 Рождественский Киев с высоты птичьего полета. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с высоты птичьего полета с помощью дрона.
На записи видны огни Софийской площади, Софийский собор, главную новогоднюю елку страны и светящийся МИД.
Ролик сопровождается всемирно известной мелодией украинской народной песни "Щедрик", получившей известность в обработке украинского композитора Николая Леонтовича.
398 2
Рождественское шествие в центре столицы: колядки, концерт и вертеп. ФОТОрепортаж(64)
В центре Киева пройдет рождественское шествие: будут колядки и вертеп(19)
16 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок во время рождественских богослужений(56)
Рождественский дидух установили в центре Львова. ФОТО(89)
У Києві вандали зламали холодильник з їжею для бідних. ФОТОФАКТ(0)
Глава УГКЦ поздравил украинцев с Рождеством: С нами - Бог! Мы не одиноки среди боли, страданий и крови в этой войне(97)
"Как всегда, встретили с семьей - в Украине", - Гройсман рассказал о праздновании Нового года(146)
Ответить
Ответить