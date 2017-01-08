 Грузовик въезжает в группу людей в Иерусалиме. ВИДЕО камер наблюдения

СМИ сообщают, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив).
В результате теракта погибло четыре человека - три девушки и один юноша в возрасте примерно 20 лет.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек" доставлены 15 пострадавших: один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.
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Задавим мы хуйла -- чёй-то даже не сомневаюсь.
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ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
нет. ислам, например, давал возможность развиваться. это христианство не давало.
08.01.2017 15:47
V T 2fd9d4b9
ну да....
видно как все они развиваются: одни идиоты других грузовиками давят...
ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
кстати, так как исламский бог завещал учиться - было делом чести сохранить остатки знаний греков и египтян. и именно благодаря корану мы сейчас не открываем заново колесо и огонь. если вам интересно - почитайте в каком виде была европа в 7-8 веке. это самое убогое сборище дикарей
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