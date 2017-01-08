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 Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилось видео с моментом наезда грузовика на людей в Иерусалиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как грузовик выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса.



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СМИ сообщают, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив).

В результате теракта погибло четыре человека - три девушки и один юноша в возрасте примерно 20 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек" доставлены 15 пострадавших: один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.
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Хм ..а як кинулись хто куди .а майб .солдати !
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І скажіть мені після цього,що ці всі вантажівки в Європах-це не справа рук ідіотських арабів піджучуваних Хуйлом.
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...уроды! ...щас в совке приличной фуры не купишь -- санкции, бля. -- одни Камазы -- говно на раме ...
Задавим мы хуйла -- чёй-то даже не сомневаюсь.
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ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ

нет. ислам, например, давал возможность развиваться. это христианство не давало.
08.01.2017 15:47
V T 2fd9d4b9

ну да....
видно как все они развиваются: одни идиоты других грузовиками давят...
ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ

кстати, так как исламский бог завещал учиться - было делом чести сохранить остатки знаний греков и египтян. и именно благодаря корану мы сейчас не открываем заново колесо и огонь. если вам интересно - почитайте в каком виде была европа в 7-8 веке. это самое убогое сборище дикарей
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Странное поведение солдат на переднем плане. Почему не побежали на помощь пострадавшим и для захвата террориста?
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Грузовик-это уже тенденция,заказчик один и тот же...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГрузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения
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