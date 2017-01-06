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Все про:задержание (4760) игорный бизнес (261) Киев (15769) ограбление (1088) Нацполиция (5361) разбой (156) азартные игры (56)

 27 налетчиков на игорные заведения задержаны в столице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве полиция задержала 27 налетчиков на игорные заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, злоумышленники ворвались в игровой центр на улице Малышко. Угрожая оружием, топором и газовыми баллончиками, они приказали персоналу и посетителям лечь на пол, а потом отобрали у них деньги, мобильные телефоны, личные вещи и напоследок разбили десять единиц компьютерной техники, принадлежавшей указанному заведению.

27 участников разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в центре столицы: грабитель ранил двух человек из автомата

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Полиция предполагает, что на счету подозреваемых уже почти 20 преступных эпизодов в разных районах столицы.


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(Фото полиции Киева)

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)))))))НАЛЕТЧИКИ на ИГОРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ АВАКОВА!!!))))
Отпустите пацаенов СУКИ!!!!
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Налётчики задержаны - это хорошо.

А содержатели игорных заведений что же?
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А владельцы игорных заведений когда будут задержаны?
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Та і де синку авакяна просаджувати накрадені папашею бакси?
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У нас же запрещены игорные заведения! МелицияПолиция не в курсе?
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когось удивит завтра расстрел мусорами налетчиков на торговцев героином?
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Чы правоохоронци будут проводить розшукови мероприятия по поиску недобросовесных клиентов, не расплатившихся с лядями и сутенерами
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абы дырки в кителях под ордена вечерами не забывали сверлить...
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есть игровые клубы для людей 18+, где играют в онлайн игры через интернет, игровые сервера которых расположены физически за пределами Украины и не попадают под законодательство нашей страны.

факт организации азартных игр труднодоказуем, поскольку на этих же компьютерах могут смотреть кино, ютуб, или просто читать новости. деньги взымаются за "аренду компьютера и доступ к сети интернет" на выходе из заведения - получают "сдачу" с "оплаченного времени"

все по закону.

легализуйте млять игорный бизнес, что бы не в карман чинушам ишло, а в бюджет.
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в какого рода игры они играют - это уже не проблема МВД, хоть в линейдж или ВоВ, хоть в слоты или покер. поймать можно только на получении выйгрыша, но это сложно, потому что работник клуба пишет расписку мол "я дакой то такой то должен денег тому то тому то, столько то", которую меняют вне клуба на выйгрыш. все. это называется "сосите молча".
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Дык, "ихтамнет". Хотя у нас в Харькове, в вотчине Авакова - они в центре города. Смешно то, что распространяют лотерейный билеты, но круглосуточно. Хотел бы я видел идиота, который лотерейку покупает в четыре утра. Есть салоны, которые работают в одном доме с участковыми.
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Закройте Аваковские млядства,и не будет налетчиков,а может то и не налетчики,а порядочньіе люди
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смешная новость )))))) что то типа "задержана группа наркоманов, напавших на торговца наркотиками" ))))))))
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я так понял этот шалман работал на законных основаниях.
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ну да, они предоставляли доступ в интернет, а что в том интернете делали люди которые брали компьютер в почасовую аренду - не их проблемы. все так работают.
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Игорные заведения нынче это святее святого... как их можно трогать?

В последнее время развелось вообще тьма...
Взять одну соломенку почти на каждом углу.. если раньше по району было 9 подобных заведений, то сейчас уже 73
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вот это уже кромешный пиз...ц. Незаконные казино охраняются лучше чем вокзалы,больницы,метро... Ай-да петрушка-безвизовый, ай-да реформы от "пороха".
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Вор у вора? Хоча... з ком'ютеризованих катранів є хоч якась утилітарна користь: при кожному є обмінник з найвигіднішим курсом.
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Два туза, а между, Дамочка в разрез...
Я имел надежду, а теперь я без! *)
...все тотализаторы должны, играя, работать на Государство! ...но Украина ещё не Государство... ...и не Лас... -- с этим... -- как его, бишь? -- с Вегасом...
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Заработки банды Ляшка и атамана взяточника Мосейчука....
Вот откуда дворцы поборы питриЁтив...
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В Україні весь гральний бізнес та торгівля наркотиками під пройшовшими "переатестацію" поліцейськими, так, що не чеши за Ляшка (хоть і не переношу цього клоуна-популіста), а вся каса йде товаришу Авакову вірному соратнику по коаліції Петра Олексійовича...
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Мосейчук это его банда, они эти занимались и в Мариуполи, такие бабки от бога не будут. Мосейчук без Ляшка ноль...
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Воно то так.А от Ляшка і Мосійчука не записуй у патріоти.
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Будь ласка, я разве написал как ВЫ слово....
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А как Ляшка под видим ПитриЁта перед оккупацией паРашей Луганска занимался бандитизмом....что вызвал больше неверие Делу Майдана.
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З мого посту можна зробити висновки, що я вважаю Ляшка і Мосійчука патріотами?
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Закрыть Авакова и игорные заведения закроются сами
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У Авакува вербовка . Нехватає шістьорок . Закинули наживку , мол : ігрові автомати -зло ;потім організували шаройобіщуюся спортивну молодь , направили на "правоє дєло" . І з 27семи нальотчиків зроблять 27 тітушок .
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Вот вам и ответ кто крышует нелегальный игорный бизнес"!
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"Белый молот" скорее всего. У них такие методы " борьбы" с игорным бизнесом.
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Ишь ты. Как они сцуко посмели напасть на казино хозяина страны. Шли бы лучше рынки бомбить и территории под торговые центры расчищать как Аваковский йовбаки, тоесть мусора-курсанты...
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Гы...гы...парни боролись с незаконными игорными заведениями...на напали на серьезную шоколадную крышу....
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ба то никакие не налетчики.Обычная работа налоговой милиции.По почерку их за версту видать.Да и оружие тоже.Топор чтобы дверь и сейф ломать.
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В Германию из США прибыла бронетехника «для сдерживания» России
НУ....... КАЖЕТСЯ НАЧАЛОСЬ.....
Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления «сил сдерживания» НАТО на случай возможной агрессии со стороны России.
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И эти заведения в нашей Столице Киеве где самое крутое СБУ,где лучшие менты в мире и где все и вся с чемто борются только и сами незнают с чем.Думаю что пойманые воры будут предоставлены перед ликом Гаранта и он их сделает Героями Украины.Ведь они делали работу компитентных органов или они их поймали потому что воры составляли им конкуренцию?
Столько игорных заведений в Киеве а что творится на переферии?
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Босота! Окопы рыть на Светлодаре без суда и следствия!
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будут и окопы и чай с какавой...
придет время,и за это блиатство с игоркой,что творится сейчас,сядут многие..
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А я могу обыграть казино в рулетку. Это требует крепких нервов и выносливости. Только не нужны мне их деньги. Буду в Вегасе. Так и сделаю. И денег их не возьму.
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О, на бізнес мусарні напали! Це їхня корова - вони її доять.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество27 налетчиков на игорные заведения задержаны в столице. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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