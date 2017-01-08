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 104 автомобиля высвобождены из снежного плена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Хмельницкой области спасатели высвободили из снежных заносов 104 автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, 7-8 января спасатели более 40 раз привлекались для буксировки и вытаскивания автомобилей, которые из-за заснеженных дорог не могли ехать.

Сотрудники ГСЧС высвободили из снежного плена 104 автомобиля, среди которых легковушки, грузовики и рейсовые автобусы. В них находилось 375 человек, из которых 70 - дети. Более 10 раз спасатели буксировали кареты скорой помощи, которые следовали к больным и роженицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На некоторых автодорогах сняты ограничения движения

К ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи участникам движения привлечено более 160 спасателей на 40 единицах техники повышенной проходимости.

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(Фото и видео Управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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Основная трасса Старокон-Хмельницкий-Каменец относительно чистая, это явно местные трассы.
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На дверях пожежної машини напис Війтівці, а це траса на Тернопіль-Львів.
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Не зря гітлер його предків хотів почистити
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В принципе, судя по фото, работающая постоянно на участках снежных заносов снегоуборочная техника, а их относительно немного, практически полностью решала бы проблемы движения. Но кто же пустит туда технику, пусть МЧСники или как они там сейчас называются вытягивают уже застрявших. Кстати постоянное переименовывание служб их реорганизация создаёт хорошую видимость работы, но мы то знаем, что суть от этого не меняется.
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Капец полный-предупреждали ведь.Я на джипе не захотел на дачу ехать,а уж Жигулями и недоприводом,да в такую погоду в переметы на дороге-совсем надо без ума быть.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия104 автомобиля высвобождены из снежного плена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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