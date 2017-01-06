 Порошенко поздравил украинцев с Рождеством: "Предлагаю прежде всего помолиться за воинов, защищающих нас от врага-антихриста". ВИДЕО

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Глава государства напомнил, что впервые это музыкальное произведение прозвучало сто лет назад, а затем украинская мелодия стала достоянием всего человечества - под названием "Carol of the Bells". "Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему - мир и процветание", - отметил Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что Рождество Христово является большим церковным и глубоко семейным праздником.
"Немыслимое чудо - рождение в вертепе Сына Божьего - навсегда изменило мир. Это чудо напомнило, что самая главная заповедь - любить ближних, как самих себя. Рождению Иисуса радовались небо и земля, Дева Мария и Иосиф, пастухи и волхвы. Всей своей жизнью Иисус преодолевал зло и даровал веру в спасение", - сказал президент.
В свою очередь, жена главы государства отметила, что светлый и радостный день Рождества вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, делиться теплом своих сердец и протягивать руку помощи. "Уверена, что всем нам хочется сделать мир более приветливым и добрым. И для этого нужно совсем немного - быть хорошим примером для своих детей, стать верным другом и товарищем, любить ближнего, Украину и ее народ. И тогда наши тревоги станут надеждой, а сомнения развеются чувством достоинства", - сказала Марина.
Президент отметил, что украинцы издавна наполняют Рождество торжественностью и святостью, а вертепы и колядки после обедни стали уникальным духовным достоянием украинского народа. "В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю прежде всего у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", - сказал Глава государства.
"Желаем всем здоровья, крепости духа, реализации мечты и исполнения намерений, а главное - Божьего благословения. Вкусной кутьи и веселых праздников, потому что к тебе придут "три праздники в гости". Христос родился! ", - отметил Петр Порошенко.
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Всем украинцам и нашим воинам- защитникам желаю счастья , здоровья и мирного неба над головой !
Возвращайтесь живыми !!!
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А можно хотя бы в такой день , не блеваться на этом сайте !
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зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!
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Та он, сука, святой..
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Всех украинцев с Рождеством!
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Интересные факты[править | править вики-текст]Неоднократно становился объектом журналистских расследований, в которых обвинялся в поведении, противоречащим Христианским заповедям[10].В сентябре 2012 года на просьбу журналистки Ксении Карпенко, ответить на вопросы о роли материальных ценностей в жизни церкви, митрополит бурно отреагировал, начал ругаться, обзывать «стервой» и «шалавой», а фотографа «обезьяной». После чего накинулся на журналистку и вырвал из рук телефон. После публичного освещения ситуации, настоятель Лавры попросил президента, спикера ВР «принять какие-то меры по отношению к безумным журналистам. Подчеркиваю - к безумным журналистам - не ко всем»[11].
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Щоб замерзли носи в нас.
Не ведіться ви на це,
Бо зігріє вас сальце!
Шинка, м`ясо і ковбаси, і
Різдв`яні прибамбаси
В дупі бачили газпром.
Всіх вітаю з Різдвом!
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Запомните СНАЧАЛА НОВЫЙ ГОД - ПОТОМ РОЖДЕСТВО!!!! И только у кацапов наоборот!!!
Они шо мало горя принесли что вы с ними празднуете из шизоидный заскок!?
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