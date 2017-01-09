EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, За рубежом
  16510  181
Материалы по теме:
Все про:война (2736) Крым (17899) Путин (20581) Донбасс (11768) Яшин (16)

 "Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО

Российский оппозиционер, заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин презентовал доклад "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины.

Об этом Яшин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась. На территории Донбасса иногда стреляют, но мирные соглашения худо-бедно заключены и война осталась позади. На самом деле, война продолжается - причем не только на территориях, оккупированных боевиками, но и в самом Киеве. Путин прилагает большие усилия, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля. Для этого он использует методы "гибридной агрессии" - пропаганду, провокации, коррумпирование местных политиков", - рассказал оппозиционер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "По деяниям "единоросов" можно изучать уголовный кодекс", - российский оппозиционер Яшин представил доклад о связях партии "Единая Россия" с криминалитетом. ВИДЕО

"Ключевым союзником в Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича. Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо - чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков. Всё это не шутки. Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире. Нашу страну стали воспринимать как агрессивную и непредсказуемую державу, от которой постоянно стоит ждать угроз. Такие страны, как показывает история, часто плохо заканчивают - если их невменяемых лидеров вовремя не остановить (причем остановить должен сам народ России - это в наших общих интересах). За время новогодних праздников я подготовил аналитический обзор, посвященный "гибридной агрессии" Путина, с помощью которой он пытается прибрать к рукам Украину. Почитайте", - подчеркнул Яшин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Риск межгосударственных конфликтов возрастает, - разведка США



Видео: Sota.Vision
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Ключевым союзником в Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича. Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос...." интересно, кого это он имеет ввиду? може основателя Партии Регионов? или хозяина кондфабрики в соседней стране?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
архитектора роддома, где родился Янукович, он имел ввиду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Mason Lemberg добавил 2 новых фото.
18 ч ·

Я вже написав овердохріна постів про те, що єдиною можливістю вижити в ситуації коли ти маєш справу підступним маньяком, який прагне тебе знищити - є втрата ілюзії, що маньяк є нормальною людиною тим паче твоїм другом.

Говорю про це весь час, всі погоджуються, а потім опа і в моїй стрічці знову всякі бєлковські, бабченки, ганапольські і прочєє г-но.

Сьогодні притягнули в стрічку якогось пі-ра, котрий "нєзавісімий журналіст" з території собак і свиней, але "він дуже любить Україну і не навидить рф", водночас вивідує якусь інфу про українських блогерів і намагається розказувати, що ті хто його запідозрить параноїки.
І знову мої сердобольні читачі, забувши про всі правила виживання в ситуації коли на тебе полює маньяк, кинулись вобійми маньяку (лайкати обгніматись)...

Шановні мої, я знаю, що солодкі слова і емпатія роблять свою справу, але є така штука, яка називається математика. І математика наука точна, шмарклів і сентиментів не терпить.

Тому я вирішив вам показати, що думає математика про ваші марення про "незавісімих журналістів, котрі люблять Україну і ненавидять рф"
1) для того, щоб були назалежні журналісти - потрібні незалежні ЗМІ. Інакше вони нікому нафіг не потрібні зі своєю "правдою" і "незалежністю"
2) людина має бути незалежною і хотіти цього
3) цей незалежний журналіст з території свиней і собак має ненавидіти цю території і любити Україну.

А тепер (на скрінах) ваші відповіді на ці запитання. Відповіді, які позбавлені шмарклів і сентиментів до конкретних індивідумів під впливом їх постів.
- ймовірність того, що є незалежні змі ви оцінили як 3%
- наявність незалежних журналістів - 18%
- ймовірність любові до України - 13%
А тепер загальна ймовірність поєднання всіх 3 аспектів в 1 особі:
Р = 0,03* 0,18* 0,13 = 0,000702 = 0,07%

Ваші ж відповіді (моїх читачів) кажуть, що ймовірність того, що серед журналістів рф ви зустрінете незалежного патріота України становить 0,07%.

