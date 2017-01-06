 Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством: Мы молимся за нашу Украинскую землю и просим, чтобы Бог послал нам мир. ВИДЕО

Его Блаженство поздравил верующих с праздником Рождества Христова. "В эти святые дни наши сердца переполняются благочестивыми воспоминаниями о великой тайне Боговоплощения, - сказал Предстоятель. - Какая удивительная история! Сын Божий, Который является Творцом видимого и невидимого мира, для Которого небо - престол, а земля - подножие ног, не находит себе места в гостинице, а рождается в бедной пещере".
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Вспоминая Евангельское повествование о поклонении пастухов и волхвов новорожденному Спасителю, Блаженнейший владыка отметил: "И мы в эти дни также с особым смирением и с любовью поклоняемся своему Спасителю и благодарим за то, что Он по Своей безмерной любви к нам пришел на землю, принял на Себя нашу человеческую природу, освятил ее, очистил, и уничтожил наши грехи".
"В эти святые дни мы молимся за нашу Украинскую землю, - продолжил Предстоятель, - за наш народ и просим, чтобы Бог послал нам Свой благодатный мир. Мы просим, чтобы Бог благословил всех нас".
"Пусть в эти дни наши сердца особенно наполняются благодарной любовью к Богу и друг к другу. Счастья Вам, пусть Бог всех вас хранит", - заключил он.
Также Его Блаженство направил Рождественское послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви.
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И много бомб кинул в кортежи властьимущих, большевик?
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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата,патриарх Филарет уверен, что Украине по силам преодолеть коррупцию и войну.Об этом он заявил в своем рождественском поздравлении, опубликованном в интернете.
"Каждый человек, пользуясь божественной благодатью, должен бороться со своими грехами. А если мы не боремся, Господь посылает разные страдания, через которые путем терпения мы достигаем спасения. Поэтому мы и терпим и страдания, и войну. Но должны знать, что Господь приведет все к лучшему", - сказал глава Киевского патриархата."И война закончится, и страдания закончатся, и мы победим неправду и коррупцию, которая существует в нашем государстве - с Божьей помощью, но не без нашего участия", - отметил Филарет.
http://obozrevatel.com/politics/25697-filaret-pozdravil-ukraintsev-s-rozhdestvom-vojna-i-stradaniya-zakonchatsya.htm
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Хакеры включили гимн Украины в Москве (ВИДЕО)
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Следующими на передачу России могут быть епархии на Донбассе.
По решению синода УПЦ МП во главе с митрополитом Киевским Онуфрием, который на выборах предстоятеля был фаворитом Кирилла, все имущество Феодосийской и Симферопольской епархий объявлено собственностью Российской церкви. "Такая передача должна быть согласована с церковью государством, поскольку государство в свое время предоставляло очень много земельных участков в безвозмездное пользование для церковных приходов и монастырей", - отмечает Саган. Так, члены синода и руководство УПЦ МП стали фактически соучастниками незаконного захвата государственного имущества на территории Крыма Россией.
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Московські попи на окупованій Росією частині Донбасу благословляють бандитів з ЛДНР воювати проти України, а піп Онуфрій в Києві просить миру для України. То який мир по його версії має наступить? Мабуть він вважає , що мир буде тоді, коли ми знову підкоримся Москві? Доки ми будим слухати цю брехню про мир від ворожої церкви?
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И квартиру в декабре выставил на продажу за 3 млн. долларов.
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