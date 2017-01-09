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Все про:Госпогранслужба (2322) задержание (4765) наркотики (1212) пограничники (1006) Харьковщина (964)

 Спрятанные в буханке хлеба наркотики обнаружили харьковские пограничники. ВИДЕО

Пограничники Харьковского отряда обнаружили пакет с наркотиками, который пытались перевезти через границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, наркотики были спрятаны в буханке хлеба.



Наркотическое вещество перевозил граждан Украины. Он следовал в Россию пассажиром микроавтобуса "Мерседес" через пункт пропуска "Гоптовка".

Во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака натренированная на поиск наркотических средств, которую привлекли к осмотру. Как выяснилось впоследствии, в одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана.

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а я бы не задерживал - пускай цапы травятся))))
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идиоты канабис заливают расплавленым парафином можшо мёдом или в гипс . протираеш контейнер растворителем и брызгаеш стойким парфюмом весь багаж ...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСпрятанные в буханке хлеба наркотики обнаружили харьковские пограничники. ВИДЕО
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