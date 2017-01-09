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 "Зайчики-разведчики" с розовыми ушками расстреливают "волка-карателя" из автоматов и РПГ - "рождественская сказка" для детей от боевиков "ДНР". ВИДЕО

Боевики "ДНР" опубликовали видео, созданной ими "рождественской сказки" для детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет сказки боевиков рассказывает о том, как "зайчики-разведчики" спасают подарки, украденные "волком из ВСУ".

"Зайчики" долго выслеживают "волка", а потом расстреливают его из автоматов, РПГ и забрасывают ручными гранатами. Видео сказки опубликовано на канале так называемой "пресс-службы УНМ ДНР".



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Начните с себя и своих близких , у меня нет знакомых которые ведутся на лаптеногих .
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Це ж кацапська троляка зі статевими органами дєдушкі.
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>>мы своим людям не можем ничего сказать<<
Хто "ВИ" - кацапи? Тролик, спочатку надягни кокошник, а потім зними труси. Нехай усі побачать яка ти лариска і звідки. Наступного разу заходь через тайванський проксі. Пока-пока, малчик!
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да уж... из РПГ-7 по Серому волку.
пиз...ц подарочкам.
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Мы то часть Киевской Руси , а вот кто Вы .... тут вопрос неоднозначный
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Здравия всем! Боже какой идиотизм!!!! Деградация на экране!!! И даже не столько само видео а сама ИДЕЯ!!!! Те кто создавали этот "шедевр" явно перепутали слова Креатизм с Кретинизмом. Блин я больше не хочу проходить уроки на этой планете! Это же можно с ума сойти живя рядом с подобными дебилами!
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Дамбасс так долго "кармил" Украину и нахлебников из ЕС.
Шо решил "порадовать" Укропов и ЕС - новой продукцией - мясо из зайчатины лугандодонбабвийской!
Однако.
Данный продукт был запрещён к ввозу в Украину из-за большого присутствия - метила, но как корм собакам и снигерям - подходит!
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Кто знает, может чего и в бывшем "Артеке", замутили? А то смотря на енто видео, я понял слова "Ебанько подай патроны". Нет, там в рузьком мире реально крыша поехала... Хех, впереди победобесие.
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родители в недоумении, в лучшем случае... зачем их детям кого-то убивать???
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neuveren ja, vidni bili fotki - mladenec v tanke-koljaske i v forme nasiljnika sovietikus soldaten.
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Чтобы с детства знали дети Донбасса - "убей украинца", "убей украинского солдата". Это в чистом виде фашистская пропаганда.
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это пропаганда направлена на родителей, а не на детей...
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Та да-але чому такі батькі навчать двітей?
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Крупнейший экспортер российской водки заявил о банкротстве
Компания Roust Corporation, являющаяся одной из крупнейших фирм - экспортеров российской водки, подала ходатайство о банкротстве в суд Манхэттена
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Антип61, какие проделки! Это рыбачки из 9-ки на пеньках по сравнению с данной хрень1-о проделки. Тут у меня заканчивается литературные выражения...
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Зайцы-террористы... Скоторусский мир оскверняет всё к чему прикасается, даже зайчика опаскудили в террориста превратив
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Снегурочка конечно вся бамбаская Детишек на переходе никто традиционно не додумался пропустить.
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виявляється, "бояришник" ще й галюциногенний вплив чинить на мозок слопатоєдів
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Nu i vas zjdjot skoro takije novosti, osobenno v vostocjnih rajonah Ukraini, gde rjuskih - oni poneli, net , svoim detjam nehotim rjuske mira, hotj i zvali - vsiotaki priroda sama vsio na mesta stavit.
Tak skazatj - samootcjiscjenije proizhodit.
В Даугавпилсе (samij rjuske naseljonij region Latviji) резко упала рождаемость и выросла смертность
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Neznaju, glavnoje sjto eta tendencija uzje nabirajet vezde oboroti - rozjdajemostj snizjajetsa, no latisjki rozjajet vsio boljsje, ja bi podderzjal, sjtob jesjcjo boljsje rozjali - eto bilo bi ocjenj horosjo, dazje prevoshodno.
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ДыНРу на карантин всех аборигенов на анализ!!!
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Будучи в здравом уме это сложно комментировать..
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Судя по всему - у "зайчиков" с "капустой" - ПРОБЛЕМА!
Ну не растёт в луганде - "капуста" без Укропов!
Вот у "зайчиков" ушки то и по краснели, потом и посинеют, потом к"зайчикам" лугандоновским придёт чумка!
Так шо пора от "зайчиков" лугандонских СТЕНОЙ оградится!
Пусть себе тихо издохнут под пение гюндяя!
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ДеНеРе дітей змалку привчають, що українців треба вбивати.
Духовность у всій красі, мля...
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Готовь пушечное мясо с молоду. Православненько....
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кацапо-сепарам не зачет,а медведь где????чи та моль,хуйлом-путиным зовуть....скоро космас покорите)))))
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ну ничего "наши люди" там все-таки живут, пусть даже и за воду не платят. Мы им должны..Они так сказали, так и есть
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а хуле. дамбасня - онижыдети, низабудим нипрастим. лугандонская хатынь.
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Какие дураки))))))) Перекрыть им халявные поставки воды, электричества итп
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Савченко хочет говорить с этими зайцами? Тогда у нее белочка,
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Значит ни конфет ,ни мандарин даже для фильма-эпопеи не нашли., пришлось дарить двух дохлых лягушат...Ну что сказать..Мозги протухли даже не у режиссеров ,а у тех мамаш ,что подпустили к своим детям зачехленных *косых* с автоматами.*Дебилы,б..* как название *русского мира*
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- И так лугандонский "зайчик"!
- Попал под Укроповский "трамвайчик"!
- И теперь ватный "зайчик" исчет ножки шоб опять побежать по дорожке!

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Зайцы на пешеходном переходе где переходили дети упершись в троллейбус, даже не збросили скорость, любители детишек б-я
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Отнеситесь с пониманием-они все же "Там тоже нашиГраждане".
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Пока Украина оплачивает за воду, свет, гуманитарку туда направляет, выплачивает деньги у зайчиков есть свободное время на творчество. Норм))))
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Почувствуйте разницу в воспитании детей в Украине и Расеи.




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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Зайчики-разведчики" с розовыми ушками расстреливают "волка-карателя" из автоматов и РПГ - "рождественская сказка" для детей от боевиков "ДНР". ВИДЕО
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