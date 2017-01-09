 "Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО

Об этом Яшин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась. На территории Донбасса иногда стреляют, но мирные соглашения худо-бедно заключены и война осталась позади. На самом деле, война продолжается - причем не только на территориях, оккупированных боевиками, но и в самом Киеве. Путин прилагает большие усилия, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля. Для этого он использует методы "гибридной агрессии" - пропаганду, провокации, коррумпирование местных политиков", - рассказал оппозиционер.
"Ключевым союзником в Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича. Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо - чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков. Всё это не шутки. Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире. Нашу страну стали воспринимать как агрессивную и непредсказуемую державу, от которой постоянно стоит ждать угроз. Такие страны, как показывает история, часто плохо заканчивают - если их невменяемых лидеров вовремя не остановить (причем остановить должен сам народ России - это в наших общих интересах). За время новогодних праздников я подготовил аналитический обзор, посвященный "гибридной агрессии" Путина, с помощью которой он пытается прибрать к рукам Украину. Почитайте", - подчеркнул Яшин.
Видео: Sota.Vision
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18 ч ·
Я вже написав овердохріна постів про те, що єдиною можливістю вижити в ситуації коли ти маєш справу підступним маньяком, який прагне тебе знищити - є втрата ілюзії, що маньяк є нормальною людиною тим паче твоїм другом.
Говорю про це весь час, всі погоджуються, а потім опа і в моїй стрічці знову всякі бєлковські, бабченки, ганапольські і прочєє г-но.
Сьогодні притягнули в стрічку якогось пі-ра, котрий "нєзавісімий журналіст" з території собак і свиней, але "він дуже любить Україну і не навидить рф", водночас вивідує якусь інфу про українських блогерів і намагається розказувати, що ті хто його запідозрить параноїки.
І знову мої сердобольні читачі, забувши про всі правила виживання в ситуації коли на тебе полює маньяк, кинулись вобійми маньяку (лайкати обгніматись)...
Шановні мої, я знаю, що солодкі слова і емпатія роблять свою справу, але є така штука, яка називається математика. І математика наука точна, шмарклів і сентиментів не терпить.
Тому я вирішив вам показати, що думає математика про ваші марення про "незавісімих журналістів, котрі люблять Україну і ненавидять рф"
1) для того, щоб були назалежні журналісти - потрібні незалежні ЗМІ. Інакше вони нікому нафіг не потрібні зі своєю "правдою" і "незалежністю"
2) людина має бути незалежною і хотіти цього
3) цей незалежний журналіст з території свиней і собак має ненавидіти цю території і любити Україну.
А тепер (на скрінах) ваші відповіді на ці запитання. Відповіді, які позбавлені шмарклів і сентиментів до конкретних індивідумів під впливом їх постів.
- ймовірність того, що є незалежні змі ви оцінили як 3%
- наявність незалежних журналістів - 18%
- ймовірність любові до України - 13%
А тепер загальна ймовірність поєднання всіх 3 аспектів в 1 особі:
Р = 0,03* 0,18* 0,13 = 0,000702 = 0,07%
Ваші ж відповіді (моїх читачів) кажуть, що ймовірність того, що серед журналістів рф ви зустрінете незалежного патріота України становить 0,07%.
То якого хрєна ви тягнете мені в стрічку оцих клоунів, які явно переграють в своїй "любові" і "незалежності", тим самим повсяк час доводячи вам, що математика наука точна?
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ты там в районе савецкага саюза поищи по поводу донецкой гостиницы Люкс...
алегархи украинские - они разные
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а какого депутата выбрал лично ты?
Милонова или Плотницкого?
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Опрос на крупном арабском паблике
Как вы относитесь к убийству российского посла в Турции?
1. Преступление 😡
2. Героям слава.
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Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 9 января, подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан
Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, и еще 41 государство, в числе которых США, Япония и Бразилия. Для нахождения на территории Беларуси без визы необходимо иметь действительный паспорт, действующий в Беларуси страховой полис на сумму не менее 10 000 евро - белорусские страховщики подтирает руки.
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так что "скандалы, интриги, расследования" у вас не получились
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чё ты хотел сказать-то своим первым мессиджом? что картоха заработает на страховках от ринувшей толпы туристов?
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Путин, конечно, же пытается изменить вектор патриотического движения, накладывая на него фразы "границы России нигде не заканчиваются".
По большому счету, путин совершает преступления против своего собственного народа.
И, если у путина все получится, мы будем наблюдать "пьяных патриотов, с медведем, с балалайкой".
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.....
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http://www.4freerussia.org/wp-content/uploads/2017/01/russian_agression_ru_small.pdf
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Daniel Rodriguez32 хв. · Мариуполь.
