 Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Памятный знак, на котором были высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью, рассказал изданию первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамец. По его словам, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, представители СБУ и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения монумента и устанавливают причастных к акту вандализма.



Примечательно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января.

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