 Супруга дипломата из США создала копию киевского Андреевского спуска из имбирного печенья. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крим.Реалії", в кулинарном проекте 40 домов, Андреевская и Покровская церкви, а также резиденция посла США в Украине.
Кент начала печь памятники архитектуры начиная с 2008 года, когда жила в Таиланде. Она уже успела создать копии Владимирского собора в Киеве, Лаосского храма, Регистана в Самарканде, американского Капитолия, Старого города в Варашаве. Особый проект, созданный американкой после аннексии Крыма в 2014 году, - Ханский дворец в Бахчисарае. Копию столичного Михайловского собора из имбирного печенья жена американского дипломата решила сделать в честь его важной роли во время Революции Достоинства в Украине. Семья Кент подарила этот проект посольству Украины в США.
3018 27
Российская служба финмониторинга внесла Умерова в перечень террористов и экстремистов(8)
"Он прошел путь от Майдана до войны", - в зоне АТО умер боец "Айдара", крымский татарин Руслан Муждабаев. ФОТО(48)
Оккупанты разрешили Лутковской встретиться с тремя политзаключенными в Крыму. ФОТОрепортаж(6)
Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, проголосовав против резолюции ООН по Крыму, по сути ставят под сомнение суверенитет Украины, - Чубаров. ДОКУМЕНТ(218)
Во дворе МИД Украины открыли уличную фотовыставку о жизни крымских татар в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж(6)
ФСБ хочет убрать меня из дела Умерова, - Полозов(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
журналистпропагандон Вадим Речкалов скончался на 53-м году жизни
Ответить
"Маленькое чудо пережили родители получившего смертельное ранение под Дебальцево наводчика орудия первой батареи младшего сержанта Александра Говорухи Николай Семенович и Галина Викторовна."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить