 СБУ проведет с Савченко разъяснительную работу относительно разглашения информации о пленных, - Тандит. ВИДЕО

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Эти списки нам известны, мы работаем с ними. И не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную разъяснительную работу (с Надеждой Савченко - ред.) в рамках действующего законодательства. Есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации с персональными данными. В 2015 году мы боролись, ловили жуликов, которые получали информацию по спискам наших героев, заложников, фактически пытались на страданиях людей получить какую-то выгоду", - пояснил Тандит.
"Новые списки пленных - это не фейерверк, а трудная работа. Мы не должны использовать эту информацию для полезных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром. Важно помнить о жизни этих людей, нам надо сделать все, чтобы ребята были освобождены. Надо помнить о без вести пропавших, их более 490 человек. Вопрос в том, для чего вообще эти списки публиковать", - добавил Тандит.
Советник главы СБУ пояснил, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии через эти события, поэтому "любая информация, связанная с заложниками, может иметь характер не только полезной информации, но и навредить их родным, очень важно помнить об этом". "Хочу заверить, что мы делаем все для того, что в конце концов освободить всех военнопленных", - резюмировал Тандит.
Ранее народный депутат Надежда Савченко пообещала опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.
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Чому , в СБУ немає питань до Пінчука , або Геращенки ...?!
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Чи забули , що бази даних наших вояків , в інеті викладаються ще з 2014 року - чому СБУ , й досі , не здатна навести в цьому порядок ?
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1. Поддерживать Украину во всех её политических начинаниях.
2. Ждать.
3. Не ржать.
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Гадю Савченко вообще необходимо изолировать
Так достаточно.
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Когда Путин говорит про российский народ, то он имеет в виду ту ФСОшную массовку якобы "случайно" встречающуюся ему то на рыбалке, то в храме..
Страна фейк, народ фейк.
Ложь погоняет ложью.
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https://pbs.twimg.com/media/C1kVRDBWEAAe5xr.png:large
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Звернення 5-річної українки до всіх ворогів України!
https://youtu.be/3c8EqhqE4b0
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Значит, сепаратистам можно знать, а нам нельзя.
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Короче мнооходовочка хуйла сраотала. Но хорошо смеется тот кто смеется последним. Хвост гаде пора отрубить.
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