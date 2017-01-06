EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  744  4
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (806) уничтожение (203) Донбасс (11736) ГСЧС (582)

 Саперы ВСУ и пиротехники ГСЧС уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на Донбассе. ВИДЕО

Саперы группы разминирования центра Вооруженных сил Украины совместно с пиротехниками ГСЧС Украины провели очередное плановое уничтожение взрывоопасных предметов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, боеприпасы собраны вокруг линии разграничения в Донецкой области. Среди уничтоженного артснаряды, заряды к реактивным установкам, противопехотные и противотанковые мины.
Загрузка видео...

Смотрите также: Пакет с 10 противотанковыми минами и тротилом обнаружен в Новолуганском, - Нацполиция. ФОТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Саперы ВСУ и пиротехники ГСЧС уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на Донбассе.
Не понял! А зачем людей от службы отрывать, у вас что депутатов в Верховной Раде мало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба нам скинутися і купити саперам великі катапульти. Щоби снаряди "самознищувалися" по той бік лінії розмежування.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем отвлекать саперов,если есть даунбасеры и те самки,что под наши танки с приплодом ныряли? Пусть побегают по минным полям..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаперы ВСУ и пиротехники ГСЧС уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на Донбассе. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание кибербезопасность киберпреступление Киев лекарства Минздрав Минобороны НАБУ налоговая милиция Нацполиция непогода Одесская область Пинчук погода разведка Россия снегопад стихия суд США хакер штаб электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти