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Все про:поздравление (549) Рождество (221) УПЦ (632) Онуфрий (26)

 Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством: Мы молимся за нашу Украинскую землю и просим, чтобы Бог послал нам мир. ВИДЕО

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий обратился с приветственным видеообращением к пастве по случаю праздника Рождества Христова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

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Его Блаженство поздравил верующих с праздником Рождества Христова. "В эти святые дни наши сердца переполняются благочестивыми воспоминаниями о великой тайне Боговоплощения, - сказал Предстоятель. - Какая удивительная история! Сын Божий, Который является Творцом видимого и невидимого мира, для Которого небо - престол, а земля - подножие ног, не находит себе места в гостинице, а рождается в бедной пещере".

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Вспоминая Евангельское повествование о поклонении пастухов и волхвов новорожденному Спасителю, Блаженнейший владыка отметил: "И мы в эти дни также с особым смирением и с любовью поклоняемся своему Спасителю и благодарим за то, что Он по Своей безмерной любви к нам пришел на землю, принял на Себя нашу человеческую природу, освятил ее, очистил, и уничтожил наши грехи".

"В эти святые дни мы молимся за нашу Украинскую землю, - продолжил Предстоятель, - за наш народ и просим, чтобы Бог послал нам Свой благодатный мир. Мы просим, чтобы Бог благословил всех нас".

"Пусть в эти дни наши сердца особенно наполняются благодарной любовью к Богу и друг к другу. Счастья Вам, пусть Бог всех вас хранит", - заключил он.

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Также Его Блаженство направил Рождественское послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви.
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та да непонятно...тут уж сами выбирайте меж хуйлом и гундяевым.
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Большевика?

И много бомб кинул в кортежи властьимущих, большевик?
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а чего он сказать то хотел ? денег хочет ? , или похвастался , что живой. еще ?
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Патриарх ФиларетСкриншот

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата,патриарх Филарет уверен, что Украине по силам преодолеть коррупцию и войну.Об этом он заявил в своем рождественском поздравлении, опубликованном в интернете.
"Каждый человек, пользуясь божественной благодатью, должен бороться со своими грехами. А если мы не боремся, Господь посылает разные страдания, через которые путем терпения мы достигаем спасения. Поэтому мы и терпим и страдания, и войну. Но должны знать, что Господь приведет все к лучшему", - сказал глава Киевского патриархата."И война закончится, и страдания закончатся, и мы победим неправду и коррупцию, которая существует в нашем государстве - с Божьей помощью, но не без нашего участия", - отметил Филарет.
http://obozrevatel.com/politics/25697-filaret-pozdravil-ukraintsev-s-rozhdestvom-vojna-i-stradaniya-zakonchatsya.htm
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А вот как Путин поздравил россиян. Я охренел вообще-то


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Дожились! КГБист в московской рясе поздравляет украинцев с Рождеством.
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да мля его поздравления нам окуенно ценны, просто писец!!! надо написать ответ на сайт лавры, с ответными пожеланиями холую мацковскому, которого он лично распорядился в храмах поминать!!! иуда!
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Церковный скандал или госизмена: УПЦ МП юридически признала Крым частью России и передала ей две епархии
Следующими на передачу России могут быть епархии на Донбассе.

По решению синода УПЦ МП во главе с митрополитом Киевским Онуфрием, который на выборах предстоятеля был фаворитом Кирилла, все имущество Феодосийской и Симферопольской епархий объявлено собственностью Российской церкви. "Такая передача должна быть согласована с церковью государством, поскольку государство в свое время предоставляло очень много земельных участков в безвозмездное пользование для церковных приходов и монастырей", - отмечает Саган. Так, члены синода и руководство УПЦ МП стали фактически соучастниками незаконного захвата государственного имущества на территории Крыма Россией.

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Противно читать поздравления с Рождеством от попа ордынского сатаната. Гундяевской секте не место на святой земле Украины-Руси.
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Еще один довод что бы праздновать Рождество 25 декабря со всем миром.....а не слушать блеяние московитского барана....
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что-то не складывается, Петя сказал что мы воюем с врагом антихристом, а тут поздравления от их церкви
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Это тот, который обходя окрестности Онежского озера обнаружил обнаженную Ольгу?
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Предводитель украинской секты Московского сатаната забыл добавить, что это гражданская война в Украине, а Расея-миротворец.
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Поздравления фашистского попа Украине не нужны. Поздравляй, батя, Губарева и Моторолу!
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Тех, кого они отпевают. А украинцев отпевать отказываются.
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Онуфрій, як голова московської церкви в Україні, гарно розповідає нам про мир в Україні, а його керівник, московський піп і КГБіст Кирил в той час підтримує і благословляє агресію і війну Росії з Україною. ЦЕ НОНСЕНС, ЯК І ТО, ЩО НА 26 РОЦІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ , ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ, МИ ДО СИХ ПІР НЕ МАЄМ СВОЄЇ ЄДИНОЇ ПОМІСТНОЇ ЦЕРКВИ!
Московські попи на окупованій Росією частині Донбасу благословляють бандитів з ЛДНР воювати проти України, а піп Онуфрій в Києві просить миру для України. То який мир по його версії має наступить? Мабуть він вважає , що мир буде тоді, коли ми знову підкоримся Москві? Доки ми будим слухати цю брехню про мир від ворожої церкви?
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А на каком Мерине этот пастырь ездит...
И квартиру в декабре выставил на продажу за 3 млн. долларов.
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Собор епископов тогдашней Московии 15 декабря 1448 года избрал митрополитом рязанского епископа Иону без согласования и не получив благословение патриарха Константинопольского, которому подчинялась Киевская митрополия. Хотя Иона по инерции все еще именовал себя "Киевским", но его преемники отказались от этого атавизма, который напоминал им о связи с Константинополем и начали титуловаться по факту - "митрополитами Московскими". После этого Московская митрополия осталась за пределами Матери-Церкви и 141 год (!!!), с 1448-го по 1589-й, не имела официального признания ни от какой либо другой православной церкви мира. Это нарушение канонических правил, делающее Московскую митрополию нелегитимной. А из нелегитимной митрополии неканонично создание и патриархата.
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"Украинская православная церковь Московского патриархат" звучит приблизительно так же, как "общество небесных ангелов вельзевула".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОнуфрий поздравил украинцев с Рождеством: Мы молимся за нашу Украинскую землю и просим, чтобы Бог послал нам мир. ВИДЕО
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