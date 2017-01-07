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Все про:заложник (1018) плен (1643) Савченко (2372) СБУ (12953) Тандит (244)

 СБУ проведет с Савченко разъяснительную работу относительно разглашения информации о пленных, - Тандит. ВИДЕО

Служба безопасности Украины проведет работу с депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко с целью не допустить обнародования списков пленных и пропавших без вести украинских военных.

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Боевики искусственно занижают число украинских заложников, - Ирина Геращенко

"Эти списки нам известны, мы работаем с ними. И не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную разъяснительную работу (с Надеждой Савченко - ред.) в рамках действующего законодательства. Есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации с персональными данными. В 2015 году мы боролись, ловили жуликов, которые получали информацию по спискам наших героев, заложников, фактически пытались на страданиях людей получить какую-то выгоду", - пояснил Тандит.

"Новые списки пленных - это не фейерверк, а трудная работа. Мы не должны использовать эту информацию для полезных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром. Важно помнить о жизни этих людей, нам надо сделать все, чтобы ребята были освобождены. Надо помнить о без вести пропавших, их более 490 человек. Вопрос в том, для чего вообще эти списки публиковать", - добавил Тандит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся", - главарь "ДНР" Захарченко о Савченко

Советник главы СБУ пояснил, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии через эти события, поэтому "любая информация, связанная с заложниками, может иметь характер не только полезной информации, но и навредить их родным, очень важно помнить об этом". "Хочу заверить, что мы делаем все для того, что в конце концов освободить всех военнопленных", - резюмировал Тандит.



Ранее народный депутат Надежда Савченко пообещала опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.
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или проще чип в мозги вставить, чтобы регулировал что можно говорить, а где и промолчать. Иначе никакая беседа ни под боярышник ни под другой напиток не поможет. Рожденный....летать не ...
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Чтобы россиянам было теплее, им регулярно напоминают сколько газа осталось в украинских хранилищах
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а просто пиарится сбу , на фоне , заметьте , Надежды ,,,, и как бы хотят предложить савченко работать согласованно , , все верно ,,,
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В мозги - не реально из-за отсутствия оных. В задницу ей радиоуправляемую гранату - только не туда рыпнется или хлебло откроет - все решается нажатием кнопки.
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Она не патриотка,она на патриотизме только пиарится. У Савченко истероидная психопатия и люди с таким диагнозом любыми способами ищут от окружающих,от общества внимания и восхищения,без этого они жить не могут.
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А лучше всего, если бы СБУ выписало направление Савченко в психиатрическую клинику. Это была поольза и Герою (!) Украины (!!!) Надежде Савченко и всему украинскому обществу.
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вверху меня удалили сам выеду найду че делать
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Отдохнула в Рашке на курорте ,теперь на нашу ЗОНУ.
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Верните ее обратно путину,достал этот казачек.
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Отправьте её на разсию досиживать срок, может поумнеет.........хотя внучке Шарикова это не грозит.
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гадя сразу,прямо с первой беседы,все поймет и раскается...
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С Савченко нужно не разъяснительную работу проводить, а отдать под трибунал за ее деятельность в пользу врага.
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то есть , вор3 , считаешь себя умнее СБУ , и навязываешь службе. безопасности свою беспринципность .? , о презумпции невиновности никогда ничего не слышал ?
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Мало вы ей дали, нужно было еще лишить ее права пользоваться пудрой и духами, пущай змеюка занить, это самое страшное наказание для баб, хотя, она на бабу и не похожа....
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Та какие духи, какая пудра? Водяру хлебать да сигареты этой кобыле запретить бы.
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А як сама Гадя це мотивує? Це ж закрита інформація.
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вы такими словами не бросайтесь-мотивация и информация-она и не знает с чем его пить
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обнародования списков пленных и пропавших без вести украинских военных.- замовчувати намагаються ?
Чому , в СБУ немає питань до Пінчука , або Геращенки ...?!
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Уже выложили в интерент пропавшего в Донецке брата моей кумы. Итог хреновый. Брата так и не нашли а бабла с кумы всякие "благотетели" скачали не хило. И звонки с информацией о местонахождении и встречи в Бахмуте с "нужными" людьми. Одна объебаловка.
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Савченко особисто виклала ... ?
Чи забули , що бази даних наших вояків , в інеті викладаються ще з 2014 року - чому СБУ , й досі , не здатна навести в цьому порядок ?
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ещё наступит время, когда она будет получать медаль героя мордора.
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беседу с занесениев, в её пустую голову, прикладом
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Молния! В СМИ обнародован план Темнейшего по развалу Украины.
1. Поддерживать Украину во всех её политических начинаниях.
2. Ждать.
3. Не ржать.
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Гадю Савченко вообще необходимо изолировать от любой информации!
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Микола Мотрук
Гадю Савченко вообще необходимо изолировать
Так достаточно.
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Гаде пора сесть за автобиографию "Как Я голодала в СИЗО"
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Daniel Rodriguez59 хв ·
Когда Путин говорит про российский народ, то он имеет в виду ту ФСОшную массовку якобы "случайно" встречающуюся ему то на рыбалке, то в храме..
Страна фейк, народ фейк.
Ложь погоняет ложью.

