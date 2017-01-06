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 "Возвращайтесь домой, в родные стены, к своей семье", - боевик из Доброполья сдался СБУ. ВИДЕО

Добропольский горрайонный суд (Донецкая область) освободил от уголовной ответственности бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, житель Доброполья присоединился к боевикам в 2015 году. Позже, поняв истинную сущность террористических организаций, он отказался от дальнейшего сотрудничества.

Долгое время мужчина скрывался от правоохранительных органов, опасаясь уголовной ответственности. Узнав о программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я все делал, а они издевались и били меня. Ничего не платили", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО


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шоб ті на 4 возвращался до конца дней своих...
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Петькин портрет не рвал? Только ребят наших убивал? То " НИЧЕ"... Свободен!
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Светлана. Ну так и Вас же отпустили за то что бабушку лопатой убили.
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примитивно и с рифмой не очень. (c)

А у кацапов по другому не получается.
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двойные субсидии и подъемные сепару не забудьте выделить...
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И (я уже предлагал) статус участника боевых действий..
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не треба було його амністувати! хай би й далі воював проти України!
якось так, зрадофіли?
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О поросячие уже приветствуют амнистию,це ж плять переможенька отпускать убийц
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Всё правильно. Если исключить эмоции и включить мозги - то всё правильно.
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Нічого правильного немає, а якщо включати мозок, то ця наволоч повинна лишитись паспорта, громадянства і йти на розмінування території. І відробляти тяжкою працею право на існування.
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Правильно, навіщо включати розум, краще кричати про зраду .
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Йди на шоколадку подивись. Як ви вже заіпали, стецьки.
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А этого даже и били. Пора бы этим "беднягам" менять пластинку.
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Мережу підкорило звернення 5-річної українки до бойовиків (ВІДЕО)
6 січня, у мережі з'явилося відео, у якому 5-річна дівчинка звернулася до всіх ворогів України.
У зверненні дівчинка вимагає від лютих ворогів України забрати зброю та покинути українську землю.
«Утікайте, вороги, з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до своєї хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаєм, так, культурно, виганяєм.
Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця! З могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба.
Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть, Тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів, на захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скраплена земля, і не допустить ворога.
Запам'ятайте, злії люди, земля ця вашою не буде, її ми в силі захистити від вас, загарбники й бандити. У нас є гідність, честь, ідея, ми в бій готові йти за неї.
У нас мета одна-єдина - велика, сильна Україна!», - йдеться в зверненні дівчинки.
А у відповідь чути тільки одне звіряче виття проклятих кремлівських фашистів, кривавих загарбників )(уйла.
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Як же повертатись коли бЕндери забороняють ґаваріть на язикє?
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ахаха)) вчера разводили крысчан - говорим летом когда не будет воды, мы вам будем в бутлированную добавлять зомби-чипы. сначала будете кричать слава Украине, затем стройными рядами топиться в море. самое смешное - верят и ждут апокалипсиса))
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А цей що робив? Рубав дрова на кухні? А чи не міг він сокирою зарубати українського міліціонера? Міг! 25 років без права листування!
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"герою-ветерану"-пожизненную стипендию и усиленное питание.
А которые сдаются и не имеют украинского гражданства-оное предоставлять автоматом с квартирой (жить-то новому гражданину где-то надо).
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Во время убийства беркутни в Киеве Вита Заверуха была в Виннице, но уже почти 2 года сидити в СИЗО. Лугандон, минимум год убивавший наших пацанов, выпущен на свободу. Это все, что нужно знать о правосудии шоколадных мародеров
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особая благодарочка позиции и свободовцев и правосекам...
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шо не ясно? приступом брать суды шоколадные...миротворцы блеать.
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вся ця бида чэрэз отсутствие люстрации и кастрации...
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Не, ну так и до захера с плотвой недалеко! Может они тоже разочаровались в "идеалах " новоотсоссии? Может тоже хотят тепла и уюта и сочной гадькиной пазухи?....Оденут вышиванки и прийдут такие уставшо- обиженные..С легкой грустинкой в глазах.. Простим? Поймём?.. Я в этом дурдоме уже ни в чем не уверена.
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А что там с теми, что его хотел выкрасть и вывести в рассею, как там у них дела? Все хорошо?
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В 2017 году исполняется 270 лет со дня разгрома российского войска аборигенами Чукотки. В результате оккупации россиянами Чукотки началась русско-чукотская война, длившаяся с 1641 по 1776 год (135 лет!). В марте 1747 г. близ Анадырьского острога чукчи, вооруженные луками и стрелами (!!!), разгромили русское войско, захватили оружие и боеприпасы гарнизона, в том числе одну пушку и знамя. Этот разгром произвел ошеломляющее впечатление на русские власти. В 1765 г. из Анадыря начался вывод войск, а в 1771 г. разрушены крепостные укрепления. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России. Кстати, в чукотском мифе о сотворении мира предназначением русских считается производство чая, табака, сахара, соли и железа, и торговля всем этим с чукчами. Но, по непонятой причине, русские презрели своё предназначение и стали воевать...
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Гарна і потрібна програма. Лайно, що деякі "особистості" л'ють на неї-ще одне підтвердження тому.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Возвращайтесь домой, в родные стены, к своей семье", - боевик из Доброполья сдался СБУ. ВИДЕО
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