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Порошенко уничтожил Коломойского, единственного, благодаря которому Путин не в Киеве. А Ахметов, Пинчук, разнообразные Фирташи, Левочкины, Бойки лучшие друзья и которые прочно возвращаются во власть. Совпадение? Не думаю
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- За мир и госбезопасность во всем мире!
(Советская классика).
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Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
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НОВОСТИ УКРАИНЫ / НОВОСТИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ / ДОНЕЦК СЕГОДНЯ, 20:31 АНДРЕЙ КЛИМЕНКО 0
Вчера, 8 января 2017 года на оккупированных пророссийскими боевиками землях украинского Донбасса произошло чрезвычайное происшествие - российский кадровый военнослужащий из огнестрельного оружия расстрелял террориста, входящего в состав самопровозглашенной «ДНР». Как отметили в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украинского государства, причиной тому стал отказ боевика выполнять приказ бойца ВС РФ.
Как сообщает replyua.net, в сообщении ГУР говорится: «Командующий подразделением третьего батальона одиннадцатого отдельного мотополка (Макеевка) первого армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации из пулемета крупного калибра открыл огонь в упор по своему подчиненному. Причиной тому стал отказ осуществить указание относительно подготовки группы к диверсионным разведдействиям на линии разведения сторон».
Примечательно, что факт расстрела всячески пытаются скрыть, представляя его как результат неосторожного поведения с огнестрельным вооружением. Насколько известно, ранее в украинской разведке уже сообщали, что террористы самопровозглашенных псевдореспублик отказываются служить и оставляют самовольно боевые позиции из-за больших потерь в боях под Светлодарском.
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В Афинах умер российский консул
UTRO.RU
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предатели - это навсегда.... если это будем забывать - будет литья наша кровь и кровь наших детей!...
https://www.youtube.com/watch?v=nj82S85CVNY
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В Афинах скончался 55-летний российский консул Андрей Маланин
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Після вчетверте побаченої історії про те, як "співчутливі громадяни" переживають за дєда і бабку в аптеці, важко сприймати це інакше ніж системні вкиди.
Крім того власник аккаунту Ray_net_ua виявився тупішим ніж я міг подумати і на зауваження, що "таблєтки поштучно" це те ж саме, що "розпятий мальчік" відреагував твітом про обніщаніє і таблєтки поштучно.
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/818139731611492354
"Порошенкоботы - это люди?
Вот так реагирует порошенкобот на твит, о том как нищие пенсионеры Украины покупают таблетки поштучно."
І що це означає? Це означає, що або власник аккаунту Ray_net_ua (UA) ніколи в своєму житті не купляв і не бачив ліків, які купляли інші або ж він не має нічого спільного з Україною.
Ось так ось легко і просто спалився ольгинський аккаунт, котрий позиціонував себе як сайт "професійного аналізу новин", котрий читають, розповсюджують і ДОВІРЯЮТЬ якому багато українців - більше 3000 підписників.
А якщо до цієї всієї історії про "співчутливих громадян", які спостерігали надругатєльство Порошенка в аптеках згадати срачі навколо МОЗ і Супрун, які інспірував друг гобліна, які підтримав медведчук і риги всіх мастей, то картина набуває ще цікавіших обрисів.
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А тепер найголовніше:
Я детально розписав цю всю історію про те, як спалився ольгинський акк не для того, щоб ви сказали - "мене нема в твітері", "я не дивлюсь телевізор", "я його забанив".
Бо те, що ви не дивитесь 112 чи кісєльова чи забанили оце чмо - не означає, що проблеми не існує, це лиш означає, що ви від неї відгородились.
Для Вас, як 1/40 000 000 - це правильне рішення, але для Вас, як для громадянина - це занадто мало. Ситуація вимагає від кожного з нас реагування. Бо ми маємо той випадок, коли ворожа пропаганда руками наших співгромадян намагається досягнути своєї мети.
Причому, що робиться це все не "тупо" як дехто думає. Грають на тонких і чутливих темах. Але й різниця між ними і українцями, які теж мають причини обурюватись, теж очевидна - вони нам не пропонують нічого крім агресії -> бунтів -> крові -> хаосу -> малоросії.
А біда нашої країни в тому, що отакі "псевдопатріотичні експерти" встигли налаштувати багатьох прихильників простих рішень в необхідності такого шляху, забувши розповісти їм, що в кінці на них чекає голодомор/холодомор в малоросії. І завдання кожного, кому не байдужа доля своєї країни, не просто усунутись від проблеми ворожої пропаганди і її впливу на інших, а хоча б щось робити, щоб цей вплив зменшити.
При цьому я нікого не закликаю захищати владу. Захищайте хоча б свою країну. А для цього треба почати відрязняти своїх і чужих і не слухати те, що тобі кажуть чужі, замасковані під своїх.
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