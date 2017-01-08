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Все про:США (11585) Андреевский спуск (47) дипломаты (177) крымские татары (1251)

 Супруга дипломата из США создала копию киевского Андреевского спуска из имбирного печенья. ВИДЕО

Супруга дипломата США, американка с крымскотатарскими корнями Велида Кент создала копию киевского Андреевского спуска из имбирного печенья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крим.Реалії", в кулинарном проекте 40 домов, Андреевская и Покровская церкви, а также резиденция посла США в Украине.


Кент начала печь памятники архитектуры начиная с 2008 года, когда жила в Таиланде. Она уже успела создать копии Владимирского собора в Киеве, Лаосского храма, Регистана в Самарканде, американского Капитолия, Старого города в Варашаве. Особый проект, созданный американкой после аннексии Крыма в 2014 году, - Ханский дворец в Бахчисарае. Копию столичного Михайловского собора из имбирного печенья жена американского дипломата решила сделать в честь его важной роли во время Революции Достоинства в Украине. Семья Кент подарила этот проект посольству Украины в США.

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А супруго российского дипломата не создала петушка из говна,копию?
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Два світи , і 2 бачення прекрасного - одні роблять вулиці з печива , а інші - опудало з лайна !
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зачем ей копию создавать? У неё говнопетушок на кровати лежит и мужем зовется.
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Хотел написать отзыв, а ты меня опередил, еще и мысль одна и та же) Супруга росийского посла может картину из говна нарисовать.
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Как там сказал Ждан? - чем дальше от передовой тем больше патриотов . в Канаде вообще все патриоты Украины .
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ну, "якщо є час та натхнення", то почему нет? Интересно, хоть сьедают потом?
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А! Американские печеньки! Московиты, набегай троллить, ваша тема!
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Кто то голодает . а кто то из еды домики строит .
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а кто-то давит бульдозерами сыры, колбасы, помидоры, апельсины.
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ага . и это есть . нету в мире справедливости .такой мир не должен существовать .
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Парашники , ЯГЕЛЬ уже пользуете в свйом "исскустве"????
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Нужно еще печеньку копии нового театра сделать с повешенным на нем трупом архЫтектора.
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Российский журналист пропагандон Вадим Речкалов скончался на 53-м году жизни
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Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
"Маленькое чудо пережили родители получившего смертельное ранение под Дебальцево наводчика орудия первой батареи младшего сержанта Александра Говорухи Николай Семенович и Галина Викторовна."
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Вынос мозга будет у кацапья. Вроде как только перестали корчиться при упоминании о печеньках Нуланд, а тут снова печеньки, и такие роскошные.)))
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Да , печально смотреть на такое , в знакомых местах. Были мы в " тайгане" когда там яблоку негде было упасть. И вот она параша.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСупруга дипломата из США создала копию киевского Андреевского спуска из имбирного печенья. ВИДЕО
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