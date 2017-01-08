 Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

грузовик выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса.

СМИ сообщают, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив).

В результате теракта погибло четыре человека - три девушки и один юноша в возрасте примерно 20 лет.