 Спрятанные в буханке хлеба наркотики обнаружили харьковские пограничники. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, наркотики были спрятаны в буханке хлеба.
Наркотическое вещество перевозил граждан Украины. Он следовал в Россию пассажиром микроавтобуса "Мерседес" через пункт пропуска "Гоптовка".
Во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака натренированная на поиск наркотических средств, которую привлекли к осмотру. Как выяснилось впоследствии, в одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана.
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