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 Рождественский Киев с высоты птичьего полета. ВИДЕО беспилотника

Небольшой видеоролик о том, как выглядит рождественский Киев появился в сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с высоты птичьего полета с помощью дрона.

На записи видны огни Софийской площади, Софийский собор, главную новогоднюю елку страны и светящийся МИД.

Ролик сопровождается всемирно известной мелодией украинской народной песни "Щедрик", получившей известность в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.



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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРождественский Киев с высоты птичьего полета. ВИДЕО беспилотника
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