 "Винтовки у них из РФ. Подвозят их в коробках из-под сладостей в гумконвоях", - украинские воины об обстановке на луганском направлении. ВИДЕО

Зима - врагу не помеха. Российские оккупационные войска не прекращают обстрелов, а когда передовую покрывают туманы, еще и диверсантов пытаются засылать. Об этом сообщает "5 канал" в репортаже с передовой, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас оккупанты ведут обстрелы из 31-го блокпоста. По минским соглашениям, он должен был быть украинским, однако в результате боевых действий начале 2015 года его захватили наемники.
По словам армейцев, относительно спокойно в Крымском прошла только новогодняя ночь. После этого обстрелы возобновились. Украинские защитники четко видят в оптику, что боевики воюют под флагом так называемого "Донского казачества". Впрочем, они убеждены, что во враждебных рядах - кадровые российские военные.
Присутствие россиян подтверждает и враждебное оружие, которое регулярно подвозят в так называемых "гумконвоях".
"Винтовки у них хорошие - из Российской Федерации, с глушителем. Бьют на расстоянии в 2-2,1 километра... Их подвозят в коробках из-под конфет и сладостей, из-под вафель и печенья", - рассказывает военнослужащий ВСУ Инженер.
За 31-м блокпостом - поселок Фрунзе. Воины рассказывают, туда боевикам постоянно доставляют новую технику по железной дороге.
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09-01-17 23:07
Znaj.ua
У мережі з'явилася інформація про групу російських військових 17-ї окремої мотострілкової бригади, які брали участь у бойових діях на Донбасі.
Дані опублікували на своєму сайті волонтери міжнародного співтовариства Inform Napalm.
Головним джерелом інформації став танкіст Абдулхакім Назаров. Вивчивши профіль Назарова волонтери ідентифікували його товаришів по службі у Чечні - також "ветеранів" Донбасу з танкового батальйону 17-ї мотострілецької бригади.
Таким чином волонтери знайшли докази незаконного перебування на території України та участі у воні на Донбасі 10 російських військових.
Серед них: Абдулхакім Назаров, Євген Рассадін, Дмитро Головінов, Стас Фатехов, Зульфар Галлямов, Юрій Овсянніков, Валерій Голобородкін, Олексій Богданов, Сергій Колчін, Сергій Бєляков.
Відзначається, що танкісти 17-ї омсбр збройних сил Росії - учасники російського вторгнення в Україну восени 2014 року.
https://nnovosti.info/news/rosijskij_tankist_vipadkovo_zliv_svojih_na_donbasi-13482.html
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Брат поэта Полежаки с 8-месячной дочкой погибли в ДТП с участием пьяного мажора
Если Цензор разместил эту новость, значит должен быть открытым форум для пользователей
Может, на этот ресурс тоже поступило указание из Киева "не мочить мудака"?
Надеюсь, что есть другие объяснения...
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антиснайперские системы! Не ужели так сложно закупить?
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