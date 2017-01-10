 Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Памятный знак, на котором были высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью, рассказал изданию первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамец. По его словам, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, представители СБУ и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения монумента и устанавливают причастных к акту вандализма.
Примечательно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января.
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Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.
"Памятник, открытый в 2005 году, стал не только данью памяти погибших в 1944 жителей села, но и символом участия третьих сил в разжигании конфликта между нашими народами. Ведь Гута Пеняцкая ― польское село, уничтоженное по приказу немецких оккупантов после провокации дислоцированного здесь отряда советских партизан, - написал в Фейсбуке Владимир Вятрович.
Он продолжил: "Действия вандалов на украинской территории не просто похожи на вандализма, который в течение последних месяцев мы наблюдали на украинских кладбищах в Польше. Они аналогичны и имеют ту же цель - разжигание войны памятников".
Напомним, в феврале 1944 года в Гуте Пеняцкой гитлеровские войска уничтожили все 172 дома и убили всех жителей (по разным подсчетам, от 500 до 800 человек, вместе с женщинами и детьми). Спастись удалось одному поляку, который сумел сбежать.
В польской литературе пропагандируется тезис об истреблении польского населенного пункта Гута Пеняцкая частью украинской дивизии "Галичина". Однако, по утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виновные в осквернении могил воинов УПА в Польше так и не найдены
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та залиште нахер цю тему .вже й так нічого не змінити!!!
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Как стало известно порталу Delfi, представители общественных организаций, ухаживающих за братскими захоронениями жертв нацизма из Саласпилсского концлагеря на бывшем Гарнизонном кладбище, обнаружили следы неонацистского вандализма на могилах: вырванный из земли и затоптанный поминальный православный крест, разорванные памятные венки от послов России и Белоруссии, растоптанную могилу узников.Госполиция начала уголовный процесс в связи с осквернением захоронения российских солдат XIX века в Саласпилсском крае.
Очередную выходку вандалов уже осудил российский фонд "Историческая память". "Данная неонацистская выходка - наглядное свидетельство общественной атмосферы в Латвии, высшие власти которой призывают "склонить головы" перед эсэсовцами, официальные историки всеми силами стараются преуменьшить число жертв концлагеря Саласпилс
i vot cjto okazalos to posle razsledovanija
Латвийский негражданин Виталий Титов приговорен к восьми месяцам, российский гражданин Павел Войтов - к году тюремного заключения условно. Для них обоих установлен испытательный срок, суд обязал их участвовать в пробационных программах. Войтов и его родители должны выплатить потерпевшим компенсацию в размере более 3000 латов.
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Сьогодні біля Маріуполя, на ранковій зарядці.
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Единственно кому это выгодно-расейка.
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....не упокоится никак, болезный.
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Чем дальше, тем больше подобные акции кремлевских провокаторов будут иметь строго обратный эффект. Слишком очевидна работа третьей силы. Это наоборот мобилизует людей к объединению против нее.
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Кто бы сомневался, те же авторы что у свиньи со свастикой.
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тем не менее эстонцы торжественно и красиво перенесли останки воинов РККА на братскую могилу Военного кладбища за городом,с почестями...
Крысы Путлера обосрались тогда по полному тарифу...
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Путин знает, что на его банду никто с топорами не пойдет. Одичавшее мужичье начнет резать, грабить и поджигать... http://fb.me/8LXNeS1Nr
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Слушал Радио России - натовский сапог топчет землю у границ россии - подлецы, хотят с нами войны... мы им напомним 45 год.
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Агонизируют п@длы...
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Молодые люди на кладбище сломали кресты, разорили могилы, перевернули и сломали скамейки, портили памятники и цветы на могилах. Дело было возбуждено по ч.2 ст.228 Уголовного закона об осквернении могил, если оно совершено повторно или в группе по предварительной договоренности. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет или штраф в размере до 150 минимальных зарплат.
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Попытка нас подставить очевидна.
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