То якого хрєна ви тягнете мені в стрічку оцих клоунів, які явно переграють в своїй "любові" і "незалежності", тим самим повсяк час доводячи вам, що математика наука точна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ключевым союзником в Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича.Источник: http://censor.net.ua/v422612 - 100%
 показать весь комментарий
Ответить
 
до овоща ж ни одного алегарха не было вплетено...

ты там в районе савецкага саюза поищи по поводу донецкой гостиницы Люкс...

алегархи украинские - они разные
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это детали. Смысл чётко разжёван, но лишнехромасомные и в таком упрощённом виде не усвоят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не так страшен путька,как наши безголовые депутаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
какой ты бесстрашный !
а какого депутата выбрал лично ты?

Милонова или Плотницкого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рассея сильна, особенно в гибридных двигателях, с большими трудностями, но всётаки наши разработчики сфотографировали 2107 с гибридными технологиями - теперь мы знаем русскый ноухау в машиностроение - перспективная модель


 показать весь комментарий
Ответить
 
 

Опрос на крупном арабском паблике
Как вы относитесь к убийству российского посла в Турции?
1. Преступление 😡
2. Героям слава.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
небезпека не тільки від олігархів, а й від пророссійських бабульок що дежурять в підїізді, водіїв що слухають російський кримінальний шансон, гастербайтерів що продовжують їздити в росію, та всіх тих хто не хоче жити цивілізовано та поважати один одного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже человек вообще не в курсе местных событий..
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот беларускый поц очень уж хитёр - интересно, сколько европеицов не прочитав условия попаидётса на удочку:

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 января, подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, и еще 41 государство, в числе которых США, Япония и Бразилия. Для нахождения на территории Беларуси без визы необходимо иметь действительный паспорт, действующий в Беларуси страховой полис на сумму не менее 10 000 евро - белорусские страховщики подтирает руки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"страховой полис на сумму не менее 10 000 евро" будет стоить 10-20 баксов!
так что "скандалы, интриги, расследования" у вас не получились
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аха, я же писал - хитрый поц - а о чём ты подумал, кстати - мошеничество остаётса мошеничеством, вопрос только в обёмах, вот же, некоторые хакеры крали с валютного курса вобше только с третей цыфры после запятой, но это серовно считалос нарушением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты так пишешь, буд-то все так и ломились в ту несчастную беларусь, и только необходимость получить визу их сдерживала от удовольствия лицезреть этот совок!
чё ты хотел сказать-то своим первым мессиджом? что картоха заработает на страховках от ринувшей толпы туристов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Человек открытым текстом говорит о том, что конфронтация России со всем окружающим миром противоречит национальным интересам России.
Путин, конечно, же пытается изменить вектор патриотического движения, накладывая на него фразы "границы России нигде не заканчиваются".
По большому счету, путин совершает преступления против своего собственного народа.
И, если у путина все получится, мы будем наблюдать "пьяных патриотов, с медведем, с балалайкой".
 показать весь комментарий
Ответить
 
и что характерно---чем сильнее Пупин пытается дестабилизировать УКРАИНУ,тем сильнее валится мордор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бабы выдели, ещё в прошлом году, кстати, а вот фотки чёрной пантеры нема, вот и хорошо, умеет всётаки маскироватса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Stryker'ы гармонично вписываются в антураж наших городов! Красота!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще 16 декабря Приватбанк работал нормально, выполнял все обязательства по депозитам, погашал рефинансирование, имел прибыл в 600 миллионов. Летом 2016-го прошел аудит от PwC, все было нормально. А потом Гонтарева с потолка решила, что крупные объекты имеют в качестве залога стоимость 0 (ноль). Это означает, что Гонтарева с Порошенко решили, что украинцы должны жить в дерьме, ни один банк теперь не профинансирует инфраструктурные проекты типа метро, водоканала и т.д. В качестве залога по мнению лучшего банкира вселенной может выступать только мелочь - машины, квартиры, телевизоры, а вот новый завод -нет. Приват, в отличие от Порошенко, много потерял в Крыму, России, на Донбассе, нормальный НБУ должен был поддержать, но Гонтарева с Порошенко специально распускали слухи и раскачивали лодку. Т.е. банк тупо отжали. Потом в него вольют бюджетные миллиарды и продадут незадорого. Все мы знаем, кому.