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Надя не схотіла сидіти у російській тюрмі - напевне, мріє топтати зону та гріти нари в Україні.
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Базарная баба будет хранить секреты? Не надо нас смешить!
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просто козлы косящие под медведей..в народе - кацапы..
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А почему эти списки нельзя разглашать..?
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в статье написано...хотя бы что бы потом не было мучительно больно,что и пленника не освободил,и его мать в гроб досрочно загнал.
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как то шатко..манипулируют цифрами обе стороны..но цели у сторон разные..
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Савченко Герой Украины, а Тандит шестерка режима Парашенко
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Смотря что делать умеешь или чем хочешь заняться .
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Гадя - гадей, но извини - подвинься. Если Гадя обнародует списки, которые Украина предъявляет сепарам, то чем она Украине повредит? А если это совсем разные списки, то нас нае...ют наши властьпридержащие. И тут уже вопрос к власти, а не к Гаде. Аналогично уже было у кацапов с погибшими и пленными в Чечне. Московские власти очень возражали против публикации списков погибших солдат.
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Обнародованные списки никак не помогут в освобождении. Зато появится масса ДНРовских орков попыющихся на этом заработать, шантажировать, оказывать давление на близких. А пользы не будет никакой.
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Чушь. Если наши власти дают 110 фамилий, а Гадя, например, называет в разы больше 110+Другие фамилии, а не адреса людей, то докажет, что власти нам врут. И хоть так заставит власти действовать по освобождению наших людей из плена. Или, наоборот, своим списком подтвердит правоту слов Геращенко и других представителей нашей украинской власти.
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То есть ты хочешь сказать что если орки в ДНР узнают кого и сколько они взяли в плен то они смогут на этом бабла срубить? Типа они в плен брали не считая и не проверяя документы,и вообще не в курсе кто у них там "по подвалам" сидит... Логично,чё...
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Смешно и глупо иметь такую ...., которой ещё что-то и доверяют. Лучше уж сразу к Медведчуку, который и без Нади и СБУ наверняка всё знает.
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Савченко действительно оказалась настоящим военным , а не слизняком который белое говорит черное или стыдливо прячется за чьими-то спинами , респект у уважение этой смелой женщине не побоявшейся открыто выступить против навязанной линии СМИ
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После переговоров Савченко с даунбасовскими главарями, после застолий , совещаний и дружеских объятий Путин "освободил " из "плена" боевиков двоих очень мутных, никому неизвестных, подозрительных тёток, о которых как никто ничего не знал, так и до сих пор ничего неизвестно. Где интервью прессе этих "мучениц" о своих страданиях? Кто они такие и чем сейчас занимаются? Не Путиным ли они засланы к нам, чтобы Савченко выгородить? Много вопросов.
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"а не слизняком который белое говорит черное или стыдливо прячется за чьими-то спинами" - кацап, тебе куратор из фэ-сэ-бэ разрешил так сказать про своего чмошного ботоксного хозяина-педофила?
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Беларусь живи и дальше хорошо
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во всей этой херовой истории может успокоить лишь то, что подрастает поколение, смотреть всем и сепарам, и патриотам:
Звернення 5-річної українки до всіх ворогів України!

https://youtu.be/3c8EqhqE4b0
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Список пропавших безвести на полный, там Савченко не хватает.
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По легенде, в древней Спарте детей-ушлёпков сбрасывали со скалы в Украину. Так у нас появились, в частности, Надя и Вера Савченко.
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Пора СБУ разобраться с гадей начиная с "Майдана". По инфе , видео , которые находиш в инете получается - казачок то засланный и еще с времен "Майдана" , а может и раньше.
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ну да , а полгода назад ты даже ноги ей готова была целовать
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Эти списки передали Надежде Савченко сепаратисты.
Значит, сепаратистам можно знать, а нам нельзя.
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отправьте Ее в Кирилловскую больницу, может там Ее вылечат?!
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Ничто сегодня луше не выдает факт измены гади, чем хвалбеные дифирамы ей рашистских тролей. Причем массово и на ютюбе и твите и на фейсуке , да вообще в комментах к любой публикации. Пиз ец какой то.
Короче мнооходовочка хуйла сраотала. Но хорошо смеется тот кто смеется последним. Хвост гаде пора отрубить.
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надюхе нужно таки провести экспертизу психиатра - может она не имеет права представлять народ Украины в парламенте. пусть идет районным депутатом от какого-нить дома скорби, собираются на лужайке, подарите ей пару пластмассовых камазов, ведерко, лопатку и оловянных солдатиков, пусть в ато ездит. ну, доктор может еще что посоветует для реабилитации))
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чо она - ноги-то хоть побрила, или в связи с зимой наоборот...кто знает- отпишитесь...
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В данном случае, не убедил. Скорее хочет скрыть правду от граждан Украины, чтобы не дискредитировать говнокомандующих, по чьей вине они там оказались
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С Гадей беседа блин мне жалко того кто возьмется за это безнадежное дело она классический Идиот
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ проведет с Савченко разъяснительную работу относительно разглашения информации о пленных, - Тандит. ВИДЕО
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