 104 автомобиля высвобождены из снежного плена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, 7-8 января спасатели более 40 раз привлекались для буксировки и вытаскивания автомобилей, которые из-за заснеженных дорог не могли ехать.
Сотрудники ГСЧС высвободили из снежного плена 104 автомобиля, среди которых легковушки, грузовики и рейсовые автобусы. В них находилось 375 человек, из которых 70 - дети. Более 10 раз спасатели буксировали кареты скорой помощи, которые следовали к больным и роженицам.
К ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи участникам движения привлечено более 160 спасателей на 40 единицах техники повышенной проходимости.
(Фото и видео Управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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