Порошенко уничтожил Коломойского, единственного, благодаря которому Путин не в Киеве. А Ахметов, Пинчук, разнообразные Фирташи, Левочкины, Бойки лучшие друзья и которые прочно возвращаются во власть. Совпадение? Не думаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Йа, йа! Гуд медодичка, гуд! Рубли любишь? Ню, ню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- За что борется Путин?
- За мир и госбезопасность во всем мире!
(Советская классика).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Сутулый" и "Коряга" к походу на киев готовы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То,что путька желает Украине,пускай в раше во сто раз больше сбудется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яшин из той категории молодых теоретиков, что отлично учились по "учебникам", написанным в духе современной идеологии и догматики современного транснационального капитала крупных монополий, а нужно было уделять внимание историческим фактам и их беспристрастному анализу вне зависимости от собственных корней, личной заинтересованности и предпочтений. Правда, она всегда "непричёсанная", не вписывается в искусственные рамки мнений и парадигмы людей, называющих себя "историками". Поэтому его выводам не стоит уделять особого внимания, а заблуждения по поводу "русского народа" (несуществующем мифическом образовании), который "должен остановить" просто по юношески наивны. Говорит он в целом красиво и логично, текущие цели определяет вообщем-то верно, но в принципиальных и базовых вопросах подвержен общим заблуждениям и догмам. Современную ситуацию ни в коем случае нельзя рассматривать как обособленную, причины и условия зрели на протяжение многих веков, поэтому невозможно говорить о каком-то гипотетическом и абстрактном "народе" (как по учебнику), нужно увидеть конкретное население коварной и хищнической империи, его менталитет, наследственность и парадигму, а вот здесь большие пробелы в незнание страны, в которой он сам проживает, то ли намеренное психологическое (отождествления себя с этой мифической общностью) не даёт объективно (по косточкам) разложить на составляющие, то ли по причине пробелов в знаний и личном опыте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://replyua.net/news/regiony-ukraine/donetzk/51469-rossiyskiy-voennyy-iz-pulemeta-rasstrelyal-boevika-dnr.html

НОВОСТИ УКРАИНЫ / НОВОСТИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ / ДОНЕЦК СЕГОДНЯ, 20:31 АНДРЕЙ КЛИМЕНКО 0

Вчера, 8 января 2017 года на оккупированных пророссийскими боевиками землях украинского Донбасса произошло чрезвычайное происшествие - российский кадровый военнослужащий из огнестрельного оружия расстрелял террориста, входящего в состав самопровозглашенной «ДНР». Как отметили в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украинского государства, причиной тому стал отказ боевика выполнять приказ бойца ВС РФ.

Как сообщает replyua.net, в сообщении ГУР говорится: «Командующий подразделением третьего батальона одиннадцатого отдельного мотополка (Макеевка) первого армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации из пулемета крупного калибра открыл огонь в упор по своему подчиненному. Причиной тому стал отказ осуществить указание относительно подготовки группы к диверсионным разведдействиям на линии разведения сторон».

Примечательно, что факт расстрела всячески пытаются скрыть, представляя его как результат неосторожного поведения с огнестрельным вооружением. Насколько известно, ранее в украинской разведке уже сообщали, что террористы самопровозглашенных псевдореспублик отказываются служить и оставляют самовольно боевые позиции из-за больших потерь в боях под Светлодарском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Командующий подразделением третьего батальона ... А куда смотрел Главнокомандующий подразделением третьего батальона??? У них должна быть должность у Захерченко - Ебламикомандующий!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не отвлекайся.....работай. пуйло тебя похвалит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
твари-предатели.... их никогда не забывать, ни перебежчиков, ни полицаев, ни предателей.... это не нормальные люди и никому они не нужны, ни тем ради кого предали, ни тем кого предали...

