EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  248  21
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1286) отчет (235)

 Антикоррупционное бюро помогло предотвратить хищение более 0,5 млрд грн в 2016 году, - НАБУ. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что по результатам работы ведомства в 2016 году в государственных компаниях было предотвращено хищение более 0,5 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Также читайте: В целом по нарушениям при е-декларировании зарегистрированы 13 уголовных производств, - НАБУ

"В течение 2016 года благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн гривен, помешать хищению более полумиллиарда гривен", - сказано в нем.

Также среди основных успехов работы НАБУ в минувшем году Бюро отмечает в частности задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело А.Онищенко", "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересненько а наступление инопланетян в альфе центавре они часом не остановили не?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2016 году благодаря усилиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) удалось предотвратить хищение более чем полумиллиарда гривень, а также вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн, сообщили в ведомстве
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотя бы в долларах,а так...Надеюсь,это только разминка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему 0,5 а не 5 или 500 ?
Можно ведь смело сказать, что какой то чиновник Х, думал украсть 100 млрд, но не решился, т.к. узнал о существовании спецназа в носках по 400 грн.
Толку 0, зато пиар нормальный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие-то смешные суммы, если честно. а сколько на их содержание пошло, можно поинтересоваться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И где все эти деньги? Есть отчет куда их потратили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот этим какаогандоном НАеБУ не хочет заняться???

В какой роскоши живет "фронтовик" Пашинский и его семья.

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Сергей Пашинский владеет роскошными поместьями и является партнером в строительстве элитного коттеджного городка недалеко от Киева.

Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала Zik.

Как говорится в сюжете, Сергей Пашинский проживает в роскошном поместье в селе Хлебче Васильковского района Киевской области. Общая площадь дома составляет 1200 кв. м. Однако официально владельцем жилья является жена нардепа.

Кроме того, с семьей Пашинского связывают возведение коттеджного городка "Хутор Ясный" в селе Лесники Киевской области.Строительством и продажей элитного жилья руководит Виктор Синенко - бизнес-партнер Сергея Пашинского. Сестра жены Пашинского Татьяна Этенко, проживая в селе Гора Бориспольского района Киевской области, тоже владеет поместьем, который невозможно было бы построить на задекларированные ею доходы.

В своем расследовании журналисты прослеживают связь между состоянием Этенко и ее работой в 2009 году на Житомирской кондитерской фабрике "Житомирські ласощі", где сейчас предпринимаются попытки рейдерского захвата.

Читайте также:Операция по спасению Пашинского началась. Как Геращенко "отмазывает" соратника по фракции

"Будучи трудоустроенной Пашинским на должность юриста фабрики, Этенко входила в наблюдательный совет предприятия, считаясь владельцем 15 процентов акций, которые по факту принадлежали нардепу", - уточняется в сюжете.

Именно из-за нее Пашинский пытался незаконно увеличить свою долю владения фабрикой с 15% до 50. Когда это не удалось, нардеп потребовал, чтобы его 15% были выплачены деньгами. По словам председателя наблюдательного совета фабрики Игоря Бойко, тогда Пашинскому заплатили около $10 млн долларов. Однако в 2015-м, получив больше уверенности в собственных силах и возможностей избежать наказания, народный избранник решил присвоить кондитерскую фабрику.

"Для достижения этой цели Пашинский не гнушался никакими методами. В частности, речь идет об использовании сфальсифицированных документов и о регистрации нового руководства на их основе, незаконном удовлетворении судом иска миноритария о приостановлении деятельности предприятия и о создании фиктивного ЗАО", - говорится в материале.

Однако вершиной такой "предпринимательской" деятельности стала атака на фабрику во время новогодних праздников нескольких сотен вооруженных бандитов, уничтожение имущества и грабеж. Рейдерское нападение обошлось ОАО "ЖЛ" в десятки миллионов гривен и грозит потерей рабочих мест почти двум тысячам работников.

Сам Пашинский, несмотря на такие серьезные обвинения, избегает любых комментариев относительно упомянутого конфликта. Журналистам не удалось поговорить даже о законотворческой деятельности депутата, несмотря на его обещание дать интервью на эту тему.

Пресс-служба нардепа тоже ограничилась обещаниями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В минулому році антикорупційні органи України себе ніяк не зарекомендували.. Тиша навколо е-декларацій- також не додає оптимізму щодо роботи НАБУ і в цьому році.. Може воно так і було задумано керманичами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти структуры создавались под давлением запада!! если помните одним из условий выделения денег от МВФ было создание этих структур!! другое дело что все понимали что это просто показушничество но почему то на западе так не думали!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сильно на Запад не уповай ,они еще те тормоза.
они пока отдуплятся так ими будут руководить агенты хуйла повсеместно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты думал, будет по-другому? строится полицейско-феодальная модель гос-ва с клептократическим управлением. мелкий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю кому оно помогло, но с каждым месяцем украинский народ все больше и больше нищает. Я так понял, что девиз нашей власти:" догоним и перегоним Африке по нищете народа". В Украине фашистская, геноцидная власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот только не фашитская, ладно? столько сделали фашисты и нацисты для своих государств - тяжело недооценить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему не пишут сколько они помогли вывезти денег из Украины? Там уже не на миллиарды пойдет счет, а на триллионы. И не в гривнах, а в долларах.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАнтикоррупционное бюро помогло предотвратить хищение более 0,5 млрд грн в 2016 году, - НАБУ. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ аэропорт боевик военнослужащие ГСЧС Донбасс дороги задержание киберпреступление Киев НАБУ Нацполиция непогода обстрел Одесская область погода поздравление пропаганда разведка Рождество Россия СБУ Сирия снегопад США терроризм Трамп хакер штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти