 27 налетчиков на игорные заведения задержаны в столице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, злоумышленники ворвались в игровой центр на улице Малышко. Угрожая оружием, топором и газовыми баллончиками, они приказали персоналу и посетителям лечь на пол, а потом отобрали у них деньги, мобильные телефоны, личные вещи и напоследок разбили десять единиц компьютерной техники, принадлежавшей указанному заведению.
27 участников разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты.
Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).
Полиция предполагает, что на счету подозреваемых уже почти 20 преступных эпизодов в разных районах столицы.
(Фото полиции Киева)
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Отпустите пацаенов СУКИ!!!!
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А содержатели игорных заведений что же?
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МелицияПолиция не в курсе?
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факт организации азартных игр труднодоказуем, поскольку на этих же компьютерах могут смотреть кино, ютуб, или просто читать новости. деньги взымаются за "аренду компьютера и доступ к сети интернет" на выходе из заведения - получают "сдачу" с "оплаченного времени"
все по закону.
легализуйте млять игорный бизнес, что бы не в карман чинушам ишло, а в бюджет.
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В последнее время развелось вообще тьма...
Взять одну соломенку почти на каждом углу.. если раньше по району было 9 подобных заведений, то сейчас уже 73
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Я имел надежду, а теперь я без! *)
...все тотализаторы должны, играя, работать на Государство! ...но Украина ещё не Государство... ...и не Лас... -- с этим... -- как его, бишь? -- с Вегасом...
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Вот откуда дворцы поборы питриЁтив...
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НУ....... КАЖЕТСЯ НАЧАЛОСЬ.....
Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления «сил сдерживания» НАТО на случай возможной агрессии со стороны России.
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Столько игорных заведений в Киеве а что творится на переферии?
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придет время,и за это блиатство с игоркой,что творится сейчас,сядут многие..
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