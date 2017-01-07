 Антикоррупционное бюро помогло предотвратить хищение более 0,5 млрд грн в 2016 году, - НАБУ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.
"В течение 2016 года благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн гривен, помешать хищению более полумиллиарда гривен", - сказано в нем.
Также среди основных успехов работы НАБУ в минувшем году Бюро отмечает в частности задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело А.Онищенко", "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ.
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Можно ведь смело сказать, что какой то чиновник Х, думал украсть 100 млрд, но не решился, т.к. узнал о существовании спецназа в носках по 400 грн.
Толку 0, зато пиар нормальный.
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В какой роскоши живет "фронтовик" Пашинский и его семья.
Народный депутат Украины от "Народного фронта" Сергей Пашинский владеет роскошными поместьями и является партнером в строительстве элитного коттеджного городка недалеко от Киева.
Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала Zik.
Как говорится в сюжете, Сергей Пашинский проживает в роскошном поместье в селе Хлебче Васильковского района Киевской области. Общая площадь дома составляет 1200 кв. м. Однако официально владельцем жилья является жена нардепа.
Кроме того, с семьей Пашинского связывают возведение коттеджного городка "Хутор Ясный" в селе Лесники Киевской области.Строительством и продажей элитного жилья руководит Виктор Синенко - бизнес-партнер Сергея Пашинского. Сестра жены Пашинского Татьяна Этенко, проживая в селе Гора Бориспольского района Киевской области, тоже владеет поместьем, который невозможно было бы построить на задекларированные ею доходы.
В своем расследовании журналисты прослеживают связь между состоянием Этенко и ее работой в 2009 году на Житомирской кондитерской фабрике "Житомирські ласощі", где сейчас предпринимаются попытки рейдерского захвата.
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"Будучи трудоустроенной Пашинским на должность юриста фабрики, Этенко входила в наблюдательный совет предприятия, считаясь владельцем 15 процентов акций, которые по факту принадлежали нардепу", - уточняется в сюжете.
Именно из-за нее Пашинский пытался незаконно увеличить свою долю владения фабрикой с 15% до 50. Когда это не удалось, нардеп потребовал, чтобы его 15% были выплачены деньгами. По словам председателя наблюдательного совета фабрики Игоря Бойко, тогда Пашинскому заплатили около $10 млн долларов. Однако в 2015-м, получив больше уверенности в собственных силах и возможностей избежать наказания, народный избранник решил присвоить кондитерскую фабрику.
"Для достижения этой цели Пашинский не гнушался никакими методами. В частности, речь идет об использовании сфальсифицированных документов и о регистрации нового руководства на их основе, незаконном удовлетворении судом иска миноритария о приостановлении деятельности предприятия и о создании фиктивного ЗАО", - говорится в материале.
Однако вершиной такой "предпринимательской" деятельности стала атака на фабрику во время новогодних праздников нескольких сотен вооруженных бандитов, уничтожение имущества и грабеж. Рейдерское нападение обошлось ОАО "ЖЛ" в десятки миллионов гривен и грозит потерей рабочих мест почти двум тысячам работников.
Сам Пашинский, несмотря на такие серьезные обвинения, избегает любых комментариев относительно упомянутого конфликта. Журналистам не удалось поговорить даже о законотворческой деятельности депутата, несмотря на его обещание дать интервью на эту тему.
Пресс-служба нардепа тоже ограничилась обещаниями.
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Никаких НАБУ и НАЕБУ .
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они пока отдуплятся так ими будут руководить агенты хуйла повсеместно.
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