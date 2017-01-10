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 "Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО

По словам украинских воинов, российское оружие попадает в руки боевиков в коробках из-под конфет и печенья из путинских "гумконвоив"

Зима - врагу не помеха. Российские оккупационные войска не прекращают обстрелов, а когда передовую покрывают туманы, еще и диверсантов пытаются засылать. Об этом сообщает "5 канал" в репортаже с передовой, передает Цензор.НЕТ.



Сейчас оккупанты ведут обстрелы из 31-го блокпоста. По минским соглашениям, он должен был быть украинским, однако в результате боевых действий начале 2015 года его захватили наемники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО

По словам армейцев, относительно спокойно в Крымском прошла только новогодняя ночь. После этого обстрелы возобновились. Украинские защитники четко видят в оптику, что боевики воюют под флагом так называемого "Донского казачества". Впрочем, они убеждены, что во враждебных рядах - кадровые российские военные.

Присутствие россиян подтверждает и враждебное оружие, которое регулярно подвозят в так называемых "гумконвоях".

"Винтовки у них хорошие - из Российской Федерации, с глушителем. Бьют на расстоянии в 2-2,1 километра... Их подвозят в коробках из-под конфет и сладостей, из-под вафель и печенья", - рассказывает военнослужащий ВСУ Инженер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО

За 31-м блокпостом - поселок Фрунзе. Воины рассказывают, туда боевикам постоянно доставляют новую технику по железной дороге.
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Російський танкіст випадково "злив" своїх на Донбасі

09-01-17 23:07
Znaj.ua
У мережі з'явилася інформація про групу російських військових 17-ї окремої мотострілкової бригади, які брали участь у бойових діях на Донбасі.
Дані опублікували на своєму сайті волонтери міжнародного співтовариства Inform Napalm.
Головним джерелом інформації став танкіст Абдулхакім Назаров. Вивчивши профіль Назарова волонтери ідентифікували його товаришів по службі у Чечні - також "ветеранів" Донбасу з танкового батальйону 17-ї мотострілецької бригади.
Таким чином волонтери знайшли докази незаконного перебування на території України та участі у воні на Донбасі 10 російських військових.
Серед них: Абдулхакім Назаров, Євген Рассадін, Дмитро Головінов, Стас Фатехов, Зульфар Галлямов, Юрій Овсянніков, Валерій Голобородкін, Олексій Богданов, Сергій Колчін, Сергій Бєляков.
Відзначається, що танкісти 17-ї омсбр збройних сил Росії - учасники російського вторгнення в Україну восени 2014 року.
https://nnovosti.info/news/rosijskij_tankist_vipadkovo_zliv_svojih_na_donbasi-13482.html
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Значить платять якісь податки в Україні ? А фотка не фейкова часом ?
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Зверху наклейка додаткова."Товари з Російської федерації".
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Та вертите как хотите,хоть отдирайте,но так оно есть
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продав би вже цю кацапську фабрику, шоб ніхто не зайобував! і тролів ху.ла було б вже меньше
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прилепил бумажку сверху и сфоткал. пропагандон 1-го уровня
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По какой причине отключили комментарии к новости на Цензоре?
Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора



Если Цензор разместил эту новость, значит должен быть открытым форум для пользователей



Может, на этот ресурс тоже поступило указание из Киева "не мочить мудака"?
Надеюсь, что есть другие объяснения...


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малютку жалко, всего 8 месяцев. нападут рашисткие мрази, а в семье и так горе
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мочкуйте клятих виродкiв,расiянських мух-окупантiв....шоб хуйло путен подох як муха....з його стадом...
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Но стороне боевиков воют женщины снайперы, ведь существует
антиснайперские системы! Не ужели так сложно закупить?
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По 10 штук в каждой коробке. Травка забористая😁.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО
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