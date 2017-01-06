 "Возвращайтесь домой, в родные стены, к своей семье", - боевик из Доброполья сдался СБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, житель Доброполья присоединился к боевикам в 2015 году. Позже, поняв истинную сущность террористических организаций, он отказался от дальнейшего сотрудничества.
Долгое время мужчина скрывался от правоохранительных органов, опасаясь уголовной ответственности. Узнав о программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею.
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А у кацапов по другому не получается.
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якось так, зрадофіли?
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6 січня, у мережі з'явилося відео, у якому 5-річна дівчинка звернулася до всіх ворогів України.
У зверненні дівчинка вимагає від лютих ворогів України забрати зброю та покинути українську землю.
«Утікайте, вороги, з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до своєї хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаєм, так, культурно, виганяєм.
Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця! З могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба.
Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть, Тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів, на захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю скраплена земля, і не допустить ворога.
Запам'ятайте, злії люди, земля ця вашою не буде, її ми в силі захистити від вас, загарбники й бандити. У нас є гідність, честь, ідея, ми в бій готові йти за неї.
У нас мета одна-єдина - велика, сильна Україна!», - йдеться в зверненні дівчинки.
А у відповідь чути тільки одне звіряче виття проклятих кремлівських фашистів, кривавих загарбників )(уйла.
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А которые сдаются и не имеют украинского гражданства-оное предоставлять автоматом с квартирой (жить-то новому гражданину где-то надо).
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