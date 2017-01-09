 "Зайчики-разведчики" с розовыми ушками расстреливают "волка-карателя" из автоматов и РПГ - "рождественская сказка" для детей от боевиков "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет сказки боевиков рассказывает о том, как "зайчики-разведчики" спасают подарки, украденные "волком из ВСУ".
"Зайчики" долго выслеживают "волка", а потом расстреливают его из автоматов, РПГ и забрасывают ручными гранатами. Видео сказки опубликовано на канале так называемой "пресс-службы УНМ ДНР".
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Хто "ВИ" - кацапи? Тролик, спочатку надягни кокошник, а потім зними труси. Нехай усі побачать яка ти лариска і звідки. Наступного разу заходь через тайванський проксі. Пока-пока, малчик!
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пиз...ц подарочкам.
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Шо решил "порадовать" Укропов и ЕС - новой продукцией - мясо из зайчатины лугандодонбабвийской!
Однако.
Данный продукт был запрещён к ввозу в Украину из-за большого присутствия - метила, но как корм собакам и снигерям - подходит!
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Компания Roust Corporation, являющаяся одной из крупнейших фирм - экспортеров российской водки, подала ходатайство о банкротстве в суд Манхэттена
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Tak skazatj - samootcjiscjenije proizhodit.
В Даугавпилсе (samij rjuske naseljonij region Latviji) резко упала рождаемость и выросла смертность
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Ну не растёт в луганде - "капуста" без Укропов!
Вот у "зайчиков" ушки то и по краснели, потом и посинеют, потом к"зайчикам" лугандоновским придёт чумка!
Так шо пора от "зайчиков" лугандонских СТЕНОЙ оградится!
Пусть себе тихо издохнут под пение гюндяя!
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Духовность у всій красі, мля...
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- Попал под Укроповский "трамвайчик"!
- И теперь ватный "зайчик" исчет ножки шоб опять побежать по дорожке!
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