . Очевидно ,що це провокація рашистської агентури або "туристичної" групи.
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Сделать новый крест, затем пригласить делегацию Сейма, и провести церемонию установления.
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Навіть можна не сумніватись хто проплатив цю акцію. Адже першою цю новину ЧОМУСЬ надрукувала РОСІЙСЬКА газета.
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Все эти подлости путиноидов бесперспективны. Украина пытается строить в первую очередь цивилизованное, демократическое государство - Мир это понял, поэтому и поддержал. А эти ГэБэшники живут какими то анахронизмами - все пытаются застарелые обиды разжечь.
Агонизируют п@длы...
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Кацапам руки оторвать, за сколько лет фсб ничего нового не изобрело и на большее не способно.
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Суд Гулбенского района вынес решение по уголовному делу об осквернении кладбища, приговорив 17-летних Агриту Морозу и Евгения Федотова к условным наказаниям сроком на один год с испытательным сроком полгода - familiji kako takije, dumaite latisjei, nu plin, a vedj oskvernenije mogil u ruskih v genah, sjto tut podelatj, dajot fosjizdi im po godu uslovno i potom uzje pecjatj o sudimosti na zjiznj.
Молодые люди на кладбище сломали кресты, разорили могилы, перевернули и сломали скамейки, портили памятники и цветы на могилах. Дело было возбуждено по ч.2 ст.228 Уголовного закона об осквернении могил, если оно совершено повторно или в группе по предварительной договоренности. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет или штраф в размере до 150 минимальных зарплат.
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Еще и наши национальные цвета на месте преступления намалевали.
Попытка нас подставить очевидна.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПамятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО
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