предатели - это навсегда.... если это будем забывать - будет литья наша кровь и кровь наших детей!...
https://www.youtube.com/watch?v=nj82S85CVNY
 показать весь комментарий
Ответить
 
13 хвилин тому

В Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая то паРашинская иллюзия.. что то после боЯРОШника отошел и СМИ долго не видел новость открыл..
 показать весь комментарий
Ответить
 
.Кремль работает над продвижением темы примирения... Тут для нас стратегия одна - гигиена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас тут своих всепропальщиков валом. Зачем нам еще импортных пихают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если кацап не призывает бомбить за русский мир, морозить хохлов и не кричит крымнаш - потыкайте его палочкой походу он здох.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Украинцы в соцсетях пишут про Порошенко. Эта ситуация в Украине не редкость и многие наблюдали лично. Достоинство осталось в 2014г..." А далі історія від анонімного "співчутливого громадянина", який ненавидить Порошенка!!!1 тому що бачив як дєд купляв таблетки поштучно.
Після вчетверте побаченої історії про те, як "співчутливі громадяни" переживають за дєда і бабку в аптеці, важко сприймати це інакше ніж системні вкиди.
Крім того власник аккаунту Ray_net_ua виявився тупішим ніж я міг подумати і на зауваження, що "таблєтки поштучно" це те ж саме, що "розпятий мальчік" відреагував твітом про обніщаніє і таблєтки поштучно.
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/818139731611492354
"Порошенкоботы - это люди?
Вот так реагирует порошенкобот на твит, о том как нищие пенсионеры Украины покупают таблетки поштучно."
І що це означає? Це означає, що або власник аккаунту Ray_net_ua (UA) ніколи в своєму житті не купляв і не бачив ліків, які купляли інші або ж він не має нічого спільного з Україною.
Ось так ось легко і просто спалився ольгинський аккаунт, котрий позиціонував себе як сайт "професійного аналізу новин", котрий читають, розповсюджують і ДОВІРЯЮТЬ якому багато українців - більше 3000 підписників.
А якщо до цієї всієї історії про "співчутливих громадян", які спостерігали надругатєльство Порошенка в аптеках згадати срачі навколо МОЗ і Супрун, які інспірував друг гобліна, які підтримав медведчук і риги всіх мастей, то картина набуває ще цікавіших обрисів.
====
А тепер найголовніше:
Я детально розписав цю всю історію про те, як спалився ольгинський акк не для того, щоб ви сказали - "мене нема в твітері", "я не дивлюсь телевізор", "я його забанив".
Бо те, що ви не дивитесь 112 чи кісєльова чи забанили оце чмо - не означає, що проблеми не існує, це лиш означає, що ви від неї відгородились.
Для Вас, як 1/40 000 000 - це правильне рішення, але для Вас, як для громадянина - це занадто мало. Ситуація вимагає від кожного з нас реагування. Бо ми маємо той випадок, коли ворожа пропаганда руками наших співгромадян намагається досягнути своєї мети.
Причому, що робиться це все не "тупо" як дехто думає. Грають на тонких і чутливих темах. Але й різниця між ними і українцями, які теж мають причини обурюватись, теж очевидна - вони нам не пропонують нічого крім агресії -> бунтів -> крові -> хаосу -> малоросії.
А біда нашої країни в тому, що отакі "псевдопатріотичні експерти" встигли налаштувати багатьох прихильників простих рішень в необхідності такого шляху, забувши розповісти їм, що в кінці на них чекає голодомор/холодомор в малоросії. І завдання кожного, кому не байдужа доля своєї країни, не просто усунутись від проблеми ворожої пропаганди і її впливу на інших, а хоча б щось робити, щоб цей вплив зменшити.
При цьому я нікого не закликаю захищати владу. Захищайте хоча б свою країну. А для цього треба почати відрязняти своїх і чужих і не слухати те, що тобі кажуть чужі, замасковані під своїх.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция взрыв военнослужащие Госпогранслужба ГСЧС Донбасс задержание Киев Крым морозы Нацполиция непогода обстрел погода пограничники пожар ранение Россия смерть снегопад Сумы США теракт Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти