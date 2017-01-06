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Саперы ВСУ и пиротехники ГСЧС уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины, найденные на Донбассе. ВИДЕО
Саперы группы разминирования центра Вооруженных сил Украины совместно с пиротехниками ГСЧС Украины провели очередное плановое уничтожение взрывоопасных предметов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, боеприпасы собраны вокруг линии разграничения в Донецкой области. Среди уничтоженного артснаряды, заряды к реактивным установкам, противопехотные и противотанковые мины.
Не понял! А зачем людей от службы отрывать, у вас что депутатов в Верховной Раде мало?
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